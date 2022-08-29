https://uz.sputniknews.ru/20220829/komu-vredno-est-dynyu-obyasnila-dietolog-27599328.html

Кому вредно есть дыню, объяснила диетолог

Кому вредно есть дыню, объяснила диетолог

Этот продукт может спровоцировать расстройство желудка.

2022-08-29T22:00+0500

2022-08-29T22:00+0500

2022-08-29T22:00+0500

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Дыню точно не стоит есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заявила врач-диетолог Елена Соломатина в интервью "Вечерней Москве".По ее мнению, данный продукт может спровоцировать в заполненном желудке брожение и расстройство, так что даже здоровым людям не следует употреблять его в конце приема пищи.Диетолог отметила, что от сладкой дыни надо отказаться пациентам, страдающим диабетом.Она объяснила, что важно уметь выбирать этот овощ (дыня относится к семейству тыквенных, роду огурец. — Прим. ред.), в противном случае можно купить дыню с нитратами или иными химикатами. Такой продукт нанесет вред детям, беременным, кормящим, пожилым, а также людям с хроническими заболеваниями."Нитраты в организме превращаются в нитриты. Они блокируют гемоглобин, он переходит в неактивную форму, ткани перестают дышать. Нарушается обмен веществ", — сказала Соломатина.По ее словам, детям младше двух лет лучше не давать дыню, поскольку ее употребление может привести к расстройству желудка.Врач рассказала, что данный овощ богат витамином С, кальцием, калием и магнием, фолиевой кислотой. Дыня очищает организм и восстанавливает его после интоксикаций или расстройств, выводит соли тяжелых металлов и излишки жидкости, укрепляет сердечную мышцу, кости и зубы, оздоравливает волосы и ногти, расширяет сосуды. Употребление этого продукта является профилактикой остеопороза и заболеваний сердечно-сосудистой системы."Фолиевая кислота, на которую богаты дыни, полезна для женщин и детей. Она предохраняет нервную систему, а также нейтрализует в организме действие гомоцистеина, который в избытке ведет к воспалительным процессам. Каротиноиды, содержащиеся в дыне, улучшают зрение", — добавила специалист.Читайте также:Онколог перечислила признаки рака щитовидной железы

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