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Мирзиёев присвоил высшие дипломатические ранги главам ряда дипмиссий
Мирзиёев присвоил высшие дипломатические ранги главам ряда дипмиссий
В пресс-службе президента поздравили дипломатов, удостоившихся высших рангов.
2022-08-29T18:29+0500
2022-08-29T18:31+0500
политика
дипломаты
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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. В честь 31-й годовщины независимости Узбекистана Шавкат Мирзиёев присвоил главам некоторых дипломатических миссий высшие дипломатические ранги. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.Так, посол Узбекистана в Китае Фарход Арзиев и посол Узбекистана в Туркменистане Акмалжон Кучкаров удостоились ранга Чрезвычайного и Полномочного посла.Послу Узбекистана в Австрийской Республике Абату Файзуллаеву, постоянному представителю Узбекистана в ЮНЕСКО Умиду Шодиеву и постоянному представителю Узбекистан в Женевском отделении ООН Улугбеку Лапасову присвоен ранг Чрезвычайного и Полномочного посланника 2 класса.В пресс-службе президента поздравили дипломатов, удостоившихся высших рангов и пожелали успехов в дальнейшей деятельности.Читайте также:Мирзиёев заложил капсулу в фундамент города Аль-Хорезми в Ургенче
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Мирзиёев присвоил высшие дипломатические ранги главам ряда дипмиссий

18:29 29.08.2022 (обновлено: 18:31 29.08.2022)
© PixabayПодпись документов
Подпись документов - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.08.2022
© Pixabay
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В пресс-службе президента поздравили дипломатов, удостоившихся высших рангов.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. В честь 31-й годовщины независимости Узбекистана Шавкат Мирзиёев присвоил главам некоторых дипломатических миссий высшие дипломатические ранги. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.
Так, посол Узбекистана в Китае Фарход Арзиев и посол Узбекистана в Туркменистане Акмалжон Кучкаров удостоились ранга Чрезвычайного и Полномочного посла.
Послу Узбекистана в Австрийской Республике Абату Файзуллаеву, постоянному представителю Узбекистана в ЮНЕСКО Умиду Шодиеву и постоянному представителю Узбекистан в Женевском отделении ООН Улугбеку Лапасову присвоен ранг Чрезвычайного и Полномочного посланника 2 класса.
В пресс-службе президента поздравили дипломатов, удостоившихся высших рангов и пожелали успехов в дальнейшей деятельности.
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