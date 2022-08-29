https://uz.sputniknews.ru/20220829/mirziyoev-prisvoil-vysshie-diplomaticheskie-rangi-glavam-ryada-dipmissiy--27594641.html
Мирзиёев присвоил высшие дипломатические ранги главам ряда дипмиссий
Мирзиёев присвоил высшие дипломатические ранги главам ряда дипмиссий
В пресс-службе президента поздравили дипломатов, удостоившихся высших рангов.
2022-08-29T18:29+0500
2022-08-29T18:29+0500
2022-08-29T18:31+0500
политика
дипломаты
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. В честь 31-й годовщины независимости Узбекистана Шавкат Мирзиёев присвоил главам некоторых дипломатических миссий высшие дипломатические ранги. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.Так, посол Узбекистана в Китае Фарход Арзиев и посол Узбекистана в Туркменистане Акмалжон Кучкаров удостоились ранга Чрезвычайного и Полномочного посла.Послу Узбекистана в Австрийской Республике Абату Файзуллаеву, постоянному представителю Узбекистана в ЮНЕСКО Умиду Шодиеву и постоянному представителю Узбекистан в Женевском отделении ООН Улугбеку Лапасову присвоен ранг Чрезвычайного и Полномочного посланника 2 класса.В пресс-службе президента поздравили дипломатов, удостоившихся высших рангов и пожелали успехов в дальнейшей деятельности.Читайте также:Мирзиёев заложил капсулу в фундамент города Аль-Хорезми в Ургенче
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указ мирзиёев присвоил высшие дипломатические ранги главам ряда дипмиссий дипломатические миссии кто получил кому присвоен новости заявления кого президент кому присвоил кто получил узбекистан
Мирзиёев присвоил высшие дипломатические ранги главам ряда дипмиссий
18:29 29.08.2022 (обновлено: 18:31 29.08.2022)
В пресс-службе президента поздравили дипломатов, удостоившихся высших рангов.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik.
В честь 31-й годовщины независимости Узбекистана Шавкат Мирзиёев присвоил главам некоторых дипломатических миссий высшие дипломатические ранги. Об этом сообщает пресс-служба
президента республики.
Так, посол Узбекистана в Китае Фарход Арзиев и посол Узбекистана в Туркменистане Акмалжон Кучкаров удостоились ранга Чрезвычайного и Полномочного посла.
Послу Узбекистана в Австрийской Республике Абату Файзуллаеву, постоянному представителю Узбекистана в ЮНЕСКО Умиду Шодиеву и постоянному представителю Узбекистан в Женевском отделении ООН Улугбеку Лапасову присвоен ранг Чрезвычайного и Полномочного посланника 2 класса.
В пресс-службе президента поздравили дипломатов, удостоившихся высших рангов и пожелали успехов в дальнейшей деятельности.