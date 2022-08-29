https://uz.sputniknews.ru/20220829/mirziyoev-prisvoil-vysshie-diplomaticheskie-rangi-glavam-ryada-dipmissiy--27594641.html

Мирзиёев присвоил высшие дипломатические ранги главам ряда дипмиссий

Мирзиёев присвоил высшие дипломатические ранги главам ряда дипмиссий

В пресс-службе президента поздравили дипломатов, удостоившихся высших рангов.

2022-08-29T18:29+0500

2022-08-29T18:29+0500

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политика

дипломаты

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. В честь 31-й годовщины независимости Узбекистана Шавкат Мирзиёев присвоил главам некоторых дипломатических миссий высшие дипломатические ранги. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.Так, посол Узбекистана в Китае Фарход Арзиев и посол Узбекистана в Туркменистане Акмалжон Кучкаров удостоились ранга Чрезвычайного и Полномочного посла.Послу Узбекистана в Австрийской Республике Абату Файзуллаеву, постоянному представителю Узбекистана в ЮНЕСКО Умиду Шодиеву и постоянному представителю Узбекистан в Женевском отделении ООН Улугбеку Лапасову присвоен ранг Чрезвычайного и Полномочного посланника 2 класса.В пресс-службе президента поздравили дипломатов, удостоившихся высших рангов и пожелали успехов в дальнейшей деятельности.Читайте также:Мирзиёев заложил капсулу в фундамент города Аль-Хорезми в Ургенче

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