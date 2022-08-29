https://uz.sputniknews.ru/20220829/mirziyoev-zalojil-kapsulu-v-fundament-goroda-al-xorezmi-v-urgenche-27588026.html
Мирзиёев заложил капсулу в фундамент города Аль-Хорезми в Ургенче
Мирзиёев заложил капсулу в фундамент города Аль-Хорезми в Ургенче
Впервые президент посетил этот проект во время поездки в область в марте этого года.
2022-08-29T15:54+0500
2022-08-29T15:54+0500
2022-08-29T15:54+0500
общество
мирзиёев
город
ургенч
президент
проект
хорезмская область
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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в понедельник заложил капсулу в фундамент городка Аль-Хорезми рядом с Ургенчем. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Так, Мирзиёев посетил данный проект в рамках поездки в область в марте текущего года и дал указания по его совершенствоанию. Реализация доработанного проекта стартует в преддверии Дня Независимости.Известно, что в церемонии приняли участие хорезмские старейшины, женщины и молодежь. Глава государства побеседовал с присутствующими. Таким образом, небольшой город будет построен на территории площадью более 130 га рядом с международным аэропортом Хорезма, в центре будет установлен памятник Аль-Хорезми.Кроме этого, здесь будет организован новый университет имени Аль-Хорезми. При нем построят специализированную школу для одаренных детей.Также в городе появятся технопарк и офисы, медицинские и культурные учреждения, аллеи, школы и детские сады, спортивные комплексы, автостоянки, торговые и бытовые объекты. Планируется построить 104 дома на пять тысяч квартир. Объекты будут оснастят "умными" технологиями.В пресс-службе сообщили, что президент поздравил строителей комплекса с Днем независимости и пожелал им успехов в их ответственной и почетной деятельности.Читайте также:
ургенч
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мирзиёев заложил капсулу в фундамент города аль-хорезми в ургенче мирзиеев биография когда стал президентом какую должность занимал при каримове впервые президент посетил этот проект во время поездки в область в марте этого года
мирзиёев заложил капсулу в фундамент города аль-хорезми в ургенче мирзиеев биография когда стал президентом какую должность занимал при каримове впервые президент посетил этот проект во время поездки в область в марте этого года
Мирзиёев заложил капсулу в фундамент города Аль-Хорезми в Ургенче
Впервые президент посетил этот проект во время поездки в область в марте этого года.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в понедельник заложил капсулу в фундамент городка Аль-Хорезми рядом с Ургенчем. Об этом сообщает
пресс-служба главы республики.
Так, Мирзиёев посетил данный проект в рамках поездки в область в марте текущего года и дал указания по его совершенствоанию. Реализация доработанного проекта стартует в преддверии Дня Независимости.
Известно, что в церемонии приняли участие хорезмские старейшины, женщины и молодежь. Глава государства побеседовал с присутствующими.
"Все достижения современной науки и электроники берут свое начало в беспрецедентно важном научном наследии нашего предка Аль-Хорезми. Мы должны не только гордиться, но и быть достойными этого. Поэтому мы решили создать в городе Ургенче отдельный городок имени великого ученого", - отметил он.
Таким образом, небольшой город будет построен на территории площадью более 130 га рядом с международным аэропортом Хорезма, в центре будет установлен памятник Аль-Хорезми.
Кроме этого, здесь будет организован новый университет имени Аль-Хорезми. При нем построят специализированную школу для одаренных детей.
Также в городе появятся технопарк и офисы, медицинские и культурные учреждения, аллеи, школы и детские сады, спортивные комплексы, автостоянки, торговые и бытовые объекты. Планируется построить 104 дома на пять тысяч квартир. Объекты будут оснастят "умными" технологиями.
В пресс-службе сообщили, что президент поздравил строителей комплекса с Днем независимости и пожелал им успехов в их ответственной и почетной деятельности.