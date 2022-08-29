Как прошла церемония открытия памятника Джалолиддину Мангуберды - фото
На церемонии открытия монумента присутствовал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Сегодня президент Шавкат Мирзиёев в торжественной обстановке открыл памятник полководцу и государственному деятелю Джалолиддину Мангуберды в городе Ургенче. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
О том, как прошло открытие памятника - смотрите в нашей фотоленте.
Комплекс Джалолиддина Мангуберды построен на площади около 8 га на пересечении улиц Аль-Хорезми и Ислама Каримова. В центре площади установлена бронзовая статуя Джалолиддина Мангуберды на коне, в руках у него меч. Высота монумента около 25 метров.
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