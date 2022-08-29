https://uz.sputniknews.ru/20220829/kak-proshla-tseremoniya-otkrytiya-pamyatnika-djaloliddinu-manguberdy---foto-27578878.html

Как прошла церемония открытия памятника Джалолиддину Мангуберды - фото

Как прошла церемония открытия памятника Джалолиддину Мангуберды - фото

На церемонии открытия монумента присутствовал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

2022-08-29T12:04+0500

2022-08-29T12:04+0500

2022-08-29T12:04+0500

общество

памятник

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

президент

узбекистан

церемония

открытие

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Сегодня президент Шавкат Мирзиёев в торжественной обстановке открыл памятник полководцу и государственному деятелю Джалолиддину Мангуберды в городе Ургенче. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.О том, как прошло открытие памятника - смотрите в нашей фотоленте.Комплекс Джалолиддина Мангуберды построен на площади около 8 га на пересечении улиц Аль-Хорезми и Ислама Каримова. В центре площади установлена ​​бронзовая статуя Джалолиддина Мангуберды на коне, в руках у него меч. Высота монумента около 25 метров. Читайте также:

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как прошла церемония открытия памятника джалолиддину мангуберды фото на церемонии открытия монумента присутствовал президент узбекистана шавкат мирзиёев