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Как прошла церемония открытия памятника Джалолиддину Мангуберды - фото
Как прошла церемония открытия памятника Джалолиддину Мангуберды - фото
На церемонии открытия монумента присутствовал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
2022-08-29T12:04+0500
2022-08-29T12:04+0500
общество
памятник
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
президент
узбекистан
церемония
открытие
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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Сегодня президент Шавкат Мирзиёев в торжественной обстановке открыл памятник полководцу и государственному деятелю Джалолиддину Мангуберды в городе Ургенче. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.О том, как прошло открытие памятника - смотрите в нашей фотоленте.Комплекс Джалолиддина Мангуберды построен на площади около 8 га на пересечении улиц Аль-Хорезми и Ислама Каримова. В центре площади установлена ​​бронзовая статуя Джалолиддина Мангуберды на коне, в руках у него меч. Высота монумента около 25 метров. Читайте также:
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как прошла церемония открытия памятника джалолиддину мангуберды фото на церемонии открытия монумента присутствовал президент узбекистана шавкат мирзиёев
как прошла церемония открытия памятника джалолиддину мангуберды фото на церемонии открытия монумента присутствовал президент узбекистана шавкат мирзиёев

Как прошла церемония открытия памятника Джалолиддину Мангуберды - фото

12:04 29.08.2022
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На церемонии открытия монумента присутствовал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Сегодня президент Шавкат Мирзиёев в торжественной обстановке открыл памятник полководцу и государственному деятелю Джалолиддину Мангуберды в городе Ургенче. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
О том, как прошло открытие памятника - смотрите в нашей фотоленте.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев открыл памятник великому полководцу Джалолиддину Мангуберды в городе Ургенче. - Sputnik Узбекистан
1/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев открыл памятник великому полководцу Джалолиддину Мангуберды в городе Ургенче. - Sputnik Узбекистан
2/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев открыл памятник великому полководцу Джалолиддину Мангуберды в городе Ургенче. - Sputnik Узбекистан
3/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев открыл памятник великому полководцу Джалолиддину Мангуберды в городе Ургенче. - Sputnik Узбекистан
4/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев открыл памятник великому полководцу Джалолиддину Мангуберды в городе Ургенче. - Sputnik Узбекистан
5/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев открыл памятник великому полководцу Джалолиддину Мангуберды в городе Ургенче. - Sputnik Узбекистан
6/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
Комплекс Джалолиддина Мангуберды построен на площади около 8 га на пересечении улиц Аль-Хорезми и Ислама Каримова. В центре площади установлена ​​бронзовая статуя Джалолиддина Мангуберды на коне, в руках у него меч. Высота монумента около 25 метров.
Читайте также:
В Ургенче откроют памятник Джалолиддину Мангуберды
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