https://uz.sputniknews.ru/20220829/prezident-kyrgyzstana-sygraet-v-matche-veteranov-futbola-kr-i-gosudarstv-sng-27592706.html

Президент Кыргызстана сыграет в матче ветеранов футбола КР и государств СНГ

Президент Кыргызстана сыграет в матче ветеранов футбола КР и государств СНГ

Игра, приуроченная к 31-й годовщине независимости КР, пройдет в Бишкеке.

2022-08-29T21:02+0500

2022-08-29T21:02+0500

2022-08-29T21:02+0500

спорт

футбол

матч

кыргызстан

садыр жапаров

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Садыр Жапаров сыграет в составе сборной Кыргызстана в матче против команды ветеранов футбола стран СНГ, заявил пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев, передает Sputnik Кыргызстан.Дружественный матч, приуроченный к 31-й годовщине независимости Кыргызстана, пройдет 30 августа на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке. Игра стартует в 20.00, а перед началом состоится концерт. Вход на стадион бесплатный.В матче примут участие легенды футбола разных поколений. В состав сборной ветеранов СНГ вошли Ринат Дасаев, Дмитрий Аленичев, Александр Азимов, Егор Титов, Хорен Оганесян, Марат Кабаев, Мухсин Мухамадиев, Евгений Алдонин, Эрик Яхимович и другие. Главным тренером легенд СНГ станет Олег Романцев. В команде Кыргызстана собраны известные игроки республики: Владимир Орешин, Закир Джалилов, Комол Тайчиев, Сергей Фокин, Нематжан Закиров, Ясын Мусаев, Валерий Березовский, Марлен Касымов, Сергей Лисичкин, Вячеслав Прянишников и другие. Главный тренер — Борис Подкорытов.Узбекистан в этом матче будут представлять известный экс-футболист сборной республики Азамат Абдураимов, а также Мирджалол Касымов и Равшан Ирматов, который выступит в качестве главного арбитра встречи.Игру будут транслировать в эфире НТРК, республиканских и областных телеканалов, а также на страницах в соцсетях.Читайте также:Легенды узбекского футбола сыграют в матче, посвященном Дню независимости Кыргызстана

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