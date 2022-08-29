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Президент Кыргызстана сыграет в матче ветеранов футбола КР и государств СНГ
Президент Кыргызстана сыграет в матче ветеранов футбола КР и государств СНГ
Игра, приуроченная к 31-й годовщине независимости КР, пройдет в Бишкеке.
2022-08-29T21:02+0500
2022-08-29T21:02+0500
спорт
футбол
матч
кыргызстан
садыр жапаров
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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Садыр Жапаров сыграет в составе сборной Кыргызстана в матче против команды ветеранов футбола стран СНГ, заявил пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев, передает Sputnik Кыргызстан.Дружественный матч, приуроченный к 31-й годовщине независимости Кыргызстана, пройдет 30 августа на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке. Игра стартует в 20.00, а перед началом состоится концерт. Вход на стадион бесплатный.В матче примут участие легенды футбола разных поколений. В состав сборной ветеранов СНГ вошли Ринат Дасаев, Дмитрий Аленичев, Александр Азимов, Егор Титов, Хорен Оганесян, Марат Кабаев, Мухсин Мухамадиев, Евгений Алдонин, Эрик Яхимович и другие. Главным тренером легенд СНГ станет Олег Романцев. В команде Кыргызстана собраны известные игроки республики: Владимир Орешин, Закир Джалилов, Комол Тайчиев, Сергей Фокин, Нематжан Закиров, Ясын Мусаев, Валерий Березовский, Марлен Касымов, Сергей Лисичкин, Вячеслав Прянишников и другие. Главный тренер — Борис Подкорытов.Узбекистан в этом матче будут представлять известный экс-футболист сборной республики Азамат Абдураимов, а также Мирджалол Касымов и Равшан Ирматов, который выступит в качестве главного арбитра встречи.Игру будут транслировать в эфире НТРК, республиканских и областных телеканалов, а также на страницах в соцсетях.Читайте также:Легенды узбекского футбола сыграют в матче, посвященном Дню независимости Кыргызстана
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спорт футбол матч кр кыргызстан узбекистан снг жапаров новости когда состоится пройдет где стадион во сколько где посмотреть бишкек онлайн трансляция какие футболисты будут участвовать играть
спорт футбол матч кр кыргызстан узбекистан снг жапаров новости когда состоится пройдет где стадион во сколько где посмотреть бишкек онлайн трансляция какие футболисты будут участвовать играть

Президент Кыргызстана сыграет в матче ветеранов футбола КР и государств СНГ

21:02 29.08.2022
© RIA Novosti Батырбек МамыркуловУчастие президента КР Садыра Жапарова в футбольном турнире. Архивное фото
Участие президента КР Садыра Жапарова в футбольном турнире. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.08.2022
© RIA Novosti Батырбек Мамыркулов
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Игра, приуроченная к 31-й годовщине независимости Кыргызстана, пройдет в Бишкеке. На мероприятии выступят легенды футбола разных поколений.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Садыр Жапаров сыграет в составе сборной Кыргызстана в матче против команды ветеранов футбола стран СНГ, заявил пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев, передает Sputnik Кыргызстан.
Дружественный матч, приуроченный к 31-й годовщине независимости Кыргызстана, пройдет 30 августа на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке. Игра стартует в 20.00, а перед началом состоится концерт. Вход на стадион бесплатный.
В матче примут участие легенды футбола разных поколений. В состав сборной ветеранов СНГ вошли Ринат Дасаев, Дмитрий Аленичев, Александр Азимов, Егор Титов, Хорен Оганесян, Марат Кабаев, Мухсин Мухамадиев, Евгений Алдонин, Эрик Яхимович и другие. Главным тренером легенд СНГ станет Олег Романцев.
В команде Кыргызстана собраны известные игроки республики: Владимир Орешин, Закир Джалилов, Комол Тайчиев, Сергей Фокин, Нематжан Закиров, Ясын Мусаев, Валерий Березовский, Марлен Касымов, Сергей Лисичкин, Вячеслав Прянишников и другие. Главный тренер — Борис Подкорытов.
Узбекистан в этом матче будут представлять известный экс-футболист сборной республики Азамат Абдураимов, а также Мирджалол Касымов и Равшан Ирматов, который выступит в качестве главного арбитра встречи.
Игру будут транслировать в эфире НТРК, республиканских и областных телеканалов, а также на страницах в соцсетях.
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Легенды узбекского футбола сыграют в матче, посвященном Дню независимости Кыргызстана
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