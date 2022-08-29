https://uz.sputniknews.ru/20220829/putin-odobril-ideyu-sozdaniya-adaptatsionnyx-tsentrov-dlya-migrantov-v-rf-27591192.html

Путин одобрил идею создания адаптационных центров для мигрантов в РФ

Путин одобрил идею создания адаптационных центров для мигрантов в РФ

Глава ФАДН сообщил о комплексе мер по предотвращению изоляции мигрантов.

2022-08-29T20:02+0500

2022-08-29T20:02+0500

2022-08-29T20:02+0500

владимир путин

миграция

мигранты

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Владимир Путин поддержал идею главы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игоря Баринова о создании адаптационных центров для мигрантов в России, передает РИА Новости.Глава ФАДН на совещании с президентом России сообщил о новой разработке комплекса мер по предотвращению пространственной и социальной изоляции мигрантов и необходимости увеличивать эту работу путем привлечения общественных и религиозных организаций."Начинать нужно еще на родине потенциальных мигрантов", - ответил на это Путин. Баринов с этим заявлением согласился."Коллеги наши согласны с этим, они готовы подключаться. Я со многими коллегами разговариваю, многие уже подключились, нам нужно просто больше активности в этом отношении проявлять. Там никто не против, никто не возражает. Наоборот, в Узбекистане, в Таджикистане, в Кыргызстане – пожалуйста, они все с удовольствием это делают. Нам нужно только активнее там себя вести, они даже в этом заинтересованы. Они прекрасно отдают себе отчет в том, что люди, когда уезжают с родины и приезжают к нам, должны быть адаптированы, должны знать нашу культуру, язык, знать российское законодательство. Конечно", - добавил глава России.Читайте также:Путин назвал государства исламского мира традиционными партнерами России

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