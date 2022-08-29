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Миграция
https://uz.sputniknews.ru/20220829/putin-odobril-ideyu-sozdaniya-adaptatsionnyx-tsentrov-dlya-migrantov-v-rf-27591192.html
Путин одобрил идею создания адаптационных центров для мигрантов в РФ
Путин одобрил идею создания адаптационных центров для мигрантов в РФ
Глава ФАДН сообщил о комплексе мер по предотвращению изоляции мигрантов.
2022-08-29T20:02+0500
2022-08-29T20:02+0500
владимир путин
миграция
мигранты
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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Владимир Путин поддержал идею главы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игоря Баринова о создании адаптационных центров для мигрантов в России, передает РИА Новости.Глава ФАДН на совещании с президентом России сообщил о новой разработке комплекса мер по предотвращению пространственной и социальной изоляции мигрантов и необходимости увеличивать эту работу путем привлечения общественных и религиозных организаций."Начинать нужно еще на родине потенциальных мигрантов", - ответил на это Путин. Баринов с этим заявлением согласился."Коллеги наши согласны с этим, они готовы подключаться. Я со многими коллегами разговариваю, многие уже подключились, нам нужно просто больше активности в этом отношении проявлять. Там никто не против, никто не возражает. Наоборот, в Узбекистане, в Таджикистане, в Кыргызстане – пожалуйста, они все с удовольствием это делают. Нам нужно только активнее там себя вести, они даже в этом заинтересованы. Они прекрасно отдают себе отчет в том, что люди, когда уезжают с родины и приезжают к нам, должны быть адаптированы, должны знать нашу культуру, язык, знать российское законодательство. Конечно", - добавил глава России.Читайте также:Путин назвал государства исламского мира традиционными партнерами России
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миграция мигранты россия путин адаптационный центр для мигрантов в рф рф когда появится создадут где новости баринов фадн заявления глава федерального агентства по делам национальностей узбекистан куда обратиться помощь мигрантам социальная
миграция мигранты россия путин адаптационный центр для мигрантов в рф рф когда появится создадут где новости баринов фадн заявления глава федерального агентства по делам национальностей узбекистан куда обратиться помощь мигрантам социальная

Путин одобрил идею создания адаптационных центров для мигрантов в РФ

20:02 29.08.2022
© Sputnik / Александр Поготов / Перейти в фотобанкЦентр тестирования трудовых мигрантов в Ростове-на-Дону
Центр тестирования трудовых мигрантов в Ростове-на-Дону - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.08.2022
© Sputnik / Александр Поготов
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Глава ФАДН на совещании с президентом России сообщил о новой разработке комплекса мер по предотвращению пространственной и социальной изоляции мигрантов.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Владимир Путин поддержал идею главы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игоря Баринова о создании адаптационных центров для мигрантов в России, передает РИА Новости.
Глава ФАДН на совещании с президентом России сообщил о новой разработке комплекса мер по предотвращению пространственной и социальной изоляции мигрантов и необходимости увеличивать эту работу путем привлечения общественных и религиозных организаций.
"Начинать нужно еще на родине потенциальных мигрантов", - ответил на это Путин. Баринов с этим заявлением согласился.
"Коллеги наши согласны с этим, они готовы подключаться. Я со многими коллегами разговариваю, многие уже подключились, нам нужно просто больше активности в этом отношении проявлять. Там никто не против, никто не возражает. Наоборот, в Узбекистане, в Таджикистане, в Кыргызстане – пожалуйста, они все с удовольствием это делают. Нам нужно только активнее там себя вести, они даже в этом заинтересованы. Они прекрасно отдают себе отчет в том, что люди, когда уезжают с родины и приезжают к нам, должны быть адаптированы, должны знать нашу культуру, язык, знать российское законодательство. Конечно", - добавил глава России.
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