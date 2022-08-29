Путин одобрил идею создания адаптационных центров для мигрантов в РФ
© Sputnik / Александр Поготов / Перейти в фотобанкЦентр тестирования трудовых мигрантов в Ростове-на-Дону
© Sputnik / Александр Поготов/
Глава ФАДН на совещании с президентом России сообщил о новой разработке комплекса мер по предотвращению пространственной и социальной изоляции мигрантов.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Владимир Путин поддержал идею главы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игоря Баринова о создании адаптационных центров для мигрантов в России, передает РИА Новости.
Глава ФАДН на совещании с президентом России сообщил о новой разработке комплекса мер по предотвращению пространственной и социальной изоляции мигрантов и необходимости увеличивать эту работу путем привлечения общественных и религиозных организаций.
"Начинать нужно еще на родине потенциальных мигрантов", - ответил на это Путин. Баринов с этим заявлением согласился.
"Коллеги наши согласны с этим, они готовы подключаться. Я со многими коллегами разговариваю, многие уже подключились, нам нужно просто больше активности в этом отношении проявлять. Там никто не против, никто не возражает. Наоборот, в Узбекистане, в Таджикистане, в Кыргызстане – пожалуйста, они все с удовольствием это делают. Нам нужно только активнее там себя вести, они даже в этом заинтересованы. Они прекрасно отдают себе отчет в том, что люди, когда уезжают с родины и приезжают к нам, должны быть адаптированы, должны знать нашу культуру, язык, знать российское законодательство. Конечно", - добавил глава России.
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