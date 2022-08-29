https://uz.sputniknews.ru/20220829/shkolniki-mladshix-klassov-v-karakalpakstane-i-xorezme-budut-poluchat-besplatnoe-pitanie-27567192.html

Школьники младших классов в Каракалпакстане и Хорезме будут получать бесплатное питание

Школьники младших классов в Каракалпакстане и Хорезме будут получать бесплатное питание

Учеников двух регионов будут кормить в школе бесплатно один раз в день.

2022-08-29T08:00+0500

2022-08-29T08:00+0500

2022-08-29T08:00+0500

общество

школьники

каракалпакстан

хорезмская область

питание

школа

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. В Каракалпакстане и Хорезмской области в качестве эксперимента внедрят систему бесплатного питания учащихся начальных классов за счет бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции республики.Так, принято соответствующее постановление правительства "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы здорового питания в общеобразовательных учреждениях Республики Каракалпакстан и Хорезмской области" №472 от 25 августа.Постановлением утверждено положение об организации системы здорового питания в школах вышеуказанных регионов методом кейтеринга. В том числе оно определяет порядок проведения конкурса организаций, оказывающих услуги методом кейтеринга, выставления счетов, контроля за питанием.Известно, что учеников младших классов в этих регионах будут бесплатно кормить в школе один раз в день. Для контроля за питанием в школах создадут специальную комиссию из пяти человек, в которую войдут директор, медсестра и представители родителей.Ежедневный список блюд будет публиковаться через платформу kundalik.com.Читайте также:Каракалпакстану выделят 5 трлн сумов на строительство детсадов, школ, больниц: подробности

каракалпакстан

хорезмская область

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Sputnik Узбекистан

школьники младших классов в каракалпакстане и хорезме будут получать бесплатное питание учеников двух регионов будут кормить в школе бесплатно один раз в день