https://uz.sputniknews.ru/20220829/u-stolichnogo-aeroporta-kolichestvo-parkovochnyx-mest-uvelichitsya-v-2-raza-27588387.html

У столичного аэропорта количество парковочных мест увеличится в 2 раза

У столичного аэропорта количество парковочных мест увеличится в 2 раза

По новому проекту будут разграничены все виды транспорта.

2022-08-29T17:58+0500

2022-08-29T17:58+0500

2022-08-29T17:58+0500

общество

аэропорт

ташкент

реконструкция

парковка

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. В аэропорту Ташкента проходит реконструкция автостоянки для увеличения парковочных мест. Об этом сообщили в пресс-службе Uzbekistan Airports."Уже переданы шесть автостоянок у терминала международных авиалиний аэропорта "Ташкент". Передача еще одной парковки, рассчитанной в среднем на 400 мест, ожидается в ближайшее время. Суммарно количество парковочных мест в рамках реконструкции и обустройства стоянок увеличится в два раза", - заявили в Uzbekistan Airports.Как отметили в компании, сейчас идет активная реконструкция существующих и строительство новых автостоянок около ташкентского аэропорта. "Так, парковка перед залом вылета будет расширена с 214 до 333 парковочных мест. Площадь увеличится за счет демонтажа навеса и торговых точек, а также изменения конфигурации линии заезда для автобусов и такси. Помимо этого, перед залом прилета появилась новая автостоянка на 175 мест и реконструирована имеющаяся на 122 места. В целом новый проект привокзальной площади позволил увеличить количество парковочных мест на 187% — с 336 до 630 мест", - говорится в сообщении.Стоянка между залами вылета и прилета будет предназначена для туристических автобусов и микроавтобусов, осуществляющих трансферы в гостиницу и обратно. "Новый проект привокзальной площади позволил увеличить количество парковочных мест, а также разграничить все виды транспорта — автобусы, частные автомобили и такси. В зале вылета на третьем этаже скоро появятся точки общепита и ритейла. В зоне прилета на привокзальной площади планируется соорудить легкую конструкцию, в которой будет тепло зимой и прохладно летом, а также предусмотрены посадочные места, кофе-корнеры и торговые точки. Кроме того, на привокзальной площади высадят более ста лиственных и хвойных деревьев", — подчеркнули в пресс-службе Uzbekistan Airports.Все парковки будут автоматизированными. Работы на привокзальной площади должны закончиться в течение этой недели. Читайте также:Мирзиёев заложил капсулу в фундамент города Аль-Хорезми в Ургенче

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