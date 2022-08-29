https://uz.sputniknews.ru/20220829/v-tashkente-otkryli-byvshee-komsomolskoe-ozero--video-27598457.html

В Ташкенте открыли бывшее Комсомольское озеро — видео

В Ташкенте открыли бывшее Комсомольское озеро — видео

Корреспондент Sputnik поделился кадрами модернизированного озера.

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культура

ташкент

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Озеро в Национальном парке имени Алишера Навои (бывшее Комсомольское озеро) открыли для отдыхающих после реконструкции. Корреспондент Sputnik поделился кадрами модернизированного озера.Ранее хоким Ташкента сообщил, что площадь полностью модернизированного озера и его пляжа составит 33,000 кв. м.Национальный парк в 2017 году был закрыт на реконструкцию. Позже, в одной из частей парка был открыт развлекательный комплекс Magic City.Водохранилище в Национальном парке Узбекистана является вторым крупным искусственным водоемом, созданным в пределах городской черты Ташкента на канале Анхор. Его строительств началось в конце 30-х годов XX века.Читайте также:Денис Мацуев приедет в Ташкент

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