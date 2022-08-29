https://uz.sputniknews.ru/20220829/v-tashkente-otkryli-byvshee-komsomolskoe-ozero--video-27598457.html
В Ташкенте открыли бывшее Комсомольское озеро — видео
В Ташкенте открыли бывшее Комсомольское озеро — видео
Корреспондент Sputnik поделился кадрами модернизированного озера.
2022-08-29T20:33+0500
2022-08-29T20:33+0500
2022-08-29T20:37+0500
культура
ташкент
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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Озеро в Национальном парке имени Алишера Навои (бывшее Комсомольское озеро) открыли для отдыхающих после реконструкции. Корреспондент Sputnik поделился кадрами модернизированного озера.Ранее хоким Ташкента сообщил, что площадь полностью модернизированного озера и его пляжа составит 33,000 кв. м.Национальный парк в 2017 году был закрыт на реконструкцию. Позже, в одной из частей парка был открыт развлекательный комплекс Magic City.Водохранилище в Национальном парке Узбекистана является вторым крупным искусственным водоемом, созданным в пределах городской черты Ташкента на канале Анхор. Его строительств началось в конце 30-х годов XX века.Читайте также:Денис Мацуев приедет в Ташкент
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видео смотреть в ташкенте открыли бывшее комсомольское озеро озеро в национальном парке имени алишера навои бывшее комсомольское озеро открыли для отдыхающих после реконструкции куда сходить в ташкенте красивые новые необычные места локации для фотографий селфи вода озера парки новости
видео смотреть в ташкенте открыли бывшее комсомольское озеро озеро в национальном парке имени алишера навои бывшее комсомольское озеро открыли для отдыхающих после реконструкции куда сходить в ташкенте красивые новые необычные места локации для фотографий селфи вода озера парки новости
В Ташкенте открыли бывшее Комсомольское озеро — видео
20:33 29.08.2022 (обновлено: 20:37 29.08.2022)
Корреспондент Sputnik поделился кадрами модернизированного озера.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Озеро в Национальном парке имени Алишера Навои (бывшее Комсомольское озеро) открыли для отдыхающих после реконструкции.
Корреспондент Sputnik поделился кадрами модернизированного озера.
Ранее хоким Ташкента сообщил, что площадь полностью модернизированного озера и его пляжа составит 33,000 кв. м.
Национальный парк в 2017 году был закрыт на реконструкцию. Позже, в одной из частей парка был открыт развлекательный комплекс Magic City.
Водохранилище в Национальном парке Узбекистана является вторым крупным искусственным водоемом, созданным в пределах городской черты Ташкента на канале Анхор. Его строительств началось в конце 30-х годов XX века.