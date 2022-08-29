https://uz.sputniknews.ru/20220829/zapad-ustal-ot-ukrainy-27581066.html

Запад устал от Украины

Запад устал от Украины

В отношениях Вашингтона и Украины периоды возбуждения регулярно сменяются периодами бессилия и разочарования.

2022-08-29T14:27+0500

2022-08-29T14:27+0500

2022-08-29T14:27+0500

колумнисты

запад

украина

вашингтон

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В такие моменты Вашингтон смотрит на Незалежную с холодным отвращением, типа: и это все? За такие-то миллиарды? А шуму-то было… Украина же, почувствовав охлаждение партнера, пускается скакать, петь, выплясывать боевой гопак. Она готова на все что угодно, лишь бы он не отворачивался, пишет колумнист РИА Новости Витория Никифорова.Киев засуетился. Зеленский пообещал мобилизовать миллион украинцев. Был широко распиарен контрнаступ. Украинская армия с новой силой принялась бомбить мирных граждан. В попытке раскурочить все, что есть, стали уничтожать целые кварталы, бомбить мосты, дамбы, организовывать диверсии. От великого ума начали шмалять по атомной электростанции, рискуя угробить пол-Европы.Какое-то время это работало, но недолго. Контрнаступ не случился. Запад, зевнув, снова отворачивается от Украины. Никогда такого не было, и вот опять: "Выключая телевизор: Мы устали от украинской войны в СМИ?" — задается вопросом Euronews и, хоть и с реверансами, отвечает на него утвердительно: да, устали. Западные издания отзывают с украинского фронта репортеров, передовицы занимают совсем другие новости.Причины этого охлаждения совершенно объективны. С одной стороны, бензоколонка и холодильник победили телевизор и интернет. Гражданам западных стран становится интересно, отчего же на самом деле они стали так плохо жить. Русских наказали "адскими санкциями" за спецоперацию на Украине, это понятно. Однако европейцы страдают от этих санкций куда тяжелее. А их-то за что? Ведь это странно, когда жители "золотого миллиарда" стоят в очереди за бесплатной едой и запасаются на зиму дровами. Что-то здесь не так, наверное. И нет, Украина как объяснение всего этого безобразия больше не катит.С другой стороны, англосаксонские маркетологи и рекламщики пали жертвой собственной активности. Украину раскручивали в инфополе так безудержно, что публика просто эмоционально выгорела. Расчет ведь был на то, что все закончится за несколько недель, и тон изначально взят такой высокий, что держать его долго не было возможности.Вы помните все эти неистовые вбросы и дикие фейки по весне? Вскоре буквально все оказалось наглой ложью — и Буча, и пресловутые "изнасилования". Публика это увидела, ведь нельзя бесконечно обманывать всех. Постановочный характер этих сюжетов придал всему западному нарративу по Украине совершенно неубиваемый привкус фальши. Разумеется, аудитория перестала доверять вообще всему, что льет ей в уши на эту тему местная пропаганда.Осознание того, что происходит на Украине в реальности, постепенно пришло не только к народам, но и к мировым элитам. Только что в ООН резолюцию с требованием к России прекратить спецоперацию одобрило почти в три раза меньше стран, чем в феврале, — 54 государства вместо 141. Фактически там лишь США, Британия и европейские вассалы. Крупнейшие мировые державы продемонстрировали, что видят и уважают логику действий России.На что переключает свое внимание западная аудитория? О, это интересный момент. Люди осознают, что их проблемы только начинаются и дальше жизнь будет все труднее. Поэтому у публики растет запрос на новости из России. Как русские справляются с санкциями? Где они покупают одежду, что едят, куда ездят отдыхать? Видно, что западные читатели прикидывают нашу ситуацию на себя и с интересом изучают русские лайфхаки.Редактор главной газеты Финляндии Helsingin Sanomat рассказал Euronews, что финские читатели "очень интересуются тем, что происходит в России, что русские думают о войне и какой эффект на них оказывают санкции." Настоящим хитом газеты стал репортаж из Сочи, в котором описано, как россияне путешествуют и отдыхают, пока границы Европы для них фактически закрыты.Нельзя не отдать должное смекалке сотрудников Helsingin Sanomat. Летняя командировка в Сочи за счет редакции — это, конечно, отлично. Воевать с Россией в инфополе, распространять чудовищные фейки, поддерживать вступление Финляндии в НАТО — это одно, а погреться на кавказском солнышке, искупаться в Черном море и употребить задешево шашлычки с винцом — вы не понимаете, это другое.В Америке "усталость от Украины" оседлали "младореспубликанцы", поддерживающие Дональда Трампа. Именно на ней они планируют триумфально въехать в конгресс и сенат осенью. В этом лагере вообще не понимают, зачем вливать миллиарды в Киев, когда их с гораздо большим толком можно потратить внутри Штатов.Натурально, Украина волнуется: как бы вернуть американского партнера, как восстановить отношения? Политолог из Нью-Йорка Александр Мотыль (его родители были евреями из Львова) объясняет, почему Вашингтон ни в коем случае не должен бросать Незалежную на произвол судьбы.Рассуждает он, надо сказать, довольно цинично. Во-первых, Белый дом и так уже вбухал в Украину кучу денег, нельзя же их терять. Во-вторых, если Путин победит, то Россия заживет непозволительно хорошо. Она разбогатеет, получит новые территории, захватит украинские черноземы, укрепит зависимость Европы от своих углеводородов, а всего мира — от своих зерновых. Не, ну так мы не договаривались.Но самое главное, победа России "изменит баланс сил не в пользу Запада". То есть в переводе на нормальный язык: если у Вашингтона не получится на Украине, все решат, что у него вообще больше не получается. Мировая гегемония Штатов закончится — она ведь и сегодня существует не столько в реальности, сколько в головах у людей."Запад мечтает вернуться к статус-кво, возобновить "нормальную жизнь", — возмущается политолог. Но расслабляться ни в коем случае нельзя. Вместо этого надо приготовиться к многолетней войне против России: "Неясно, будет ли Запад поддерживать Украину так же долго, как США присутствовали в Афганистане, но, во всяком случае, все это затянется на долгие годы". Ох, Александр, ну что ж вы сразу про Афганистан, зачем сыпать соль на американские раны?Усталость от Украины является на самом деле довольно тревожным симптомом. Каждый раз, осознав разочарование Запада, киевский режим пускается во все тяжкие. Опаснейшие провокации, диверсии, теракты, попытки использовать оружие массового поражения — все это делается для того, чтобы опять привлечь внимание заскучавших партнеров. Зеленский превратил Украину в какой-то дьявольский театр жестокости, на сцене которого льется настоящая кровь.Чего ждать от Киева на этот раз? Удара по ЗАЭС и попытки обвинить Россию в радиоактивном заражении Европы? Криков с требованиями применить пятую статью устава НАТО?Совершенно неслучайно все киевские провокации носят такой самоубийственный для страны и ее народа характер. Выплясывая перед Вашингтоном, украинская элита заглядывает в глаза хозяину, пытаясь понять, чего ему угодно. А он недавно объяснил это открытым текстом.Ах, как хотелось бы, чтобы эти слова прочитали и поняли миллионы украинцев — женщин и мужчин, гражданских и военных. Это же их головами хотят играть в футбол Зеленский энд Ко. Нельзя ему это позволить.* Запрещенная в России террористическая организация.

вашингтон

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

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запад устал от украины в отношениях вашингтона и украины периоды возбуждения регулярно сменяются периодами бессилия и разочарования