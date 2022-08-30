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Как увеличились доходы госбюджета за первые шесть месяцев 2022 года

Как увеличились доходы госбюджета за первые шесть месяцев 2022 года

О том, какие факторы влияют на рост доходов государственного бюджета республики, отраслях экономики, увеличивающих налоговые поступления - читайте в нашем материале.

2022-08-30T13:30+0500

2022-08-30T13:30+0500

2022-08-30T13:30+0500

экономика

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доходы

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налоги

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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Доходы государственного бюджета за первое полугодие составили 92,6 трлн сумов. Этот показатель на 17,8 трлн сумов (+23,7%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в предварительном отчете Министерства финансов.В структуре доходов госбюджета налоговые поступления за первые шесть месяцев текущего года составили 76,7% (71 трлн сумов), а таможенные поступления – 23,2% (21,5 трлн сумов).В результате роста доходов от косвенных налогов и неналоговых поступлений соотношение доходов государственного бюджета к ВВП в первом полугодии 2022 года составило 24,5% и увеличилось на 1 процентный пункт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Следующие пять отраслей экономики приносят львиную долю налоговых доходов (64,8%):Размер уплаченных этими отраслями в первом полугодии налогов увеличился на 3 трлн сумов или на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.Факторы ростаНа увеличение поступлений налоговых доходов в первом полугодии повлияли:Таможенные доходы увеличились в результате роста объема импорта, истечения сроков действия таможенных льгот, изменения ставок акцизного налога и таможенной пошлины, а также упрощения таможенных процедур, ускорению выпуска товаров в свободное обращение и внедрению новых методов таможенного администрирования.В то же время на структуру доходов госбюджета в основном повлиял рост поступлений по НДС (8,9 трлн сумов, с учетом возмещения НДС) и налоги на доходы физических лиц (2,5 трлн сумов).По состоянию на 1 июля 2022 года число плательщиков НДС составило 159,8 тыс. субъектов и увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26 тыс.

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