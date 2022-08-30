https://uz.sputniknews.ru/20220830/kak-uvelichilis-doxody-gosbyudjeta-za-pervye-shest-mesyatsev-2022-goda-27614556.html
Как увеличились доходы госбюджета за первые шесть месяцев 2022 года
Как увеличились доходы госбюджета за первые шесть месяцев 2022 года
О том, какие факторы влияют на рост доходов государственного бюджета республики, отраслях экономики, увеличивающих налоговые поступления - читайте в нашем материале.
2022-08-30T13:30+0500
2022-08-30T13:30+0500
2022-08-30T13:30+0500
экономика
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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Доходы государственного бюджета за первое полугодие составили 92,6 трлн сумов. Этот показатель на 17,8 трлн сумов (+23,7%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в предварительном отчете Министерства финансов.В структуре доходов госбюджета налоговые поступления за первые шесть месяцев текущего года составили 76,7% (71 трлн сумов), а таможенные поступления – 23,2% (21,5 трлн сумов).В результате роста доходов от косвенных налогов и неналоговых поступлений соотношение доходов государственного бюджета к ВВП в первом полугодии 2022 года составило 24,5% и увеличилось на 1 процентный пункт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Следующие пять отраслей экономики приносят львиную долю налоговых доходов (64,8%):Размер уплаченных этими отраслями в первом полугодии налогов увеличился на 3 трлн сумов или на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.Факторы ростаНа увеличение поступлений налоговых доходов в первом полугодии повлияли:Таможенные доходы увеличились в результате роста объема импорта, истечения сроков действия таможенных льгот, изменения ставок акцизного налога и таможенной пошлины, а также упрощения таможенных процедур, ускорению выпуска товаров в свободное обращение и внедрению новых методов таможенного администрирования.В то же время на структуру доходов госбюджета в основном повлиял рост поступлений по НДС (8,9 трлн сумов, с учетом возмещения НДС) и налоги на доходы физических лиц (2,5 трлн сумов).По состоянию на 1 июля 2022 года число плательщиков НДС составило 159,8 тыс. субъектов и увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26 тыс.
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как увеличились доходы госбюджета за первые шесть месяцев 2022 года узбекистан узбекистана какие факторы влияют на рост доходов государственного бюджета республики отраслях экономики увеличивающих налоговые поступления отчет минфина министерства финансов за первое полугодие 2022 года за первые шесть месяцев
как увеличились доходы госбюджета за первые шесть месяцев 2022 года узбекистан узбекистана какие факторы влияют на рост доходов государственного бюджета республики отраслях экономики увеличивающих налоговые поступления отчет минфина министерства финансов за первое полугодие 2022 года за первые шесть месяцев
Как увеличились доходы госбюджета за первые шесть месяцев 2022 года
О том, какие факторы влияют на рост доходов государственного бюджета республики, отраслях экономики, увеличивающих налоговые поступления - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik.
Доходы государственного бюджета за первое полугодие составили 92,6 трлн сумов. Этот показатель на 17,8 трлн сумов (+23,7%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в предварительном отчете
Министерства финансов.
В структуре доходов госбюджета налоговые поступления за первые шесть месяцев текущего года составили 76,7% (71 трлн сумов), а таможенные поступления – 23,2% (21,5 трлн сумов).
В результате роста доходов от косвенных налогов и неналоговых поступлений соотношение доходов государственного бюджета к ВВП в первом полугодии 2022 года составило 24,5% и увеличилось на 1 процентный пункт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Следующие пять отраслей экономики приносят львиную долю налоговых доходов (64,8%):
обрабатывающая промышленность - 39,2%;
оптовая и розничная торговля - 8,1%;
перевозка и хранение - 5,1%;
горнодобывающая отрасль - 5%.
Размер уплаченных этими отраслями в первом полугодии налогов увеличился на 3 трлн сумов или на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Факторы роста
На увеличение поступлений налоговых доходов в первом полугодии повлияли:
рост экономической активности субъектов предпринимательства;
сохранение на мировых рынках высоких цен на драгоценные и цветные металлы;
истечение сроков действия налоговых льгот (с 1 января 2022 года истекли отдельные льготы по налогам);
изменение курса национальной валюты;
применение налоговыми органами новых инструментов налогового контроля и администрирования.
Таможенные доходы увеличились в результате роста объема импорта, истечения сроков действия таможенных льгот, изменения ставок акцизного налога и таможенной пошлины, а также упрощения таможенных процедур, ускорению выпуска товаров в свободное обращение и внедрению новых методов таможенного администрирования.
В то же время на структуру доходов госбюджета в основном повлиял рост поступлений по НДС (8,9 трлн сумов, с учетом возмещения НДС) и налоги на доходы физических лиц (2,5 трлн сумов).
По состоянию на 1 июля 2022 года число плательщиков НДС составило 159,8 тыс. субъектов и увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26 тыс.