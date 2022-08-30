https://uz.sputniknews.ru/20220830/koreyskie-pop-artisty-priedut-v-uzbekistan-27613975.html
Корейские поп-артисты приедут в Узбекистан
Корейские поп-артисты приедут в Узбекистан
В Узбекистане впервые пройдет Всемирный фестиваль корейской культуры MOKKOJI KOREA.
2022-08-30T13:01+0500
2022-08-30T13:01+0500
2022-08-30T13:01+0500
культура
узбекистан
южная корея
артист
фестиваль
культура
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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Всемирный фестиваль корейской культуры MOKKOJI KOREA пройдет в Узбекистане в сентябре. Мероприятие посвящено 30-летию установления дипотношений между Узбекистаном и Республикой Корея. Известно, что фестиваль состоится 24-25 сентября в Ташкенте. Его организуют Министерство культуры, спорта и туризма Республики Корея и Корейский фонд международного культурного обмена. В концерте примут участие певец, рэпер, актёр и танцор Кай из группы EXO, певица Ailee, бойзбэнд F.able.Розыгрыш билетов пройдет на сайте MOKKOJI KOREA. Победителей выберут случайным образом среди подавших заявку претендентов. Первый розыгрыш состоялся 17 августа, второй и третий пройдут 31 августа и 7 сентября.Также билеты можно выиграть, участвуя в конкурсах во время выставок 24 и 25 сентября.В рамках фестиваля пройдут выставка корейских дорам, где у посетителей будет возможность примерить костюмы из популярных сериалов, выставка вебтунов (южнокорейских цифровых комиксов), а также дегустация корейской кухни. Фестиваль пройдет в картинг-клубе Axelon Karting Club в парке Анхор Локомотив.Узбекистан развивает культурные связи со многими зарубежными странами. Так, например, в осеннем сезоне музыкальных и театральных событий примут участие известные российские артисты. Уже восьмого сентября на сцене Международного дворца форумов "Узбекистан" пройдет благотворительный концерт Национального филармонического оркестра России под руководством народного артиста СССР, артиста мира ЮНЕСКО, дирижера Владимира Спивакова. В октябре там же выступит пианист-виртуоз Денис Мацуев.Читайте также:
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корейские поп артисты приедут в узбекистан в узбекистане впервые пройдет всемирный фестиваль корейской культуры mokkoji korea как принять участие как выиграть билеты где будет проходить анкор локомотив даты
корейские поп артисты приедут в узбекистан в узбекистане впервые пройдет всемирный фестиваль корейской культуры mokkoji korea как принять участие как выиграть билеты где будет проходить анкор локомотив даты
Корейские поп-артисты приедут в Узбекистан
В Узбекистане впервые пройдет Всемирный фестиваль корейской культуры MOKKOJI KOREA.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Всемирный фестиваль корейской культуры MOKKOJI KOREA пройдет в Узбекистане в сентябре. Мероприятие посвящено 30-летию установления дипотношений между Узбекистаном и Республикой Корея.
Известно, что фестиваль состоится 24-25 сентября в Ташкенте. Его организуют Министерство культуры, спорта и туризма Республики Корея и Корейский фонд международного культурного обмена.
"В этом году странами оффлайн-активностей выбраны Узбекистан и Малайзия. Остальной мир будет следить за фестивалем в онлайн-режиме. Билеты на концерт популярных K-pop артистов нельзя купить — только выиграть", - сообщают организаторы.
В концерте примут участие певец, рэпер, актёр и танцор Кай из группы EXO, певица Ailee, бойзбэнд F.able.
Розыгрыш билетов пройдет на сайте MOKKOJI KOREA. Победителей выберут случайным образом среди подавших заявку претендентов. Первый розыгрыш состоялся 17 августа, второй и третий пройдут 31 августа и 7 сентября.
Также билеты можно выиграть, участвуя в конкурсах во время выставок 24 и 25 сентября.
В рамках фестиваля пройдут выставка корейских дорам, где у посетителей будет возможность примерить костюмы из популярных сериалов, выставка вебтунов (южнокорейских цифровых комиксов), а также дегустация корейской кухни. Фестиваль пройдет в картинг-клубе Axelon Karting Club в парке Анхор Локомотив.
Узбекистан развивает культурные связи со многими зарубежными странами. Так, например, в осеннем сезоне музыкальных и театральных событий примут участие известные российские артисты.
Уже восьмого сентября на сцене Международного дворца форумов "Узбекистан" пройдет благотворительный концерт Национального филармонического оркестра России под руководством народного артиста СССР, артиста мира ЮНЕСКО, дирижера Владимира Спивакова. В октябре там же выступит пианист-виртуоз Денис Мацуев.