https://uz.sputniknews.ru/20220830/mirziyoev-nagradil-deyateley-kultury-i-sporta-v-preddverii-dnya-nezavisimosti-27606472.html
Мирзиёев отметил заслуги деятелей культуры и спорта в преддверии Дня Независимости
Мирзиёев отметил заслуги деятелей культуры и спорта в преддверии Дня Независимости
Кто из известных личностей получил государственные награды в честь Дня Независимости - читайте в нашем материале.
2022-08-30T10:03+0500
2022-08-30T10:03+0500
2022-08-30T10:36+0500
общество
шавкат мирзиёев
день независимости
государственная награда
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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Согласно указу президента Шавката Мирзиёева ряд деятелей науки, образования, здравоохранения, спорта, литературы, культуры, искусства и средств массовой информации получили различные награды и почетные звания в преддверии Дня Независимости. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Так, почетное звание "Ўзбекистон Республикаси фан арбоби" получили:Кроме этого, почетное звание "Ўзбекистон Республикаси халқ рассоми" получил Бобир Исмаилов, известный художник. Также посмертно почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ёшлар мураббийси" было присвоено Уктаму Умурзакову, бывшему председателю Совета Высшего образования Республики Узбекистан и бывшему ректору Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства.Тимуру Кападзе, главному тренеру олимпийской сборной команды Узбекистана по футболу и футбольного клуба "Олимпик", также было присвоено почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган спорт устози".Читайте также:
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мирзиёев наградил деятелей культуры и спорта в преддверии дня независимости кто из известных личностей получил государственные награды в честь дня независимости кападзе исмоилов
мирзиёев наградил деятелей культуры и спорта в преддверии дня независимости кто из известных личностей получил государственные награды в честь дня независимости кападзе исмоилов
Мирзиёев отметил заслуги деятелей культуры и спорта в преддверии Дня Независимости
10:03 30.08.2022 (обновлено: 10:36 30.08.2022)
Кто из известных личностей получил государственные награды в честь Дня Независимости - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik.
Согласно указу президента Шавката Мирзиёева ряд деятелей науки, образования, здравоохранения, спорта, литературы, культуры, искусства и средств массовой информации получили различные награды и почетные звания в преддверии Дня Независимости. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Так, почетное звание "Ўзбекистон Республикаси фан арбоби" получили:
Рустам Халмурадов -
ректор Самаркандского государственного университета;
Шухрат Эгамбердиев -
директору Института астрономии Академии наук Республики Узбекистан.
Кроме этого, почетное звание "Ўзбекистон Республикаси халқ рассоми" получил Бобир Исмаилов, известный художник.
Также посмертно почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ёшлар мураббийси" было присвоено Уктаму Умурзакову, бывшему председателю Совета Высшего образования Республики Узбекистан и бывшему ректору Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства.
Тимуру Кападзе, главному тренеру олимпийской сборной команды Узбекистана по футболу и футбольного клуба "Олимпик", также было присвоено почетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган спорт устози".