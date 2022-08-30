https://uz.sputniknews.ru/20220830/na-marshrute-tashkent--volgograd-zapustyat-dopolnitelnyy-poezd-27596219.html

На маршруте "Ташкент — Волгоград" запустят дополнительный поезд

На маршруте "Ташкент — Волгоград" запустят дополнительный поезд

В июне между Узбекистаном и Россией возобновилось железнодорожное сообщение.

2022-08-30T12:32+0500

2022-08-30T12:32+0500

2022-08-30T12:32+0500

туризм

волгоград

ташкент

поезд

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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. "Узбекистон темир йуллари" с пятого октября запускает второй поезд Ташкент - Волгоград, который будет курсировать дважды в неделю, сообщает пресс-служба АО "Узжелдорпасс".В июне между Узбекистаном и Россией возобновилось железнодорожное сообщение, прерванное в 2020 году из-за пандемии COVID-19. В том числе с 23 июня еженедельно начал курсировать поезд "Ташкент — Самара", с 25 июня — поезд "Ташкент — Волгоград". До этого компания заявила о запуске с первого октября второго состава "Ташкент – Самара"."С 5 октября 2022 года еженедельно будет запущен дополнительный пассажирский поезд 323/324 по направлению "Ташкент — Волгоград — Ташкент", — сообщили в "Узжелдорпасс".Отмечается, что пассажирские поезда по этому направлению с пятого октября начнут курсировать из Узбекистана дважды в неделю – по средам и субботам. Стоимость билета в плацкартный вагон составит 1,3 млн сумов, в купе – 2 млн сумов.Читайте также:Как будут рассчитывать туристический сбор в Узбекистане — подробности

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