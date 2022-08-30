https://uz.sputniknews.ru/20220830/na-zapade-ispugalis-rossiysko-kitayskix-voennyx-ucheniy-27608885.html
На Западе испугались российско-китайских военных учений
На Западе испугались российско-китайских военных учений
По мнению европейских экспертов, усиливающаяся интеграция двух стран бросает вызов мировому порядку.
2022-08-30T12:01+0500
2022-08-30T12:01+0500
2022-08-30T12:01+0500
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военные учения
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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Возрастающее военное сотрудничество России и КНР беспокоит США И ЕС. Об этом пишет немецкое издание Der Tagesspiegel на фоне предстоящих стратегических учений "Восток-2022" с участием военного контингента из КНР.Издание опросило экспертов, и по их словам, усиливающаяся интеграция российской и китайской сторон бросает вызов мировому порядку.Подобную позицию разделяет и Елена Легарада из Института изучения Китая Фонда Меркатора. Аналогичной точки зрения придерживается эксперт по России в Немецком обществе внешней политики Штефан Майстер. Военный эксперт Фонда науки и политики Вольфганг Рихтер, в свою очередь, заявил, что "между Китаем и Россией нет формального военного альянса, но их объединяет стремление заменить доминирование США и их союзников на международной арене "многополярным" порядком".Напомним: стратегические учения "Восток-2022" пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.От ВС России в учениях примут участие органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в частности, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.Читайте также:
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на западе испугались российско китайских военных учений восток 2022 россия китай кнр кто участвует военные учения на дальнем востоке что думают говорят на западе мнение иностранных экспертов сми западные
на западе испугались российско китайских военных учений восток 2022 россия китай кнр кто участвует военные учения на дальнем востоке что думают говорят на западе мнение иностранных экспертов сми западные
На Западе испугались российско-китайских военных учений
По мнению европейских экспертов, усиливающаяся интеграция двух стран бросает вызов мировому порядку.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Возрастающее военное сотрудничество России и КНР беспокоит США И ЕС. Об этом пишет немецкое издание Der Tagesspiegel на фоне предстоящих стратегических учений "Восток-2022" с участием военного контингента из КНР.
Издание опросило экспертов, и по их словам, усиливающаяся интеграция российской и китайской сторон бросает вызов мировому порядку.
"Если Китай и Россия заключат союз между собой, то это станет геостратегическим вызовом", - приводит РИА Новости слова эксперта по безопасности в Европейском совете по международным отношениям в Лондоне Ульрике Франке.
Подобную позицию разделяет и Елена Легарада из Института изучения Китая Фонда Меркатора.
"Китайско-российские отношения — это вызов западным государствам. Китай и Россия взаимно усиливают свои позиции и распространяют идеи глобального устройства", - заявляет политолог.
Аналогичной точки зрения придерживается эксперт по России в Немецком обществе внешней политики Штефан Майстер.
"Китай и Россия вместе бросают вызов мировому порядку, где главные — США", - отмечает эксперт.
Военный эксперт Фонда науки и политики Вольфганг Рихтер, в свою очередь, заявил, что "между Китаем и Россией нет формального военного альянса, но их объединяет стремление заменить доминирование США и их союзников на международной арене "многополярным" порядком".
Напомним: стратегические учения "Восток-2022" пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
От ВС России в учениях примут участие органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в частности, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.