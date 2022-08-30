https://uz.sputniknews.ru/20220830/na-zapade-ispugalis-rossiysko-kitayskix-voennyx-ucheniy-27608885.html

На Западе испугались российско-китайских военных учений

На Западе испугались российско-китайских военных учений

По мнению европейских экспертов, усиливающаяся интеграция двух стран бросает вызов мировому порядку.

2022-08-30T12:01+0500

2022-08-30T12:01+0500

2022-08-30T12:01+0500

в мире

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военные учения

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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Возрастающее военное сотрудничество России и КНР беспокоит США И ЕС. Об этом пишет немецкое издание Der Tagesspiegel на фоне предстоящих стратегических учений "Восток-2022" с участием военного контингента из КНР.Издание опросило экспертов, и по их словам, усиливающаяся интеграция российской и китайской сторон бросает вызов мировому порядку.Подобную позицию разделяет и Елена Легарада из Института изучения Китая Фонда Меркатора. Аналогичной точки зрения придерживается эксперт по России в Немецком обществе внешней политики Штефан Майстер. Военный эксперт Фонда науки и политики Вольфганг Рихтер, в свою очередь, заявил, что "между Китаем и Россией нет формального военного альянса, но их объединяет стремление заменить доминирование США и их союзников на международной арене "многополярным" порядком".Напомним: стратегические учения "Восток-2022" пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.От ВС России в учениях примут участие органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в частности, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.Читайте также:

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