https://uz.sputniknews.ru/20220830/video-kitayskie-voennye-pribyli-v-rossiyu-dlya-uchastiya-v-ucheniyax-vostok-2022-27601516.html
Видео: китайские военные прибыли в Россию для участия в учениях "Восток-2022"
Видео: китайские военные прибыли в Россию для участия в учениях "Восток-2022"
В Минобороны РФ отметили, что учения "Восток-2022" носят оборонительный характер
2022-08-30T11:03+0500
2022-08-30T11:03+0500
2022-08-30T11:03+0500
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Военные из КНР прибыли на полигон Сергеевский недалеко от Владивостока. Совместно с российскими военнослужащими китайские военные примут участие в стратегических учениях "Восток-2022", которые пройдут с 1 по 7 сентября на полигонах Приморского края и в акваториях Охотского и Японского морей. Всего в маневрах будут задействованы свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц техники, в том числе 140 самолетов и вертолетов, а также около 60 судов. Кроме военных из России и Китая, в учениях примут участие боевые подразделения из Беларуси, Азербайджана, Армении, Сирии, Индии и других государств-союзников. В российском министерстве обороны отметили, что учения "Восток-2022" носят оборонительный характер и не направлены против конкретных государств.О том, как проходит подготовка к стратегическим учениям "Восток-2022", смотрите в нашем видео.Читайте также:Будущее ВВС Украины: афганские летчики, словацкие МиГи, бегство в Польшу
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видео китайские военные прибыли в россию для участия в учениях восток 2022 китай учения смотреть россия
видео китайские военные прибыли в россию для участия в учениях восток 2022 китай учения смотреть россия
Видео: китайские военные прибыли в Россию для участия в учениях "Восток-2022"
В российском министерстве обороны отметили, что учения "Восток-2022" носят оборонительный характер и не направлены против конкретных государств.
Военные из КНР прибыли на полигон Сергеевский недалеко от Владивостока.
Совместно с российскими военнослужащими китайские военные примут участие в стратегических учениях "Восток-2022", которые пройдут с 1 по 7 сентября на полигонах Приморского края и в акваториях Охотского и Японского морей.
Всего в маневрах будут задействованы свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц техники, в том числе 140 самолетов и вертолетов, а также около 60 судов.
Кроме военных из России и Китая, в учениях примут участие боевые подразделения из Беларуси, Азербайджана, Армении, Сирии, Индии и других государств-союзников.
В российском министерстве обороны отметили, что учения "Восток-2022" носят оборонительный характер и не направлены против конкретных государств.
О том, как проходит подготовка к стратегическим учениям "Восток-2022", смотрите в нашем видео
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