Отключение горячей воды в Ташкенте — график
ТЦ-1 (М-1,4),с 3 по 7 октября
проспект Мустакиллик, улицы Мирзо Улугбека, Буюк ипак йули, Кары Ниёзий, Мухаммад Юсуф, Сайрам, Тамары Ханум, Аккурган, Уткира Султонова, Осиё, Льва Толстого, Навнихол, 3-я улица Навнихол, Ясси, Каландар, Буз, 5-ый проезд Сайрам, 7-ой проезд Сайрам, Чуст, Катта Дархан, 2-ой проезд Катта Дархан, Геология, Ибрахима Муминова, Ниёзбек йули, Кичик халка йули, Катта халка йули, Дурмон йули, Шахриабад, Зиёлилар, Мирзакалон Исмоилий, Паркент, Богишамол, Наманганская, Зарбулак, Киркйигит, проезд Тамары Ханум, Озодлик, массивы Ялангач, Ташсельмаш, Мавлоно Риёзи, Буз-1, поселок ТашГРЭС, площадь Хамида Алимджана, зона Ташкентского Государственного Аграрного Университета.
ТЦ-2,с 19 по 23 сентября
улицы Мирзо Улугбека, Темура Малика, Авайхон, Мингбулак, Феруза, Миришкор, Шукура Бурханова, Раззока Хамроева, Салом, Дурмон йули, массивы Карасу – 1, 2, 3, 4, 6, Феруза, Буз-2.
ТЦ-3 (М-1,4),с 19 по 23 сентября
проспект Бунёдкор, улицы Навои, Алмазар, Беруни, Ислама Каримова, Караташ, Фуркат, Афросиаб, Кичик халка йули, Шифонур, Зиё, Каракамыш, Талабалар, Университетская, Самарканд Дарвоза, Абдулла Кадыри, Кукча Дарвоза, Бешагач, Нурафшон, Пахтакор, Хувайдо, Гулабад, площадь Чорсу, массивы Чорсу, Караташ, Алмазар, Бешагач, Ц-10, 11, 13, 14, 26, 27, 28, Б-1, Б-2, Б-3, Каракамыш 2/1, Студенческий городок, ТашГТУ.
ТЦ-4 (М-0,1,4,8), с 26 по 30 сентября
проспекты Амира Темура, Мустакиллик, улицы Ахмада Дониша, Шарофа Рашидова, Яхъё Гулямова, Шахрисабз, Шастри, Янгишахар, Дехканабад, Сахибкор, Катта халка йули, Шахристанская, Уч Кахрамон, Мойкурган, Рихсили, Янги Юнусабад, Юнусота, Джумамасжид, Осиё, Богишамол, 1-тупик Минор, Чингиза Айтматова, Кичик халка йули, Хамида Алимджана, Мингурик, Абдулла Кадыри, Бодомзор, Кургазма, Козитарнов, Гиргиртепа, Шивли, Шухрат, Богиравон, Мукаррамы Тургунбаевой, Гулсарай, Себзар, Олтинсой, Шимолий Олмазор, Зульфияхонум, Лабзак, Нурафшон, Каракамыш, 1-я улица Каракамыш, Талабалар, Университетская, Белтепа, Фараби, Беруни, Мухбир, Мирзо Голиба, Шифокорлар, 2-ая улица Шифокорлар, Камарнисо, массивы Белтепа, Ибн Сино-1,2, Джарарык, Камарнисо, Бешкурган – 1,2,3,4, Олимпия, Шифокорлар шахарчаси, Студенческий городок, зоны НУУз, ТашГТУ, массив Юнусабад кварталы 1-19, Ц-1, 2, 4, 5, 6, 12, 15, Ц-17,18 (Себзар), Тахтапуль, Каракамыш 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2/1, 2/3, 2/4, 2/5, площадь Хамида Алимджана.
ТЦ-5 (М-0,4), с 3 по 7 октября
улицы Заргарлик, Лутфи, Богистон, Катартал, Гулистан, Фархадская, Чопонота, Богибустон, Кичик халка йули, Наккашлык, Домбрабад, 4-ый проезд Домбрабад, Серкуёш, Усмир, Тахиаташ, Ширин, Максуда Шейхзада, 1-я улица Катартал, 2-я улица Катартал, Катта Хирмонтепа, Такачи, Катта халка йули, Урикзор, Бешкайрагач, Тукимачи, Нашрият, Юсуфа Саккоки, Фозилтепа, массив Чиланзар кварталы 5-26,30,31,Г9А,20А, Домбрабад, Шарк, Гулистан, Аль Хорезми-1,2, Бешкайрагач, Изза, зона рынка Урикзор.
ТЦ-6, с 19 по 23 сентября
улицы Мунис, Сарикуль, Эски Сарикуль, Янгизамон, Янги Куйлюк, Абдурауфа Фитрата, Фаргона йули, Таллимарджан, Файзабад, Мехрджан, Сайхун, Сурхан, массивы Куйлюк – 1-7, Куйлюк – Обводная.
ТЦ-7, с 12 по 16 сентября
улицы Корасув, Бешарык, Бирлашган, 2-ой проезд Бирлашган, Эльбек, Асалобод, Курувчилар, Уйсозлар, Паркент, Чулпон, Алимкент, Ахангаранское шоссе, массивы Тузель – 1,2,3,4, Уйсозлар – 1, Асалобод – 1,2, Авиасозлар шахарчаси – 1, 1а, 2, 3, 4.
ТЦ-8, с 3 по 7 октября
улицы Янги Сергели йули, Мехригиё, Сугдиёна, Кипчак, Чинар, Давлатабад, Дустлик, Мирзо Турсунзада, Жахонаро, Кургонтепа, массивы Сергели 1-8А, Юлдош – 1-18, Ц-1,2,3, Дустлик – 1, 2.
ТЭЦ (М-0,5,8), с 12 по 16 сентября
проспекты Амира Темура, Мустакиллик, улицы Шарофа Рашидова, Навои, Бабура, Глинки, Шота Руставели, Богибустон, Арнасай, Катта Чиланзар, Мукими, Сеульская, Чопонота, Нурафшон, Гульханий, Лутфи, Богистон, Самарканд Дарвоза, Афросиаб, Шахрисабз, Тараса Шевченко, Нукус, Айбек, Фидокор, Авлиёата, Моштабиб, Мирабад, Аския, Шахжахон, Джамшида Шоши, Абдулла Авлони, Беларык, Имом ат-Термези, Урикзор, 5-й проезд Богтепа, 1-й проезд Жийдазор, Якуба Колоса, Чимкентская, Яхъё Гулямова, Буюк Турон, Истикбол, Зарафшан, Махтумкули, Ислама Каримова, Бухара, Истиклол, Садика Азимова, Саида Барака, Матбуотчилар, Сайилгох, Шастри, Эльбек, Кичик халка йули, Кичик Бешагач, Абдуллы Каххара, Гейдара Алиева, Кумарык, Олтин водий, массивы Ц-1, 2, 4, 5, 7, Актепе, Чиланзар кварталы 1-5, 7, Е, И, микрорайон Актепе, Кушбеги, Башлык, Учувчилар шахарчаси.
Котельная "Водник", с 12 по 16 сентября
улица Хусайн Байкаро, зона массива "Водник".
Котельная "Саноатэнерго", с 3 по 7 октября
массив "Строитель".