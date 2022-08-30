https://uz.sputniknews.ru/20220830/otklyuchenie-goryachey-vody-v-tashkente---grafik-27600270.html

Отключение горячей воды в Ташкенте — график

Отключение горячей воды в Ташкенте — график

О том, когда прекратят подачу горячей воды, читайте в материале.

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2022-08-30T08:01+0500

2022-08-30T08:23+0500

общество

ташкент

отключение воды

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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. В Ташкенте с 12 сентября по 7 октября начнется плановое осеннее отключение теплоцентралей по всему городу. Об этом заявили в столичном хокимияте. "Для подготовки к отопительному сезону 2022-2023 гг. в Ташкенте будет проведено полное отключение теплоцентралей (по очереди), т. е. в зоне их действия будет отсутствовать горячая вода", — говорится в сообщении ведомства.Читайте также:Что изменится для узбекистанцев с 1 сентября — подробности

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