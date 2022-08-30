https://uz.sputniknews.ru/20220830/pensionery-poluchat-posobiya-zaranee-v-svyazi-s-dnem-nezavisimosti-27620139.html

Пенсионеры получат пособия заранее в связи с Днем Независимости

Пенсионеры получат пособия заранее в связи с Днем Независимости

Выходными в Узбекистане являются дни с 1 по 4 сентября.

2022-08-30T16:59+0500

2022-08-30T16:59+0500

2022-08-30T16:59+0500

общество

узбекистан

выходные

пенсионеры

день независимости

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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. В целях поддержки пожилых граждан, пенсионеров и инвалидов внебюджетный Пенсионный фонд при министерстве финансов Узбекистана объявил о перечислении пенсий и пособий за следующий месяц на пластиковые карты до первого сентября.Гражданам, которые получают пенсии и пособия в наличной форме, выплаты начнутся с пятого сентября согласно утвержденным графикам.Напомним: указом президента в честь празднования 31-й годовщины Государственной независимости Узбекистана дни с 1 по 4 сентября объявлены выходными.Читайте также:

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