https://uz.sputniknews.ru/20220830/pensionery-poluchat-posobiya-zaranee-v-svyazi-s-dnem-nezavisimosti-27620139.html
Пенсионеры получат пособия заранее в связи с Днем Независимости
Пенсионеры получат пособия заранее в связи с Днем Независимости
Выходными в Узбекистане являются дни с 1 по 4 сентября.
2022-08-30T16:59+0500
2022-08-30T16:59+0500
2022-08-30T16:59+0500
общество
узбекистан
выходные
пенсионеры
день независимости
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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. В целях поддержки пожилых граждан, пенсионеров и инвалидов внебюджетный Пенсионный фонд при министерстве финансов Узбекистана объявил о перечислении пенсий и пособий за следующий месяц на пластиковые карты до первого сентября.Гражданам, которые получают пенсии и пособия в наличной форме, выплаты начнутся с пятого сентября согласно утвержденным графикам.Напомним: указом президента в честь празднования 31-й годовщины Государственной независимости Узбекистана дни с 1 по 4 сентября объявлены выходными.Читайте также:
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пенсионеры получат пособия заранее в связи с днем независимости выходными в узбекистане являются дни с 1 по 4 сентября сколько дней отдыхают на день независимости в узбекистане в 2022 году нерабочие праздничные дни 2023 год график россия
пенсионеры получат пособия заранее в связи с днем независимости выходными в узбекистане являются дни с 1 по 4 сентября сколько дней отдыхают на день независимости в узбекистане в 2022 году нерабочие праздничные дни 2023 год график россия
Пенсионеры получат пособия заранее в связи с Днем Независимости
Выходными в Узбекистане являются дни с 1 по 4 сентября.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik.
В целях поддержки пожилых граждан, пенсионеров и инвалидов внебюджетный Пенсионный фонд при министерстве финансов Узбекистана объявил
о перечислении пенсий и пособий за следующий месяц на пластиковые карты до первого сентября.
Гражданам, которые получают пенсии и пособия в наличной форме, выплаты начнутся с пятого сентября согласно утвержденным графикам.
Напомним: указом президента в честь празднования 31-й годовщины Государственной независимости Узбекистана дни с 1 по 4 сентября объявлены выходными.