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Русский ансамбль исполнил танец ко Дню независимости Узбекистана — видео
Русский ансамбль исполнил танец ко Дню независимости Узбекистана — видео
Члены Русского культурного центра отмечают праздники РФ и Узбекистана.
2022-08-30T09:02+0500
2022-08-30T09:02+0500
2022-08-30T09:02+0500
культура
день независимости
танец
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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. На мероприятии, посвященном Дню независимости Узбекистана, выступил русский ансамбль. Об этом сообщает пресс-служба Русского культурного центра (РКЦ) в Сурхандарье.Одним из номеров областного праздничного мероприятия на концерте в Сурхандарье стал "Русский народный танец". Его исполнил коллектив местного Русского культурного центра. Сурхандарьинское отделение Русского культурного центра начало свою работу весной 1995 года. Центр ведет работу среди соотечественников по сохранению русского языка и традиций русской культуры, укреплению дружбы и сотрудничества в регионе.Члены Русского культурного центра ежегодно отмечают праздники России и Узбекистана: День независимости Республики Узбекистан, Навруз, Пасху, Масленицу и другие.Читайте также:В Ташкенте открыли бывшее Комсомольское озеро — видео
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видео смотреть какие мероприятия праздники проходят русский ансамбль исполнил танец ко дню независимости узбекистана русский народный танец новости русского культурного центра ркц в сурхандарье.
видео смотреть какие мероприятия праздники проходят русский ансамбль исполнил танец ко дню независимости узбекистана русский народный танец новости русского культурного центра ркц в сурхандарье.
Русский ансамбль исполнил танец ко Дню независимости Узбекистана — видео
Члены Русского культурного центра ежегодно отмечают праздники России и Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik.
На мероприятии, посвященном Дню независимости Узбекистана, выступил русский ансамбль. Об этом сообщает пресс-служба
Русского культурного центра (РКЦ) в Сурхандарье.
Одним из номеров областного праздничного мероприятия на концерте в Сурхандарье стал "Русский народный танец". Его исполнил коллектив местного Русского культурного центра.
Сурхандарьинское отделение Русского культурного центра начало свою работу весной 1995 года. Центр ведет работу среди соотечественников по сохранению русского языка и традиций русской культуры, укреплению дружбы и сотрудничества в регионе.
Члены Русского культурного центра ежегодно отмечают праздники России и Узбекистана: День независимости Республики Узбекистан, Навруз, Пасху, Масленицу и другие.