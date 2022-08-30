https://uz.sputniknews.ru/20220830/russkiy-ansambl-ispolnil-tanets-ko-dnyu-nezavisimosti-uzbekistana--video-27597988.html

Русский ансамбль исполнил танец ко Дню независимости Узбекистана — видео

Русский ансамбль исполнил танец ко Дню независимости Узбекистана — видео

Члены Русского культурного центра отмечают праздники РФ и Узбекистана.

2022-08-30T09:02+0500

2022-08-30T09:02+0500

2022-08-30T09:02+0500

культура

день независимости

танец

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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. На мероприятии, посвященном Дню независимости Узбекистана, выступил русский ансамбль. Об этом сообщает пресс-служба Русского культурного центра (РКЦ) в Сурхандарье.Одним из номеров областного праздничного мероприятия на концерте в Сурхандарье стал "Русский народный танец". Его исполнил коллектив местного Русского культурного центра. Сурхандарьинское отделение Русского культурного центра начало свою работу весной 1995 года. Центр ведет работу среди соотечественников по сохранению русского языка и традиций русской культуры, укреплению дружбы и сотрудничества в регионе.Члены Русского культурного центра ежегодно отмечают праздники России и Узбекистана: День независимости Республики Узбекистан, Навруз, Пасху, Масленицу и другие.Читайте также:В Ташкенте открыли бывшее Комсомольское озеро — видео

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