https://uz.sputniknews.ru/20220830/uzbekistan-i-azerbaydjan-podpisali-dorojnuyu-kartu-po-energeticheskomu-vzaimodeystviyu-27596283.html
Узбекистан и Азербайджан подписали дорожную карту по энергетическому взаимодействию
Узбекистан и Азербайджан подписали дорожную карту по энергетическому взаимодействию
Прошли переговоры Шахбазова и Ахмедхаджаева.
2022-08-30T09:33+0500
2022-08-30T09:33+0500
2022-08-30T09:36+0500
экономика
азербайджан
узбекистан
энергетика
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Ташкент и Баку подписали дорожную карту по расширению сотрудничества в сфере энергетики, передает РИА Новости.В Баку прошло совещание между министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым и узбекистанской делегацией во главе с исполняющим обязанности министра, первым заместителем министра энергетики Узбекистана Азимом Ахмедхаджаевым."На встрече Шахбазова и Ахмедхаджаева рассматривались вопросы, связанные с обеспечением выполнения поручений и договоренностей, достигнутых в рамках официальной поездки главы государства в Узбекистан в июне текущего года. В ходе переговоров была подписана "Дорожная карта по расширению взаимодействия в энергетической сфере между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан". Дорожная карта охватывает 30 направлений, включая создание совместной рабочей группы, сотрудничество на освобожденных территориях, участие компаний Узбекистана в проектах по возобновляемой энергии", — сообщается в релизе.Читайте также:Московский экспоцентр организует бизнес-миссию в Узбекистан — подробности
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подписали дорожную карту по энергетическому взаимодействию энергетика узбекистан азербайджан новости сотрудничество партнеры экономика заявления как прошли переговоры шахбазова и ахмедхаджаева
подписали дорожную карту по энергетическому взаимодействию энергетика узбекистан азербайджан новости сотрудничество партнеры экономика заявления как прошли переговоры шахбазова и ахмедхаджаева
Узбекистан и Азербайджан подписали дорожную карту по энергетическому взаимодействию
09:33 30.08.2022 (обновлено: 09:36 30.08.2022)
Прошло совещание между министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым и узбекистанской делегацией.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik.
Ташкент и Баку подписали дорожную карту по расширению сотрудничества в сфере энергетики, передает РИА Новости
.
В Баку прошло совещание между министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым и узбекистанской делегацией во главе с исполняющим обязанности министра, первым заместителем министра энергетики Узбекистана Азимом Ахмедхаджаевым.
"На встрече Шахбазова и Ахмедхаджаева рассматривались вопросы, связанные с обеспечением выполнения поручений и договоренностей, достигнутых в рамках официальной поездки главы государства в Узбекистан в июне текущего года. В ходе переговоров была подписана "Дорожная карта по расширению взаимодействия в энергетической сфере между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан". Дорожная карта охватывает 30 направлений, включая создание совместной рабочей группы, сотрудничество на освобожденных территориях, участие компаний Узбекистана в проектах по возобновляемой энергии", — сообщается в релизе.