https://uz.sputniknews.ru/20220828/moskovskiy-ekspotsentr-organizuet-biznes-missiyu-v-uzbekistan---podrobnosti-27558346.html
Московский экспоцентр организует бизнес-миссию в Узбекистан — подробности
Московский экспоцентр организует бизнес-миссию в Узбекистан — подробности
Мероприятие пройдет 29-30 августа на территории отеля Hyatt Regency и в выездных встречах на предприятиях узбекистанских партнеров.
2022-08-28T19:18+0500
2022-08-28T19:18+0500
2022-08-28T21:01+0500
экономика
бизнес-миссия
бизнес
узбекистан
мероприятие
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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Московский экспортный центр организует многоотраслевую бизнес-миссию в Узбекистан. Мероприятие состоится с 29 по 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Ташкенте.Так, участниками миссии станут 15 компаний из Москвы, которые представят в Узбекистане свою продукцию в сферах медицины, строительства, IT и продуктов питания.Кроме этого, в рамках бизнес-миссии пройдет панельная дискуссия “Основные аспекты развития бизнеса в Узбекистане. Перспективы роста международного сотрудничества между Россией и Узбекистаном”. Также известно, что московские предприниматели примут участие во множестве деловых встреч в формате мэтчмейкинг на территории отеля Hyatt Regency и в выездных встречах на предприятиях узбекистанских партнеров.Целью бизнес-миссии является увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности экспортно ориентированных субъектов предпринимательской деятельности Москвы, а также увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт.Помимо прочего, данное мероприятие будет содействовать экспортно ориентированным субъектам предпринимательской деят6ельности в расширении существующих и приобретении новых эффективных каналов сбыта экспортной продукции. Посмотреть программу мероприятия и зарегистрироваться можно онлайн на сайте экспоцентра.Читайте также:Узбекистан и Казахстан примут проект "Русские сезоны" в следующем году
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московский экспоцентр организует бизнес миссию в узбекистан мероприятие пройдет 29 30 августа на территории отеля hyatt regency и в выездных встречах на предприятиях узбекистанских партнеров как принять участие как зарегистрироваться где спикеры московский экспортный центр участие бесплатное кто участвует
московский экспоцентр организует бизнес миссию в узбекистан мероприятие пройдет 29 30 августа на территории отеля hyatt regency и в выездных встречах на предприятиях узбекистанских партнеров как принять участие как зарегистрироваться где спикеры московский экспортный центр участие бесплатное кто участвует
Московский экспоцентр организует бизнес-миссию в Узбекистан — подробности
19:18 28.08.2022 (обновлено: 21:01 28.08.2022)
Мероприятие пройдет 29-30 августа на территории отеля Hyatt Regency и в выездных встречах на предприятиях узбекистанских партнеров.
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik.
Московский экспортный центр организует многоотраслевую бизнес-миссию в Узбекистан. Мероприятие состоится с 29 по 30 августа. Об этом сообщает
пресс-служба Русского дома в Ташкенте.
Так, участниками миссии станут 15 компаний из Москвы, которые представят в Узбекистане свою продукцию в сферах медицины, строительства, IT и продуктов питания.
Кроме этого, в рамках бизнес-миссии пройдет панельная дискуссия “Основные аспекты развития бизнеса в Узбекистане. Перспективы роста международного сотрудничества между Россией и Узбекистаном”.
Также известно, что московские предприниматели примут участие во множестве деловых встреч в формате мэтчмейкинг на территории отеля Hyatt Regency и в выездных встречах на предприятиях узбекистанских партнеров.
Целью бизнес-миссии является увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности экспортно ориентированных субъектов предпринимательской деятельности Москвы, а также увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт.
Помимо прочего, данное мероприятие будет содействовать экспортно ориентированным субъектам предпринимательской деят6ельности в расширении существующих и приобретении новых эффективных каналов сбыта экспортной продукции.
Посмотреть программу мероприятия и зарегистрироваться можно онлайн на сайте экспоцентра.