https://uz.sputniknews.ru/20220830/uzbekistan-otpravit-v-sibir-200-tysyach-tonn-selxozproduktsii-27596148.html

Узбекистан отправит в Сибирь 200 тысяч тонн сельхозпродукции

Узбекистан отправит в Сибирь 200 тысяч тонн сельхозпродукции

РФ занимает 1 место в поставках плодоовощной продукции из Узбекистана.

2022-08-30T14:31+0500

2022-08-30T14:31+0500

2022-08-30T14:31+0500

экономика

узбекистан

сибирь

россия

сельхозпродукция

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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Пять областей Узбекистана отправят в розничные сети регионов Сибирского федерального округа (СФО) России около 200 тыс. тонн сельхозпродукции, передает ИА "Дуне".По информации агентства, делегация Узбекистана в составе заместителей хокимов, предпринимателей и деловых кругов Хорезмской, Сурхандарьинской, Ташкентской, Ферганской областей и республики Каракалпакстан в ходе визита в СФО провела встречу с руководителями центров оптовой торговли, крупных сетевых гипермаркетов Алтайского, Красноярского краев, Новосибирской, Томской областей."В рамках переговоров представители регионов подписали соглашения об экспорте около 200 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции на территорию Сибирского федерального округа", — сообщает издание.Узбекистанская сторона также ознакомилась с условиями, созданными для экспортеров в оптово-распределительных центрах в городах СФО – "Русагромаркет" в Новосибирске, а также "Азия — Сибирь" и торгово-логистическом центре в Красноярске, обсудили вопрос прямых поставок своей продукции, добавили в агентстве.По данным узбекской официальной статистики, российский рынок традиционно занимает первое место в поставках плодоовощной продукции из Узбекистана: в январе-июне 2022 года они выросли на 11,6%, до $163,1 млн (36,3% в общем объеме экспортной продукции).Читайте также:Московский экспоцентр организует бизнес-миссию в Узбекистан — подробности

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узбекистан отправит в сибирь 200 тысяч тонн сельхозпродукции плодоовощной продукции россия овощи экспорт откуда новости сотрудничество откуда в россию привозят продукты сельского хозяйства