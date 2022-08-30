https://uz.sputniknews.ru/20220830/vsu-prodoljayut-bit-po-kriticheskoy-infrastrukture-glava-vga-energodara-o-situatsii-na-zaes-27621151.html
ВСУ продолжают бить по критической инфраструктуре: глава ВГА Энергодара о ситуации на ЗАЭС
ВСУ продолжают бить по критической инфраструктуре: глава ВГА Энергодара о ситуации на ЗАЭС
Глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга заявил, что ВСУ продолжают бить по критической инфраструктуре Запорожской атомной электростанции.
2022-08-30T17:28+0500
2022-08-30T17:28+0500
2022-08-30T17:28+0500
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По словам Александра Волги, украинские военные собираются сорвать визит экспертов из МАГАТЭ на ЗАЭС, потому что боятся обнародования фактов обстрелов, которые могли привести к ядерной катастрофе. Однако Волга заявил, что на данный момент повышения радиационного фона рядом со станцией не замечено. Также он отметил, что все факты обстрелов ЗАЭС тщательно собраны, зафиксированы и будут переданы экспертам МАГАТЭ.
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видео всу продолжают бить по критической инфраструктуре глава вга энергодара о ситуации на заэс глава военно гражданской администрации энергодара александр волга заявил что всу продолжают бить по критической инфраструктуре запорожской атомной электростанции
видео всу продолжают бить по критической инфраструктуре глава вга энергодара о ситуации на заэс глава военно гражданской администрации энергодара александр волга заявил что всу продолжают бить по критической инфраструктуре запорожской атомной электростанции
ВСУ продолжают бить по критической инфраструктуре: глава ВГА Энергодара о ситуации на ЗАЭС
Глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга заявил, что ВСУ продолжают бить по критической инфраструктуре Запорожской атомной электростанции.
По словам Александра Волги, украинские военные собираются сорвать визит экспертов из МАГАТЭ на ЗАЭС, потому что боятся обнародования фактов обстрелов, которые могли привести к ядерной катастрофе.
Однако Волга заявил, что на данный момент повышения радиационного фона рядом со станцией не замечено. Также он отметил, что все факты обстрелов ЗАЭС тщательно собраны, зафиксированы и будут переданы экспертам МАГАТЭ.