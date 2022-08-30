https://uz.sputniknews.ru/20220830/vsu-prodoljayut-bit-po-kriticheskoy-infrastrukture-glava-vga-energodara-o-situatsii-na-zaes-27621151.html

ВСУ продолжают бить по критической инфраструктуре: глава ВГА Энергодара о ситуации на ЗАЭС

ВСУ продолжают бить по критической инфраструктуре: глава ВГА Энергодара о ситуации на ЗАЭС

Глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга заявил, что ВСУ продолжают бить по критической инфраструктуре Запорожской атомной электростанции.

2022-08-30T17:28+0500

2022-08-30T17:28+0500

2022-08-30T17:28+0500

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По словам Александра Волги, украинские военные собираются сорвать визит экспертов из МАГАТЭ на ЗАЭС, потому что боятся обнародования фактов обстрелов, которые могли привести к ядерной катастрофе. Однако Волга заявил, что на данный момент повышения радиационного фона рядом со станцией не замечено. Также он отметил, что все факты обстрелов ЗАЭС тщательно собраны, зафиксированы и будут переданы экспертам МАГАТЭ.

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