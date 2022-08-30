https://uz.sputniknews.ru/20220830/zorin-rasskazal-v-chem-vajnost-sozdaniya-adaptatsionnyx-tsentrov-dlya-migrantov-27622430.html

Зорин рассказал, в чем важность создания адаптационных центров для мигрантов

Зорин рассказал, в чем важность создания адаптационных центров для мигрантов

Накануне Владимир Путин привел Узбекистан как пример межгосударственного сотрудничества в сфере курирования миграционных потоков.

2022-08-30T20:32+0500

2022-08-30T20:32+0500

2022-08-30T20:32+0500

миграция

адаптация

мигрант

мигранты

владимир путин

узбекистан

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Адаптационные центры для мигрантов могут оказать позитивный эффект и на экономику, и на сферу безопасности как в России, так и в государствах, поставляющих иностранную рабочую силу. Об этом в комментарии Sputnik рассказал председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.Напомним, ранее президент России Владимир Путин поддержал идею главы Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова о создании адаптационных центров для мигрантов. Говоря подробнее: власти России разработают новый комплекс мер по предотвращению пространственной и социальной изоляции мигрантов.Сам факт встречи российского президента с руководителем ФАДН демонстрирует личное внимание Путина к реализации национальной политики РФ и самых актуальных ее задач и проблем, которые российский лидер обозначил еще в 2012 году в своей статье "Россия: национальный вопрос", считает Владимир Зорин.В публикации Путин отмечал, что миграционные проблемы стран ближнего зарубежья "напрямую связаны с разрушением СССР", а также подчеркивал, что историческая Россия – не этническое государство и не американский "плавильный котел", а многонациональная страна в которой "постоянно шел процесс взаимного привыкания, взаимного проникновения, смешивания народов на семейном, на дружеском, на служебном уровне".В связи с этим простое механическое ужесточение миграционной политики не даст результата, также указывал в своей статье российский президент. По его мнению, такое ужесточение приводит лишь к увеличению доли нелегальной миграции, и критерий миграционной политики заключается не в ее жесткости, а в ее эффективности.Вспоминая данную публикацию, можно утверждать, что модель национальной политики в России оправдала себе и доказала свою эффективность даже в новых геополитических условиях, считает Владимир Зорин.Создание центров будет полезно и с точки зрения вероятных рисков — речь идет о проникновении "чуждых идеологий, учитывая местные традиции и менталитет населения", отметил Владимир Зорин.Председатель комиссии ОПРФ также подчеркнул, что данный вопрос становится предметом обсуждения и в странах исхода и привел в пример уже существующее соглашение России и Узбекистана.Ранее Владимир Путин выразил мнение, что начинать реализацию проекта подобных центров нужно еще на родине потенциальных мигрантов.Читайте также:

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зорин рассказал в чем важность создания адаптационных центров для мигрантов накануне владимир путин привел узбекистан как пример межгосударственного сотрудничества в сфере курирования миграционных потоков в россии странах центральной азии создадут адаптационные центры для мигрантов