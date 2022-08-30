Зорин рассказал, в чем важность создания адаптационных центров для мигрантов
© RIA Novosti Александр НатрускинПредседатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин
© RIA Novosti Александр Натрускин
Накануне Владимир Путин привел Узбекистан как пример межгосударственного сотрудничества в сфере курирования миграционных потоков.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Адаптационные центры для мигрантов могут оказать позитивный эффект и на экономику, и на сферу безопасности как в России, так и в государствах, поставляющих иностранную рабочую силу. Об этом в комментарии Sputnik рассказал председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин поддержал идею главы Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова о создании адаптационных центров для мигрантов. Говоря подробнее: власти России разработают новый комплекс мер по предотвращению пространственной и социальной изоляции мигрантов.
Сам факт встречи российского президента с руководителем ФАДН демонстрирует личное внимание Путина к реализации национальной политики РФ и самых актуальных ее задач и проблем, которые российский лидер обозначил еще в 2012 году в своей статье "Россия: национальный вопрос", считает Владимир Зорин.
В публикации Путин отмечал, что миграционные проблемы стран ближнего зарубежья "напрямую связаны с разрушением СССР", а также подчеркивал, что историческая Россия – не этническое государство и не американский "плавильный котел", а многонациональная страна в которой "постоянно шел процесс взаимного привыкания, взаимного проникновения, смешивания народов на семейном, на дружеском, на служебном уровне".
В связи с этим простое механическое ужесточение миграционной политики не даст результата, также указывал в своей статье российский президент. По его мнению, такое ужесточение приводит лишь к увеличению доли нелегальной миграции, и критерий миграционной политики заключается не в ее жесткости, а в ее эффективности.
"Нам важно, чтобы мигранты могли нормально адаптироваться в обществе. Да, собственно, элементарным требованием к людям, желающим жить и работать в России, является их готовность освоить наши культуру и язык", - также сообщалось в статье.
Вспоминая данную публикацию, можно утверждать, что модель национальной политики в России оправдала себе и доказала свою эффективность даже в новых геополитических условиях, считает Владимир Зорин.
"Тем не менее, любая модель требует совершенствования - есть ряд вопросов, на которые необходимо обратить внимание. Именно они и были в центре обсуждения на встрече руководителя ФАДН и Владимира Путина. А миграционный вопрос играет особую роль и для развития экономики, демографии и внутренней стабильности", - сказал Зорин.
Создание центров будет полезно и с точки зрения вероятных рисков — речь идет о проникновении "чуждых идеологий, учитывая местные традиции и менталитет населения", отметил Владимир Зорин.
"В обществе в отношении мигрантов существуют разные мнения – и за поддержку миграционных процессов, и идеи ограничить возможности мигрантов, усилить контроль за ними. Вторая позиция имеет основания, ведь не всегда мигранты знают законы и правила страны, русский язык. Чтобы эти риски с этой частью мигрантов минимизировать, было внесено предложение создания адаптационных центров", - рассказывает Зорин.
Председатель комиссии ОПРФ также подчеркнул, что данный вопрос становится предметом обсуждения и в странах исхода и привел в пример уже существующее соглашение России и Узбекистана.
"Есть тоже опыт – соглашения, например, с Узбекистаном (в сфере оргнабора, работа Агентства внешней трудовой миграции - Sputnik). Ведомства работают над тем, чтобы мигранты имели какие-то минимальные навыки по вопросам этнокультурного взаимодействия, межкультурного диалога и профессиональный уровень чтобы был достаточный", - заявил Зорин.
Ранее Владимир Путин выразил мнение, что начинать реализацию проекта подобных центров нужно еще на родине потенциальных мигрантов.
"Коллеги наши согласны с этим, они готовы подключаться. Я со многими коллегами разговариваю, многие уже подключились, нам нужно просто больше активности в этом отношении проявлять. Там никто не против, никто не возражает. Наоборот, в Узбекистане, в Таджикистане, в Кыргызстане – пожалуйста, они все с удовольствием это делают", - сказал президент.
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