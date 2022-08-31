https://uz.sputniknews.ru/20220831/chem-zapomnilsya-gorbachev---osnovnye-fakty-biografii-27630674.html

Чем запомнился Горбачев - основные факты биографии

Чем запомнился Горбачев - основные факты биографии

Скончался последний генсек и первый президент СССР.

2022-08-31T09:28+0500

2022-08-31T09:28+0500

2022-08-31T09:51+0500

россия

михаил горбачев

скончался

ссср

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Первый президент СССР Михаил Горбачев умер во вторник вечером на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом сообщили в Центральной клинической больнице, передает РИА Новости.Горбачева похоронят на московском Новодевичьем кладбище рядом с супругой, как он и хотел, дату похорон определит семья.БиографияМихаил Сергеевич Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Ставропольского края. В 1955 году он окончил юридический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в 1967 году — заочное отделение Ставропольского сельскохозяйственного института. После окончания университета его по распределению отправили в распоряжение Ставропольской краевой прокуратуры, затем будущий глава Советского Союза занимался партийной работой.В 1985 году на внеочередном пленуме ЦК КПСС Горбачева избрали генеральным секретарем, при этом с 1 октября 1988 года он занимал должность Председателя Президиума Верховного Совета СССР, поэтому на тот момент он начал совмещать высшие должности государства и партии.Эпоха "Перестройки"В тот период Михаил Сергеевич заявил о старте реформ, которую потом стали называть перестройкой. В СССР провозгласили политику гласности и в 1990 году ликвидировали государственную цензуру. Помимо этого, сделали законным частный бизнес, во внешней политике начали курс на "Новое мышление".Современники оценивают последствия проводимых им реформ неоднозначно: по мнению многих, именно эти изменения стали толчком к началу распада СССР. К концу 1980-х — началу 1990-х годов в результате противоречивости и непоследовательности в осуществлении перестройки начался серьезный кризис во всех сферах жизни населения.Одной из главных заслуг Горбачева во внешней политике некоторые считают начало ядерного разоружения, также по его приказу начался вывод советских войск из Афганистана.Горбачев сыграл одну из основных ролей в падении Берлинской стены, которое стало символом падения "железного занавеса", и в объединении Германии. Между тем, оппоненты оценивали его инициативы как уступки Западу: звучали упреки, что, получив устные гарантии нерасширения НАТО на восток, лидер страны не закрепил эти обещания формально.Парад суверенитетовВ 1990 году на внеочередном третьем Съезде народных депутатов СССР Горбачева избрали первым и последним президентом Советского Союза. Несмотря на то, что в 1990 году в стране прошел референдум о сохранении СССР как единого государства и большинство населения высказалось за сохранение Советского Союза, начался "парад суверенитетов" — Верховные советы союзных республик один за другим принимали решения о суверенном праве на самоопределение, что на практике означало выход из СССР.В апреле 1991 года Горбачев подписал соглашения с руководителями десяти союзных республик о совместной подготовке проекта нового Союзного договора, призванного сохранить Советский Союз, подписание которого назначили на 20 августа. 19 августа 1991 года ближайшие соратники Горбачева, включая "силовых" министров, объявили о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Они потребовали от находившегося на отдыхе в Крыму президента введения в стране чрезвычайного положения или временной передачи власти вице-президенту Геннадию Янаеву.После провала попытки переворота 21 августа 1991 года Горбачев вернулся к исполнению функций президента, но его позиции значительно ослабли. Спустя три дня он объявил о сложении полномочий Генерального секретаря ЦК и о выходе из КПСС.25 декабря после подписания Беловежских соглашений о ликвидации СССР Горбачев заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. После отставки он выступал с лекциями, давал интервью, основал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований.Читайте также:ВСУ продолжают бить по критической инфраструктуре: глава ВГА Энергодара о ситуации на ЗАЭС

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