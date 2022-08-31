https://uz.sputniknews.ru/20220831/gtk-beret-pod-opeku-doma-internaty-veteranov--27635748.html
ГТК берет под опеку дома-интернаты ветеранов
ГТК берет под опеку дома-интернаты ветеранов
Пожилых людей обеспечат протезно-ортопедическими изделиями.
2022-08-31T12:30+0500
2022-08-31T12:30+0500
2022-08-31T12:30+0500
общество
ветераны
дом-интернат
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Дома-интернаты "Саховат" и "Мурувват", а также Республиканский пансионат для ветеранов войны и труда прикрепили к Государственному таможенному комитету (ГТК). Это предусмотрено постановлением президента от 30 августа.ГТК поручено на постоянной основе содействовать Агентству по развитию медико-социальных услуг в укреплении материально-технической базы и во внедрении современных методов и социальных технологий.Пожилых и лиц с инвалидностью планируют обеспечивать протезно-ортопедическими изделиями, средствами реабилитации, а также развивать их интеллектуальные, физические и творческие способности.До конца года пройдет внеочередная диспансеризация проживающих в домах-интернатах "Саховат" и "Мурувват".Кроме того, ежегодно в честь 1 июня – Международного дня защиты детей среди воспитанников детских домов "Мурувват" будут проводиться спортивные соревнования в республиканском масштабе.Читайте также:Торгпред России в Узбекистане посетил СЭЗ "Ангрен"
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гтк дома интернаты для ветеранов саховат мурувват новости что нового нововведения пожилые люди старики инвалиды ветераны войны труда социальные услуги дома престарелых узбекистан
гтк дома интернаты для ветеранов саховат мурувват новости что нового нововведения пожилые люди старики инвалиды ветераны войны труда социальные услуги дома престарелых узбекистан
ГТК берет под опеку дома-интернаты ветеранов
Пожилых людей обеспечат протезно-ортопедическими изделиями, средствами реабилитации, а также будут развивать их интеллектуальные, физические и творческие способности.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik.
Дома-интернаты "Саховат" и "Мурувват", а также Республиканский пансионат для ветеранов войны и труда прикрепили к Государственному таможенному комитету (ГТК). Это предусмотрено постановлением
президента от 30 августа.
ГТК поручено на постоянной основе содействовать Агентству по развитию медико-социальных услуг в укреплении материально-технической базы и во внедрении современных методов и социальных технологий.
Пожилых и лиц с инвалидностью планируют обеспечивать протезно-ортопедическими изделиями, средствами реабилитации, а также развивать их интеллектуальные, физические и творческие способности.
До конца года пройдет внеочередная диспансеризация проживающих в домах-интернатах "Саховат" и "Мурувват".
Кроме того, ежегодно в честь 1 июня – Международного дня защиты детей среди воспитанников детских домов "Мурувват" будут проводиться спортивные соревнования в республиканском масштабе.