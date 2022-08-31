https://uz.sputniknews.ru/20220831/gtk-beret-pod-opeku-doma-internaty-veteranov--27635748.html

ГТК берет под опеку дома-интернаты ветеранов

ГТК берет под опеку дома-интернаты ветеранов

Пожилых людей обеспечат протезно-ортопедическими изделиями.

2022-08-31T12:30+0500

2022-08-31T12:30+0500

2022-08-31T12:30+0500

общество

ветераны

дом-интернат

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Дома-интернаты "Саховат" и "Мурувват", а также Республиканский пансионат для ветеранов войны и труда прикрепили к Государственному таможенному комитету (ГТК). Это предусмотрено постановлением президента от 30 августа.ГТК поручено на постоянной основе содействовать Агентству по развитию медико-социальных услуг в укреплении материально-технической базы и во внедрении современных методов и социальных технологий.Пожилых и лиц с инвалидностью планируют обеспечивать протезно-ортопедическими изделиями, средствами реабилитации, а также развивать их интеллектуальные, физические и творческие способности.До конца года пройдет внеочередная диспансеризация проживающих в домах-интернатах "Саховат" и "Мурувват".Кроме того, ежегодно в честь 1 июня – Международного дня защиты детей среди воспитанников детских домов "Мурувват" будут проводиться спортивные соревнования в республиканском масштабе.Читайте также:Торгпред России в Узбекистане посетил СЭЗ "Ангрен"

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