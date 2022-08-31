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Торгпред России в Узбекистане посетил СЭЗ "Ангрен"
Торгпред России в Узбекистане посетил СЭЗ "Ангрен"
Торговый представитель России в Узбекистане посетил СЭЗ "Ангрен", резидентами которой являются восемь российских компаний.
2022-08-31T08:31+0500
2022-08-31T08:31+0500
2022-08-31T08:36+0500
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев посетил специальную экономическую зону (СЭЗ) "Ангрен", сообщается в Telegram-канале российского торгпредства.Как отмечается, на территории СЭЗ зарегистрированы 110 компаний-резидентов, реализующих 125 проектов с общим объемом инвестиций более 1,4 млрд долларовСреди них восемь российских компаний, которые инвестировали свыше 40 млн долларов. Злыгостев посетил несколько их производственных площадок.Среди них ИП ООО Teploizolyatsionnaya Kompaniya. Предприятие создано при участии компании "Пеноплекс" — крупного российского производителя строительных и декоративно-отделочных материалов на основе полимеров.Компания производит 270 куб. м продукции в день. В рамках проекта по расширению производственных линий этот объем планируется увеличить до 1500 кубических метров в сутки.Ранее Злыгостев посетил фармацевтический кластер Tashkent Pharma Park. Подписан ряд соглашений с российскими компаниями по созданию в стране производств социально значимых медицинских препаратов.Читайте также:Мгновенный эффект: как Форум регионов ШОС отразился на партнерстве России и УзбекистанаТульские компании заинтересовались рынком Узбекистана
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торгпред россии в узбекистане сэз “ангрен” торговый представитель
торгпред россии в узбекистане сэз “ангрен” торговый представитель
Торгпред России в Узбекистане посетил СЭЗ "Ангрен"
08:31 31.08.2022 (обновлено: 08:36 31.08.2022)
Торговый представитель России в Узбекистане посетил СЭЗ "Ангрен", резидентами которой являются восемь российских компаний.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев посетил специальную экономическую зону (СЭЗ) "Ангрен", сообщается в Telegram-канале российского торгпредства.
Как отмечается
, на территории СЭЗ зарегистрированы 110 компаний-резидентов, реализующих 125 проектов с общим объемом инвестиций более 1,4 млрд долларов
Среди них восемь российских компаний, которые инвестировали свыше 40 млн долларов. Злыгостев посетил несколько их производственных площадок.
Среди них ИП ООО Teploizolyatsionnaya Kompaniya. Предприятие создано при участии компании "Пеноплекс" — крупного российского производителя строительных и декоративно-отделочных материалов на основе полимеров.
Компания производит 270 куб. м продукции в день. В рамках проекта по расширению производственных линий этот объем планируется увеличить до 1500 кубических метров в сутки.
Ранее Злыгостев посетил
фармацевтический кластер Tashkent Pharma Park. Подписан ряд соглашений с российскими компаниями по созданию в стране производств социально значимых медицинских препаратов.