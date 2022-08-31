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Ко Дню Независимости Uzbekistan Airways запустит дополнительные рейсы
Ко Дню Независимости Uzbekistan Airways запустит дополнительные рейсы
Авиакомпания опубликовала график полетов в праздничные дни.
2022-08-31T18:39+0500
2022-08-31T18:39+0500
рейсы
туризм
uzairways
самолет
день независимости
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Uzbekistan Airways 1, 2 и 4 сентября выполнит дополнительные рейсы в Нукус, Термез и Ургенч. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.Дополнительные авиарейсы осуществляются по следующему графику (по местному времени):Вылет из Ташкента: 20:00Прилет в Нукус: 21:40Вылет из Нукуса: 22:30Прилет в Ташкент: 23:50Вылет из Ташкента: 07:40Прилет в Термез: 09:00Вылет из Термеза: 09:50Прилет в Ташкент: 11:00Вылет из Ташкента: 19:30Прилет в Ургенч: 21:00Вылет из Ургенча: 21:50Прилет в Ташкент: 23:10Приобрести авиабилеты можно на официальном сайте, в филиале Uzbekistan Airways Sales и у агентов авиакомпании.Читайте также:На маршруте "Ташкент — Волгоград" запустят дополнительный поезд
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Ко Дню Независимости Uzbekistan Airways запустит дополнительные рейсы

18:39 31.08.2022
© Пресс-служба МИД УзбекистанаUzbekistan Airways
Uzbekistan Airways - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2022
© Пресс-служба МИД Узбекистана
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Авиакомпания опубликовала график полетов в праздничные дни в три города.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Uzbekistan Airways 1, 2 и 4 сентября выполнит дополнительные рейсы в Нукус, Термез и Ургенч. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Дополнительные авиарейсы осуществляются по следующему графику (по местному времени):
Рейс HY-017/018 Ташкент – Нукус – Ташкент 1 сентября 2022г.
Вылет из Ташкента: 20:00
Прилет в Нукус: 21:40
Вылет из Нукуса: 22:30
Прилет в Ташкент: 23:50
Рейс HY-065/066 Ташкент – Термез – Ташкент 2 сентября 2022г.
Вылет из Ташкента: 07:40
Прилет в Термез: 09:00
Вылет из Термеза: 09:50
Прилет в Ташкент: 11:00
Рейс HY-053/054 Ташкент – Ургенч – Ташкент 4 сентября 2022г.
Вылет из Ташкента: 19:30
Прилет в Ургенч: 21:00
Вылет из Ургенча: 21:50
Прилет в Ташкент: 23:10
Приобрести авиабилеты можно на официальном сайте, в филиале Uzbekistan Airways Sales и у агентов авиакомпании.
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