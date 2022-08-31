https://uz.sputniknews.ru/20220831/ko-dnyu-nezavisimosti-uzbekistan-airways-zapustit-dopolnitelnye-reysy-27639132.html
Ко Дню Независимости Uzbekistan Airways запустит дополнительные рейсы
Ко Дню Независимости Uzbekistan Airways запустит дополнительные рейсы
Авиакомпания опубликовала график полетов в праздничные дни.
2022-08-31T18:39+0500
2022-08-31T18:39+0500
2022-08-31T18:39+0500
рейсы
туризм
uzairways
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день независимости
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Uzbekistan Airways 1, 2 и 4 сентября выполнит дополнительные рейсы в Нукус, Термез и Ургенч. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.Дополнительные авиарейсы осуществляются по следующему графику (по местному времени):Вылет из Ташкента: 20:00Прилет в Нукус: 21:40Вылет из Нукуса: 22:30Прилет в Ташкент: 23:50Вылет из Ташкента: 07:40Прилет в Термез: 09:00Вылет из Термеза: 09:50Прилет в Ташкент: 11:00Вылет из Ташкента: 19:30Прилет в Ургенч: 21:00Вылет из Ургенча: 21:50Прилет в Ташкент: 23:10Приобрести авиабилеты можно на официальном сайте, в филиале Uzbekistan Airways Sales и у агентов авиакомпании.Читайте также:На маршруте "Ташкент — Волгоград" запустят дополнительный поезд
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ко дню независимости uzbekistan airways запустит дополнительные рейсы куда самолет расписание как добраться доехать на самолете расписание рейсов нукус термез ташкент ургенч новости заявления узбекистан день независимости что изменится полеты вылеты авиакомпании график рейсов
Ко Дню Независимости Uzbekistan Airways запустит дополнительные рейсы
Авиакомпания опубликовала график полетов в праздничные дни в три города.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik.
Uzbekistan Airways 1, 2 и 4 сентября выполнит дополнительные рейсы в Нукус, Термез и Ургенч. Об этом сообщили в пресс-службе
авиакомпании.
Дополнительные авиарейсы осуществляются по следующему графику (по местному времени):
Рейс HY-017/018 Ташкент – Нукус – Ташкент 1 сентября 2022г.
Рейс HY-065/066 Ташкент – Термез – Ташкент 2 сентября 2022г.
Рейс HY-053/054 Ташкент – Ургенч – Ташкент 4 сентября 2022г.
Приобрести авиабилеты можно на официальном сайте, в филиале Uzbekistan Airways Sales и у агентов авиакомпании.