https://uz.sputniknews.ru/20220831/ko-dnyu-nezavisimosti-uzbekistan-airways-zapustit-dopolnitelnye-reysy-27639132.html

Ко Дню Независимости Uzbekistan Airways запустит дополнительные рейсы

Ко Дню Независимости Uzbekistan Airways запустит дополнительные рейсы

Авиакомпания опубликовала график полетов в праздничные дни.

2022-08-31T18:39+0500

2022-08-31T18:39+0500

2022-08-31T18:39+0500

рейсы

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uzairways

самолет

день независимости

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Uzbekistan Airways 1, 2 и 4 сентября выполнит дополнительные рейсы в Нукус, Термез и Ургенч. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.Дополнительные авиарейсы осуществляются по следующему графику (по местному времени):Вылет из Ташкента: 20:00Прилет в Нукус: 21:40Вылет из Нукуса: 22:30Прилет в Ташкент: 23:50Вылет из Ташкента: 07:40Прилет в Термез: 09:00Вылет из Термеза: 09:50Прилет в Ташкент: 11:00Вылет из Ташкента: 19:30Прилет в Ургенч: 21:00Вылет из Ургенча: 21:50Прилет в Ташкент: 23:10Приобрести авиабилеты можно на официальном сайте, в филиале Uzbekistan Airways Sales и у агентов авиакомпании.Читайте также:На маршруте "Ташкент — Волгоград" запустят дополнительный поезд

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