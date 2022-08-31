https://uz.sputniknews.ru/20220831/mirziyoev-i-japarov-proveli-telefonnye-peregovory---podrobnosti-27654977.html

Мирзиёев и Жапаров провели телефонные переговоры - подробности

Мирзиёев и Жапаров провели телефонные переговоры - подробности

Что обсудили главы Узбекистана и Кыргызстана по телефону — читайте в нашем материале.

2022-08-31T16:38+0500

2022-08-31T16:38+0500

2022-08-31T16:52+0500

политика

шавкат мирзиёев

садыр жапаров

узбекистан

кыргызстан

глава государства

переговоры

телефонный разговор

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. В среду президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Садыром Жапапровым. Об этом сообщает пресс-служба президента.Лидеры двух стран обменялись поздравлениями в связи с национальными праздниками независимости Узбекистана и Кыргызстана, а также теплыми пожеланиями мира, благополучия и процветания братским народам.В ходе переговоров главы государств отметили последовательное укрепление узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, динамичное развитие многопланового сотрудничества двух стран.Известно, что с начала года объемы взаимной торговли между Узбекистаном и Кыргызстаном выросли на 30%. Продолжаются активные межрегиональные обмены, реализуются совместные проекты промышленной кооперации, расширяется транспортное сообщение. Проводятся важные культурно-гуманитарные мероприятия.Помимо прочего, лидеры двух стран достигли договоренности о проведении в сентябре этого года очередного заседания межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации государственной границы.Кроме это, Мирзиёев и Жапаров уделили особо внимание продвижению приоритетных региональных инфраструктурных проектов в сфере транспорта и энергетики, в том числе строительства Камбаратинской ГЭС-1.Также президенты обсудили углубление взаимодействия в Центральной Азии и повестку предстоящего Самаркандского саммита ШОС.Читайте также:

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мирзиёев и жапаров провели телефонные переговоры подробности что обсудили главы узбекистана и кыргызстана по телефону обменялись поздравлениями