https://uz.sputniknews.ru/20220831/mirziyoev-pochtil-pamyat-jertv-repressiy--foto-27638227.html

Мирзиёев почтил память жертв репрессий — фото

Мирзиёев почтил память жертв репрессий — фото

Шавкат Мирзиёев почтил память жертв репрессий и возложил цветы к монументу Независимости.

2022-08-31T11:26+0500

2022-08-31T11:26+0500

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политика

шавкат мирзиёев

цветы

независимость

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Президент Узбекистана почтил память жертв репрессий на аллее "Шахидлар хотираси", сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь лидера Шерзод Асадов.Также, глава государства возложил цветы к монументу Независимости в парке "Янги Узбекистон".Как отмечается, вечером глава государства примет участие в праздничном мероприятии по случаю 31-й годовщины независимости страны и выступит с поздравлением к народу.Всего в Узбекистане в 1937-1953 годах репрессиям подвергнуты 100 тысяч человек, из них 13 тысяч расстреляны. День их поминовения установлен в республике 31 августа, в канун Дня Независимости.Читайте также:Мирзиёев отметил заслуги деятелей культуры и спорта в преддверии Дня независимостиВ праздничные дни автобусы столицы изменят график

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