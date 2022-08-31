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https://uz.sputniknews.ru/20220831/mirziyoev-pochtil-pamyat-jertv-repressiy--foto-27638227.html
Мирзиёев почтил память жертв репрессий — фото
Мирзиёев почтил память жертв репрессий — фото
Шавкат Мирзиёев почтил память жертв репрессий и возложил цветы к монументу Независимости.
2022-08-31T11:26+0500
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политика
шавкат мирзиёев
цветы
независимость
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Президент Узбекистана почтил память жертв репрессий на аллее "Шахидлар хотираси", сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь лидера Шерзод Асадов.Также, глава государства возложил цветы к монументу Независимости в парке "Янги Узбекистон".Как отмечается, вечером глава государства примет участие в праздничном мероприятии по случаю 31-й годовщины независимости страны и выступит с поздравлением к народу.Всего в Узбекистане в 1937-1953 годах репрессиям подвергнуты 100 тысяч человек, из них 13 тысяч расстреляны. День их поминовения установлен в республике 31 августа, в канун Дня Независимости.Читайте также:Мирзиёев отметил заслуги деятелей культуры и спорта в преддверии Дня независимостиВ праздничные дни автобусы столицы изменят график
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шавкат мирзиёев президент узбекистан память жертвы репрессий цветы монумент независимости
шавкат мирзиёев президент узбекистан память жертвы репрессий цветы монумент независимости

Мирзиёев почтил память жертв репрессий — фото

11:26 31.08.2022 (обновлено: 11:40 31.08.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаМирзиёев почтил память жертв репрессий
Мирзиёев почтил память жертв репрессий - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Шавкат Мирзиёев почтил память жертв репрессий и возложил цветы к монументу Независимости.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Президент Узбекистана почтил память жертв репрессий на аллее "Шахидлар хотираси", сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь лидера Шерзод Асадов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаМирзиёев почтил память жертв репрессий
Мирзиёев почтил память жертв репрессий - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2022
Мирзиёев почтил память жертв репрессий
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также, глава государства возложил цветы к монументу Независимости в парке "Янги Узбекистон".
© Пресс-служба президента УзбекистанаМирзиёев почтил память жертв репрессий
Мирзиёев почтил память жертв репрессий - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2022
Мирзиёев почтил память жертв репрессий
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечается, вечером глава государства примет участие в праздничном мероприятии по случаю 31-й годовщины независимости страны и выступит с поздравлением к народу.
Всего в Узбекистане в 1937-1953 годах репрессиям подвергнуты 100 тысяч человек, из них 13 тысяч расстреляны. День их поминовения установлен в республике 31 августа, в канун Дня Независимости.
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