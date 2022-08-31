https://uz.sputniknews.ru/20220831/mne-ochen-priyatno-chto-moi-raboty-populyarny-v-rossii---safardiar-27652051.html

"Мне очень приятно, что мои работы популярны в России" - Сафардиар

"Мне очень приятно, что мои работы популярны в России" - Сафардиар

Знаменитый скульптор рассказал об уникальной скульптуре.

2022-08-31T18:11+0500

2022-08-31T18:11+0500

2022-08-31T18:11+0500

культура

узбекистан

скульптура

скульптор

россия

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Одна из последних работ известного скульптора Юнуса Сафардиара, уроженца Самарканда, теперь украшает холл нового Конгресс-центра в его родном городе. Об уникальной скульптуре он рассказал корреспонденту Sputnik."Когда у меня появляется идея какой-то работы, я сразу делаю ее 3D-версию и откладываю в сторону. У меня сотни таких работ. Так вот 3D-версии этой инсталляции уже много лет. А воплотили в жизнь мы ее за шесть-семь месяцев", - рассказал Юнус Сафардиар.Вращающаяся кинетическая скульптура "Солнце", весом 13 тонн, сделана из бронзы. По словам скульптора, под эту инсталляцию в холле Конгресс-центра специально укрепляли потолок. Теперь он способен выдержать любую композицию до 20 тонн."Узбекистан – солнечная страна. Солнце – начало всего. Я решил посвятить эту работу Узбекистану, тем более сегодня страна находится на новом этапе своего развития. Поэтому это - символ начала нового развития", - рассказал о значении своей работы Юнус Сафардиар.Он также добавил, что скульптуру делали в трех странах: в Великобритании, России и Узбекистане. В частности, бронзу отливали в Санкт-Петербурге, а сам механизм частично делали в Москве.Работы скульптора можно встретить и в общественных местах российских городов. Например, в Новосибирском аэропорту или "Башне Федерации" в Москве.Юнус Сафардиар окончил Республиканскую школу-интернат искусств для одаренных детей в Ташкенте, после, в 1984 году, поступил в Государственную академию живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина в Санкт-Петербурге.В 1985-м Сафардиар получил малую золотую медаль Академии художеств СССР.Напомним, здание Конгресс-холла площадью 18 тыс. квадратных метров вошло в структуру комплекса "Великий шелковый путь". Строительство комплекса приурочили к заседанию Совета глав государств-членов ШОС, которое с 14 по 16 сентября пройдет в Самарканде.Как сообщает Агентство культурного наследия, в будущем еще один город Узбекистана обзаведется скульптурой Юнуса Сафардиара — в Музее современного искусства в Ургенче планируют установить скульптуру "Крик".Читайте также:Насиба Абдуллаева стала народной артисткой Азербайджана

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