Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Культура
https://uz.sputniknews.ru/20220831/mne-ochen-priyatno-chto-moi-raboty-populyarny-v-rossii---safardiar-27652051.html
"Мне очень приятно, что мои работы популярны в России" - Сафардиар
"Мне очень приятно, что мои работы популярны в России" - Сафардиар
Знаменитый скульптор рассказал об уникальной скульптуре.
2022-08-31T18:11+0500
2022-08-31T18:11+0500
культура
узбекистан
скульптура
скульптор
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/1a/27496861_0:40:720:445_1920x0_80_0_0_dfdd3e19ea51ebfcaa8ab213e5c376bc.jpg
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Одна из последних работ известного скульптора Юнуса Сафардиара, уроженца Самарканда, теперь украшает холл нового Конгресс-центра в его родном городе. Об уникальной скульптуре он рассказал корреспонденту Sputnik."Когда у меня появляется идея какой-то работы, я сразу делаю ее 3D-версию и откладываю в сторону. У меня сотни таких работ. Так вот 3D-версии этой инсталляции уже много лет. А воплотили в жизнь мы ее за шесть-семь месяцев", - рассказал Юнус Сафардиар.Вращающаяся кинетическая скульптура "Солнце", весом 13 тонн, сделана из бронзы. По словам скульптора, под эту инсталляцию в холле Конгресс-центра специально укрепляли потолок. Теперь он способен выдержать любую композицию до 20 тонн."Узбекистан – солнечная страна. Солнце – начало всего. Я решил посвятить эту работу Узбекистану, тем более сегодня страна находится на новом этапе своего развития. Поэтому это - символ начала нового развития", - рассказал о значении своей работы Юнус Сафардиар.Он также добавил, что скульптуру делали в трех странах: в Великобритании, России и Узбекистане. В частности, бронзу отливали в Санкт-Петербурге, а сам механизм частично делали в Москве.Работы скульптора можно встретить и в общественных местах российских городов. Например, в Новосибирском аэропорту или "Башне Федерации" в Москве.Юнус Сафардиар окончил Республиканскую школу-интернат искусств для одаренных детей в Ташкенте, после, в 1984 году, поступил в Государственную академию живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина в Санкт-Петербурге.В 1985-м Сафардиар получил малую золотую медаль Академии художеств СССР.Напомним, здание Конгресс-холла площадью 18 тыс. квадратных метров вошло в структуру комплекса "Великий шелковый путь". Строительство комплекса приурочили к заседанию Совета глав государств-членов ШОС, которое с 14 по 16 сентября пройдет в Самарканде.Как сообщает Агентство культурного наследия, в будущем еще один город Узбекистана обзаведется скульптурой Юнуса Сафардиара — в Музее современного искусства в Ургенче планируют установить скульптуру "Крик".Читайте также:Насиба Абдуллаева стала народной артисткой Азербайджана
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/1a/27496861_38:0:682:483_1920x0_80_0_0_6f8712d94c5068f93e43e62e0656fc69.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
знаменитый известный скульптор юнус сафардиар интервью уникальная скульптура солнце украшает холл нового конгресс центр в самарканде новости заявления работы выставка культура инсталляция
знаменитый известный скульптор юнус сафардиар интервью уникальная скульптура солнце украшает холл нового конгресс центр в самарканде новости заявления работы выставка культура инсталляция

"Мне очень приятно, что мои работы популярны в России" - Сафардиар

18:11 31.08.2022
© Агентство по культурному наследиюКинетическая скульптура "Солнце" установлена в недавно открытом здании Конгресс-холла комплекса “Шелковый путь” в Самарканде.
Кинетическая скульптура Солнце установлена в недавно открытом здании Конгресс-холла комплекса “Шелковый путь” в Самарканде. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2022
© Агентство по культурному наследию
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Знаменитый скульптор Юнус Сафардиар рассказал корреспонденту Sputnik об уникальной скульптуре.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Одна из последних работ известного скульптора Юнуса Сафардиара, уроженца Самарканда, теперь украшает холл нового Конгресс-центра в его родном городе. Об уникальной скульптуре он рассказал корреспонденту Sputnik.
"Когда у меня появляется идея какой-то работы, я сразу делаю ее 3D-версию и откладываю в сторону. У меня сотни таких работ. Так вот 3D-версии этой инсталляции уже много лет. А воплотили в жизнь мы ее за шесть-семь месяцев", - рассказал Юнус Сафардиар.
© Агентство по культурному наследиюКинетическая скульптура "Солнце" установлена в недавно открытом здании Конгресс-холла комплекса “Шелковый путь” в Самарканде.
Кинетическая скульптура Солнце установлена в недавно открытом здании Конгресс-холла комплекса “Шелковый путь” в Самарканде. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2022
Кинетическая скульптура "Солнце" установлена в недавно открытом здании Конгресс-холла комплекса “Шелковый путь” в Самарканде.
© Агентство по культурному наследию
Вращающаяся кинетическая скульптура "Солнце", весом 13 тонн, сделана из бронзы. По словам скульптора, под эту инсталляцию в холле Конгресс-центра специально укрепляли потолок. Теперь он способен выдержать любую композицию до 20 тонн.
© Агентство по культурному наследиюКинетическая скульптура "Солнце" установлена в недавно открытом здании Конгресс-холла комплекса “Шелковый путь” в Самарканде.
Кинетическая скульптура Солнце установлена в недавно открытом здании Конгресс-холла комплекса “Шелковый путь” в Самарканде. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2022
Кинетическая скульптура "Солнце" установлена в недавно открытом здании Конгресс-холла комплекса “Шелковый путь” в Самарканде.
© Агентство по культурному наследию
"Узбекистан – солнечная страна. Солнце – начало всего. Я решил посвятить эту работу Узбекистану, тем более сегодня страна находится на новом этапе своего развития. Поэтому это - символ начала нового развития", - рассказал о значении своей работы Юнус Сафардиар.
Он также добавил, что скульптуру делали в трех странах: в Великобритании, России и Узбекистане. В частности, бронзу отливали в Санкт-Петербурге, а сам механизм частично делали в Москве.
Работы скульптора можно встретить и в общественных местах российских городов. Например, в Новосибирском аэропорту или "Башне Федерации" в Москве.
"У меня в России много друзей. Сейчас, например, в музее современного искусства "Эрарта" в Санкт-Петербурге проходит моя выставка "Наваждение". Конечно, мне очень приятно, что мои работы пользуются популярностью и в России", - рассказал Юнус Сафардиар.
Юнус Сафардиар окончил Республиканскую школу-интернат искусств для одаренных детей в Ташкенте, после, в 1984 году, поступил в Государственную академию живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина в Санкт-Петербурге.
В 1985-м Сафардиар получил малую золотую медаль Академии художеств СССР.
Напомним, здание Конгресс-холла площадью 18 тыс. квадратных метров вошло в структуру комплекса "Великий шелковый путь". Строительство комплекса приурочили к заседанию Совета глав государств-членов ШОС, которое с 14 по 16 сентября пройдет в Самарканде.
Как сообщает Агентство культурного наследия, в будущем еще один город Узбекистана обзаведется скульптурой Юнуса Сафардиара — в Музее современного искусства в Ургенче планируют установить скульптуру "Крик".
Читайте также:
Насиба Абдуллаева стала народной артисткой Азербайджана
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0