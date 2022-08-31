"Мне очень приятно, что мои работы популярны в России" - Сафардиар
© Агентство по культурному наследиюКинетическая скульптура "Солнце" установлена в недавно открытом здании Конгресс-холла комплекса “Шелковый путь” в Самарканде.
Знаменитый скульптор Юнус Сафардиар рассказал корреспонденту Sputnik об уникальной скульптуре.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Одна из последних работ известного скульптора Юнуса Сафардиара, уроженца Самарканда, теперь украшает холл нового Конгресс-центра в его родном городе. Об уникальной скульптуре он рассказал корреспонденту Sputnik.
"Когда у меня появляется идея какой-то работы, я сразу делаю ее 3D-версию и откладываю в сторону. У меня сотни таких работ. Так вот 3D-версии этой инсталляции уже много лет. А воплотили в жизнь мы ее за шесть-семь месяцев", - рассказал Юнус Сафардиар.
© Агентство по культурному наследиюКинетическая скульптура "Солнце" установлена в недавно открытом здании Конгресс-холла комплекса “Шелковый путь” в Самарканде.
Кинетическая скульптура "Солнце" установлена в недавно открытом здании Конгресс-холла комплекса “Шелковый путь” в Самарканде.
Вращающаяся кинетическая скульптура "Солнце", весом 13 тонн, сделана из бронзы. По словам скульптора, под эту инсталляцию в холле Конгресс-центра специально укрепляли потолок. Теперь он способен выдержать любую композицию до 20 тонн.
© Агентство по культурному наследиюКинетическая скульптура "Солнце" установлена в недавно открытом здании Конгресс-холла комплекса “Шелковый путь” в Самарканде.
Кинетическая скульптура "Солнце" установлена в недавно открытом здании Конгресс-холла комплекса “Шелковый путь” в Самарканде.
"Узбекистан – солнечная страна. Солнце – начало всего. Я решил посвятить эту работу Узбекистану, тем более сегодня страна находится на новом этапе своего развития. Поэтому это - символ начала нового развития", - рассказал о значении своей работы Юнус Сафардиар.
Он также добавил, что скульптуру делали в трех странах: в Великобритании, России и Узбекистане. В частности, бронзу отливали в Санкт-Петербурге, а сам механизм частично делали в Москве.
Работы скульптора можно встретить и в общественных местах российских городов. Например, в Новосибирском аэропорту или "Башне Федерации" в Москве.
"У меня в России много друзей. Сейчас, например, в музее современного искусства "Эрарта" в Санкт-Петербурге проходит моя выставка "Наваждение". Конечно, мне очень приятно, что мои работы пользуются популярностью и в России", - рассказал Юнус Сафардиар.
Юнус Сафардиар окончил Республиканскую школу-интернат искусств для одаренных детей в Ташкенте, после, в 1984 году, поступил в Государственную академию живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина в Санкт-Петербурге.
В 1985-м Сафардиар получил малую золотую медаль Академии художеств СССР.
Напомним, здание Конгресс-холла площадью 18 тыс. квадратных метров вошло в структуру комплекса "Великий шелковый путь". Строительство комплекса приурочили к заседанию Совета глав государств-членов ШОС, которое с 14 по 16 сентября пройдет в Самарканде.
Как сообщает Агентство культурного наследия, в будущем еще один город Узбекистана обзаведется скульптурой Юнуса Сафардиара — в Музее современного искусства в Ургенче планируют установить скульптуру "Крик".
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