https://uz.sputniknews.ru/20220831/mosbirja-nachinaet-torgi-uzbekskim-sumom--data-27646789.html

Мосбиржа начинает торги узбекским сумом — дата

Мосбиржа начинает торги узбекским сумом — дата

Новая валютная пара увеличит торговые возможности участников рынка.

2022-08-31T13:32+0500

2022-08-31T13:32+0500

2022-08-31T13:41+0500

экономика

сум

торги

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Московская биржа начинает торги узбекским сумом 12 сентября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба холдинга."12 сентября 2022 года на валютном рынке Московской биржи начинаются торги валютной парой "узбекский сум – российский рубль" (UZS/RUB)", - говорится в сообщении.Как сообщили в пресс-службе, новая валютная пара увеличит торговые возможности профессиональных участников рынка, их клиентов – физических и юридических лиц, в частности, субъектов внешнеэкономической деятельности, а также будет дополнительным толчком к развитию расчетов в национальных валютах для предприятий обоих государств.Валютная пара "узбекский сум – российский рубль" начнет торговаться на спот-рынке с расчетами "сегодня" и "завтра". Кроме того, участники торгов и их клиенты получат доступ к сделкам своп овернайт. Подробная информация указана на портале Московской биржи, добавили в холдинге.Читайте также:Зорин рассказал, в чем важность создания адаптационных центров для мигрантов

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мосбиржа начинает торги узбекским сумом дата когда московская биржа начнет торговаться запустит торги узбекский сум даты время подробности новости заявления 12 сентября