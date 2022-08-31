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Мосбиржа начинает торги узбекским сумом — дата
Мосбиржа начинает торги узбекским сумом — дата
Новая валютная пара увеличит торговые возможности участников рынка.
2022-08-31T13:32+0500
2022-08-31T13:41+0500
экономика
сум
торги
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Московская биржа начинает торги узбекским сумом 12 сентября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба холдинга."12 сентября 2022 года на валютном рынке Московской биржи начинаются торги валютной парой "узбекский сум – российский рубль" (UZS/RUB)", - говорится в сообщении.Как сообщили в пресс-службе, новая валютная пара увеличит торговые возможности профессиональных участников рынка, их клиентов – физических и юридических лиц, в частности, субъектов внешнеэкономической деятельности, а также будет дополнительным толчком к развитию расчетов в национальных валютах для предприятий обоих государств.Валютная пара "узбекский сум – российский рубль" начнет торговаться на спот-рынке с расчетами "сегодня" и "завтра". Кроме того, участники торгов и их клиенты получат доступ к сделкам своп овернайт. Подробная информация указана на портале Московской биржи, добавили в холдинге.Читайте также:Зорин рассказал, в чем важность создания адаптационных центров для мигрантов
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мосбиржа начинает торги узбекским сумом дата когда московская биржа начнет торговаться запустит торги узбекский сум даты время подробности новости заявления 12 сентября
мосбиржа начинает торги узбекским сумом дата когда московская биржа начнет торговаться запустит торги узбекский сум даты время подробности новости заявления 12 сентября

Мосбиржа начинает торги узбекским сумом — дата

13:32 31.08.2022 (обновлено: 13:41 31.08.2022)
© Depositphotos / TatiantmarieНациональная валюта - узбекский сум
Национальная валюта - узбекский сум - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2022
© Depositphotos / Tatiantmarie
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Как сообщили в пресс-службе, новая валютная пара увеличит торговые возможности профессиональных участников рынка.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Московская биржа начинает торги узбекским сумом 12 сентября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.
"12 сентября 2022 года на валютном рынке Московской биржи начинаются торги валютной парой "узбекский сум – российский рубль" (UZS/RUB)", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе, новая валютная пара увеличит торговые возможности профессиональных участников рынка, их клиентов – физических и юридических лиц, в частности, субъектов внешнеэкономической деятельности, а также будет дополнительным толчком к развитию расчетов в национальных валютах для предприятий обоих государств.
Валютная пара "узбекский сум – российский рубль" начнет торговаться на спот-рынке с расчетами "сегодня" и "завтра". Кроме того, участники торгов и их клиенты получат доступ к сделкам своп овернайт. Подробная информация указана на портале Московской биржи, добавили в холдинге.
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