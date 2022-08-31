https://uz.sputniknews.ru/20220831/moskovskiy-biznes-natselilsya-na--uzbekskiy-rynok-27636205.html
Московский бизнес нацелился на узбекский рынок
Московский бизнес нацелился на узбекский рынок
Компании российский столицы совершили бизнес-миссию в Узбекистан, где провели переговоры с потенциальными партнерами и обсудили основные аспекты работы в республике.
2022-08-31T11:59+0500
2022-08-31T11:59+0500
2022-08-31T11:59+0500
общество
бизнес
компания
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Завершилась бизнес-миссия московских компаний в Узбекистан, сообщает Торговое представительство России в республике. Она проходила 29-30 августа при поддержке Московского экспортного центра. Ее участниками стали 15 компаний из российской столицы. Они представили свою продукцию в таких сферах, как медицина, строительство, IT и продукты питания.В первый день визита прошла панельная дискуссия. Участники обсуждали основные аспекты развития бизнеса в Узбекистане и перспективы роста сотрудничества между Россией и Узбекистаном.Также были затронуты наиболее оптимальные варианты продвижения продукции на рынок республики, особенности открытия представительств на территории страны, сертификации и другие вопросы. Мероприятие продолжилось В2В переговорами с потенциальными узбекскими партнерами. Предварительные итоги мероприятия участники обсудили в заключительный день с торговым представителем России в Узбекистане Константином Злыгостевым.Читайте также: Презентация бизнес-миссии Самарской области в Ташкенте – подробности
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бизнес москва узбекский рынок узбекистан компании российская столица бизнес-миссия переговоры зачем ездили поехали потенциальные партнеры особенность работы республика торговое представительство россии торгпредство
бизнес москва узбекский рынок узбекистан компании российская столица бизнес-миссия переговоры зачем ездили поехали потенциальные партнеры особенность работы республика торговое представительство россии торгпредство
Московский бизнес нацелился на узбекский рынок
Компании российский столицы совершили бизнес-миссию в Узбекистан, где провели переговоры с потенциальными партнерами и обсудили основные аспекты работы в республике.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik.
Завершилась бизнес-миссия московских компаний в Узбекистан, сообщает
Торговое представительство России в республике.
Она проходила 29-30 августа при поддержке Московского экспортного центра. Ее участниками стали 15 компаний из российской столицы. Они представили свою продукцию в таких сферах, как медицина, строительство, IT и продукты питания.
В первый день визита прошла панельная дискуссия. Участники обсуждали основные аспекты развития бизнеса в Узбекистане и перспективы роста сотрудничества между Россией и Узбекистаном.
Также были затронуты наиболее оптимальные варианты продвижения продукции на рынок республики, особенности открытия представительств на территории страны, сертификации и другие вопросы.
Мероприятие продолжилось В2В переговорами с потенциальными узбекскими партнерами.
Предварительные итоги мероприятия участники обсудили в заключительный день с торговым представителем России в Узбекистане Константином Злыгостевым.