https://uz.sputniknews.ru/20220831/pochemu-darxana-satybaldy-osvobodili-ot-doljnosti-posla-kazaxstana-v-uzbekistane-27646027.html
Посол Казахстана в Узбекистане Дархан Сатыбалды получил новую должность
Посол Казахстана в Узбекистане Дархан Сатыбалды получил новую должность
О кадровых перестановках читайте в материале.
2022-08-31T14:34+0500
2022-08-31T14:34+0500
2022-08-31T15:07+0500
политика
кадровые перестановки
посол
казахстан
касым-жомарт токаев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Дархана Сатыбалды акимом Туркестанской области, освободив его от должности посла в Узбекистане. Об этом заявили в пресс-службе главы Казахстана."Назначить Сатыбалды Дархана Амангелдыулы акимом (глава региона - Sputnik) Туркестанской области, освободив от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Узбекистан", - говорится в сообщении.Напомним, Дархан Сатыбалды являлся чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Узбекистане с марта 2019 года. В начале августа текущего года Сатыбалды оценил отношения Узбекистана и Казахстана в своей статье "30 лет дружбы, партнерства и союзничества". По мнению дипломата, границу, соединяющую Казахстан и Узбекистан можно назвать границей дружбы, поскольку страны никогда не сталкивались с какими-либо "непреодолимыми разногласиями"."Наглядным свидетельством добрососедства и взаимного уважения стала слаженная работа наших стран по восстановлению подтопленных районов в результате прорыва дамбы Сардобинского водохранилища в мае 2020 года", - писал Сатыбалды.Читайте также:Несколько столичных улиц перекроют на праздник — карта
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новый аким туркестанской области что известно о новом назначении кадровые перестановки казахстан токаев указ узбекистан ташкент бывший экс посол в ташкенте дархан сатыбалды биография какой пост должность занимал до этого ранее новости заявления умирзак шукеев
Посол Казахстана в Узбекистане Дархан Сатыбалды получил новую должность
14:34 31.08.2022 (обновлено: 15:07 31.08.2022)
Сатыбалды являлся послом в Узбекистане с марта 2019 года. О кадровых перестановках читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Дархана Сатыбалды акимом Туркестанской области, освободив его от должности посла в Узбекистане. Об этом заявили в пресс-службе главы Казахстана.
"Назначить Сатыбалды Дархана Амангелдыулы акимом (глава региона - Sputnik) Туркестанской области, освободив от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Узбекистан", - говорится в сообщении.
Напомним, Дархан Сатыбалды являлся чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Узбекистане с марта 2019 года.
В начале августа текущего года Сатыбалды оценил отношения Узбекистана и Казахстана в своей статье "30 лет дружбы, партнерства и союзничества". По мнению дипломата, границу, соединяющую Казахстан и Узбекистан можно назвать границей дружбы, поскольку страны никогда не сталкивались с какими-либо "непреодолимыми разногласиями".
"Наглядным свидетельством добрососедства и взаимного уважения стала слаженная работа наших стран по восстановлению подтопленных районов в результате прорыва дамбы Сардобинского водохранилища в мае 2020 года", - писал Сатыбалды.