https://uz.sputniknews.ru/20220831/severnyy-potok-polnostyu-ostanovlen---podrobnosti-27633702.html

"Северный поток" полностью остановлен - подробности

"Северный поток" полностью остановлен - подробности

Поставки газа по "Северному потоку" упали до нуля кубов в час.

2022-08-31T10:53+0500

2022-08-31T10:53+0500

2022-08-31T10:53+0500

в мире

газ

северный поток

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Поставки газа по "Северному потоку" упали до нуля кубометров в час, работа магистрали полностью остановлена на три дня в связи с плановым техническим обслуживанием на компрессорной станции (КС) "Портовая". Об этом сообщили операторы газотранспортных сетей, передает РИА Новости.По данным оператора газопровода Opal, принимающего топливо из "Северного потока", поставки по балтийской магистрали остановились с четырех утра по мск, как и сообщал ранее "Газпром". В менее мощный принимающий газопровод Nel газ перестал поступать еще раньше — с 3 утра.Трехдневная остановка магистрали оставит Европу без 100 миллионов кубометров российского газа — это соответствует двум дням заполнения в регионе подземных хранилищ. После окончания профилактических работ при отсутствии технических неисправностей агрегата транспортировка газа восстановится до уровня 33 млн кубометров в сутки.На прошлой неделе биржевые цены на газ превысили отметку в $3500 за тысячу кубометров — рекордного показателя с марта текущего года. Такой скачок цен на европейских рынках связан с неопределенностью по поводу поставок."Северный поток" с середины июня функционирует с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 млн кубометров пропускной мощности в сутки. В России отмечали, что уменьшение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. В настоящее время работу магистрали обеспечивает только одна турбина.Читайте также:Чем запомнился Горбачев - основные факты биографии

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