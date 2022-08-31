https://uz.sputniknews.ru/20220831/sinoptiki-soobschili-o-pogode-na-segodnya-27632345.html

Синоптики сообщили о погоде на сегодня

Синоптики сообщили о погоде на сегодня

О прогнозе погоды в республике читайте в материале.

2022-08-31T10:24+0500

2022-08-31T10:24+0500

2022-08-31T10:24+0500

общество

погода

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Сегодня днем на территории Узбекистана сохранится сухая и малооблачная погода, сообщает Узгидромет. Ветер 7-12 м/с. Днем воздух прогреется до 32-37 градусов. В Ташкенте будет малооблачно. Ветер 3-8 м/с. Максимальная температура составит 33-35 градусов. По горным районам республики дождей не ожидается. Ветер 7-12 м/с. В дневные часы столбик термометра поднимется до 24-29 градусов.Читайте также:Чем запомнился Горбачев - основные факты биографии

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