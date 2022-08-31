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В Ташкенте установили самый большой киноэкран в СНГ для цифровых фильмов
В Ташкенте установили самый большой киноэкран в СНГ для цифровых фильмов
Агентство кинематографии презентовало самый большой коммерческий экран в странах СНГ для демонстрации фильмов в цифровом формате DCP.
2022-08-31T07:32+0500
2022-08-31T07:32+0500
2022-08-31T07:32+0500
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. В Доме кинематографии в Ташкенте установлен самый большой в странах СНГ киноэкран для показа фильмов в цифровом формате DCP, сообщает корреспондент Sputnik.Экран шириной 29,5 метра и высотой 14 метров создан французской Harkness Screen. Презентация прошла в преддверии XIV Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути".Первым фильмом, который был показан на новом экране, стала узбекско-российская кинолента "Барон-2. Возвращение" (в российском прокате – "Позывной "Барон" - ред.) о работе спецслужб России и Азии в пресечении деятельности террористов.Своими впечатлениями поделился исполнитель главной роли в фильме Фархад Махмудов:Ташкентский международный кинофестиваль проводился раз в два года с 1968-го. Это был крупнейший в мире форум кинематографии стран Азии, Африки и Латинской Америки, он перестал существовать после 1997 года. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в июне 2021 года подписал постановление о возрождении кинофорума, который состоялся 28 сентября — 3 октября прошлого года. В этом году кинофестиваль намечен на 12-17 сентября.Читайте также:В Ташкенте прошла премьера "Барон 2" — видео
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ташкент самый большой киноэкран в снг агентство кинематографии цифровой формат dcp
ташкент самый большой киноэкран в снг агентство кинематографии цифровой формат dcp
В Ташкенте установили самый большой киноэкран в СНГ для цифровых фильмов
Агентство кинематографии презентовало самый большой коммерческий экран в странах СНГ для демонстрации фильмов в цифровом формате DCP.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. В Доме кинематографии в Ташкенте установлен самый большой в странах СНГ киноэкран для показа фильмов в цифровом формате DCP, сообщает корреспондент Sputnik.
Экран шириной 29,5 метра и высотой 14 метров создан французской Harkness Screen. Презентация прошла в преддверии XIV Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути".
Первым фильмом, который был показан на новом экране, стала узбекско-российская кинолента "Барон-2. Возвращение" (в российском прокате – "Позывной "Барон" - ред.) о работе спецслужб России и Азии в пресечении деятельности террористов.
Своими впечатлениями поделился исполнитель главной роли в фильме Фархад Махмудов:
"Сегодня для меня особо волнительный день. Открытие обновленного Дома кинематографии и премьера фильма "Барон-2. Возвращение" на самом большом DCP-экране в странах СНГ. Создание такого кинотеатра — важный шаг в сфере кинематографии. Это победа. Меня и как актера, и как режиссера очень вдохновило такое значимое событие", — сказал он.
Ташкентский международный кинофестиваль проводился раз в два года с 1968-го. Это был крупнейший в мире форум кинематографии стран Азии, Африки и Латинской Америки, он перестал существовать после 1997 года.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в июне 2021 года подписал постановление о возрождении кинофорума, который состоялся 28 сентября — 3 октября прошлого года.
В этом году кинофестиваль намечен на 12-17 сентября.