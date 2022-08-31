https://uz.sputniknews.ru/20220831/v-tashkente-ustanovili-samyy-bolshoy-kinoekran-v-sng-dlya-tsifrovyx-filmov-27626693.html

В Ташкенте установили самый большой киноэкран в СНГ для цифровых фильмов

В Ташкенте установили самый большой киноэкран в СНГ для цифровых фильмов

Агентство кинематографии презентовало самый большой коммерческий экран в странах СНГ для демонстрации фильмов в цифровом формате DCP.

2022-08-31T07:32+0500

2022-08-31T07:32+0500

2022-08-31T07:32+0500

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. В Доме кинематографии в Ташкенте установлен самый большой в странах СНГ киноэкран для показа фильмов в цифровом формате DCP, сообщает корреспондент Sputnik.Экран шириной 29,5 метра и высотой 14 метров создан французской Harkness Screen. Презентация прошла в преддверии XIV Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути".Первым фильмом, который был показан на новом экране, стала узбекско-российская кинолента "Барон-2. Возвращение" (в российском прокате – "Позывной "Барон" - ред.) о работе спецслужб России и Азии в пресечении деятельности террористов.Своими впечатлениями поделился исполнитель главной роли в фильме Фархад Махмудов:Ташкентский международный кинофестиваль проводился раз в два года с 1968-го. Это был крупнейший в мире форум кинематографии стран Азии, Африки и Латинской Америки, он перестал существовать после 1997 года. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в июне 2021 года подписал постановление о возрождении кинофорума, который состоялся 28 сентября — 3 октября прошлого года. В этом году кинофестиваль намечен на 12-17 сентября.Читайте также:В Ташкенте прошла премьера "Барон 2" — видео

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