https://uz.sputniknews.ru/20220831/video-kak-otdoxnut-v-uzbekistane-i-poluchit-keshbek--ekspert-27664022.html

Видео: как отдохнуть в Узбекистане и получить кешбэк – эксперт

Видео: как отдохнуть в Узбекистане и получить кешбэк – эксперт

Недавно стало известно, что в целях развития внутреннего туризма власти вводят кешбэк за путешествия по Узбекистану.

2022-08-31T21:34+0500

2022-08-31T21:34+0500

2022-08-31T21:34+0500

видео

узбекистан

отдых

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С 1 сентября 2022 года узбекистанцы, совершившие внутренние поездки по территории страны, смогут возместить часть расходов, а именно – получить кешбэк через приложение Soliq.uz.Так, граждане республики могут вернуть до 15% от стоимости авиабилета (не более 150 тыс. сумов), 15% от стоимости билета на поезд или автобус (не более 80 тыс. сумов), 15% от стоимости номера в гостинице (не более 80 тысяч сумов) и 50% от стоимости билета в театр, музей, цирк или художественную галерею (не более 20 тысяч сумов).Эксперт по туризму, директор агентства Central Asia Travel Николай Сербин рассказал в интервью Sputnik о плюсах данной инициативы.Примером эффективности такой системы может послужить российская практика начисления туристического кешбэка, распространяющегося только на поездки по России.Начисление кешбэка, а также развитие транспортной инфраструктуры по маршруту "Ташкент – Хива" могут стимулировать рост дополнительного интереса к Хиве, также считает эксперт. Подробнее о том, как система компенсации части расходов на путешествия узбекистанцев повлияет на туристическую отрасль республики, смотрите в видео Sputnik.

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2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

видео как отдохнуть в узбекистане и получить кешбэк эксперт сербин недавно стало известно, что в целях развития внутреннего туризма власти вводят кешбэк за путешествия по узбекистану за отдых в узбекистане