https://uz.sputniknews.ru/20220831/video-kak-otdoxnut-v-uzbekistane-i-poluchit-keshbek--ekspert-27664022.html
Видео: как отдохнуть в Узбекистане и получить кешбэк – эксперт
Видео: как отдохнуть в Узбекистане и получить кешбэк – эксперт
Недавно стало известно, что в целях развития внутреннего туризма власти вводят кешбэк за путешествия по Узбекистану.
2022-08-31T21:34+0500
2022-08-31T21:34+0500
2022-08-31T21:34+0500
видео
узбекистан
отдых
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С 1 сентября 2022 года узбекистанцы, совершившие внутренние поездки по территории страны, смогут возместить часть расходов, а именно – получить кешбэк через приложение Soliq.uz.Так, граждане республики могут вернуть до 15% от стоимости авиабилета (не более 150 тыс. сумов), 15% от стоимости билета на поезд или автобус (не более 80 тыс. сумов), 15% от стоимости номера в гостинице (не более 80 тысяч сумов) и 50% от стоимости билета в театр, музей, цирк или художественную галерею (не более 20 тысяч сумов).Эксперт по туризму, директор агентства Central Asia Travel Николай Сербин рассказал в интервью Sputnik о плюсах данной инициативы.Примером эффективности такой системы может послужить российская практика начисления туристического кешбэка, распространяющегося только на поездки по России.Начисление кешбэка, а также развитие транспортной инфраструктуры по маршруту "Ташкент – Хива" могут стимулировать рост дополнительного интереса к Хиве, также считает эксперт. Подробнее о том, как система компенсации части расходов на путешествия узбекистанцев повлияет на туристическую отрасль республики, смотрите в видео Sputnik.
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видео как отдохнуть в узбекистане и получить кешбэк эксперт сербин недавно стало известно, что в целях развития внутреннего туризма власти вводят кешбэк за путешествия по узбекистану за отдых в узбекистане
видео как отдохнуть в узбекистане и получить кешбэк эксперт сербин недавно стало известно, что в целях развития внутреннего туризма власти вводят кешбэк за путешествия по узбекистану за отдых в узбекистане
Видео: как отдохнуть в Узбекистане и получить кешбэк – эксперт
Недавно стало известно, что в целях развития внутреннего туризма власти вводят кешбэк за путешествия по Узбекистану.
С 1 сентября 2022 года узбекистанцы, совершившие внутренние поездки по территории страны, смогут возместить часть расходов, а именно – получить кешбэк через приложение Soliq.uz
.
Так, граждане республики могут вернуть до 15% от стоимости авиабилета (не более 150 тыс. сумов), 15% от стоимости билета на поезд или автобус (не более 80 тыс. сумов), 15% от стоимости номера в гостинице (не более 80 тысяч сумов) и 50% от стоимости билета в театр, музей, цирк или художественную галерею (не более 20 тысяч сумов).
Эксперт по туризму, директор агентства Central Asia Travel Николай Сербин рассказал в интервью Sputnik о плюсах данной инициативы.
Примером эффективности такой системы может послужить российская практика начисления туристического кешбэка, распространяющегося только на поездки по России.
"Безусловно, этот опыт важен для Узбекистана. Финансовые бонусы могут стать огромным стимулом и мотивацией для поездки узбекистанцев в малопосещаемые регионы своей страны", - отметил Николай Сербин.
Начисление кешбэка, а также развитие транспортной инфраструктуры по маршруту "Ташкент – Хива" могут стимулировать рост дополнительного интереса к Хиве, также считает эксперт. Подробнее о том, как система компенсации части расходов на путешествия узбекистанцев повлияет на туристическую отрасль республики, смотрите в видео Sputnik.