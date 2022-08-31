https://uz.sputniknews.ru/20220831/vystuplenie-mirziyoeva-po-sluchayu-31-y-godovschiny-dnya-nezavisimosti---glavnoe-27668621.html

Выступление Мирзиёева по случаю 31-й годовщины Дня Независимости - главное

Выступление Мирзиёева по случаю 31-й годовщины Дня Независимости - главное

Главные тезисы из выступления президента Узбекистана по случаю годовщины Дня Независимости - в нашем материале.

2022-08-31T20:12+0500

2022-08-31T20:12+0500

2022-08-31T20:12+0500

политика

мирзиёев

выступление

день независимости

день независимости узбекистана

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с поздравительной речью на церемонии, посвященной 31-й годовщине независимости Узбекистана. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства.В начале выступления глава нашего государства поздравил весь наш народ с великим праздником – Днем Независимости. В ходе своей речи Мирзиёев отметил, что стратегия развития Нового Узбекистана реализуется быстрыми темпами. Он подчеркнул, что вот уже шесть лет в стране проходят комплексные реформы на ее новом этапе развития:Он также подчеркнул, что принцип, по которому "госорганы должны служить нашему народу, а не народ - госорганам" стал основой программы функционирования республики.Кроме этого, узбекистанские лидер определил пять основных задач в рамках Стратегии развития до 2026 года:Помимо прочего, он отметил, что в Узбекистане придают большое значение прославлению предков, павших за свободу Родины, изучению их деятельности, научного и творческого наследия.Читайте также:

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выступление мирзиёева по случаю 31 й годовщины дня независимости главное главные тезисы из выступления президента узбекистана по случаю годовщины дня независимости