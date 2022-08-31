Выступление Мирзиёева по случаю 31-й годовщины Дня Независимости - главное
© Пресс-служба президента УзбекистанаВыступление Шавката Мирзиёева по случаю 31-й годовщины Дня Независимости
Главные тезисы из выступления президента Узбекистана по случаю годовщины Дня Независимости - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с поздравительной речью на церемонии, посвященной 31-й годовщине независимости Узбекистана. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства.
В начале выступления глава нашего государства поздравил весь наш народ с великим праздником – Днем Независимости.
В ходе своей речи Мирзиёев отметил, что стратегия развития Нового Узбекистана реализуется быстрыми темпами. Он подчеркнул, что вот уже шесть лет в стране проходят комплексные реформы на ее новом этапе развития:
предоставляются широкие возможности для использования государственных услуг;
созданы условия, при которых люди могут открыто говорить о своих проблемах и сообща действовали для их решения;
обеспечивается справедливость для всех, чтобы граждане были равны перед законом, независимо от их социального статуса;
созданы необходимые условия для развития предпринимательства.
"Все мы прекрасно понимаем, что построить новый Узбекистан, к которому мы стремимся сегодня, не так-то просто. Предпосылок для такой грандиозной задачи много, но самое важное - следовать по пути демократических реформ", - сообщил Мирзиёев.
Он также подчеркнул, что принцип, по которому "госорганы должны служить нашему народу, а не народ - госорганам" стал основой программы функционирования республики.
"Министры и хокимы, депутаты и чиновники - все мы служим нашему народу на основе нового подхода", - заявил глава государства.
Кроме этого, узбекистанские лидер определил пять основных задач в рамках Стратегии развития до 2026 года:
в сфере образования мы будем создавать максимально благоприятные условия для получения современных знаний и навыков. Будут переработаны школьные программы, методика обучения, содержание учебников;
любое вмешательство в работу судей будет строго наказываться, для их беспрепятственной работы будут созданы все необходимые условия;
за счет развития бизнеса будут созданы дополнительные рабочие места, сократится бедность, повысятся доходы населения. Для этого будут сняты барьеры для частной собственности и предпринимательства. Участие государства в экономике резко сократится;
будет расширен доступ населения к более качественным и квалифицированным медицинским услугам;
вопрос обеспечения населения чистой питьевой водой будет находиться в центре внимания.
"Мы никогда не свернем с пути преобразований, каким бы трудным он ни был, мы будем идти только вперед", - особо выделил президент.
Помимо прочего, он отметил, что в Узбекистане придают большое значение прославлению предков, павших за свободу Родины, изучению их деятельности, научного и творческого наследия.
"Наш долг - сохранить преемственность традиций между поколениями, чтить ветеранов войны и труда", - добавил Мирзиёев.
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