https://uz.sputniknews.ru/20220831/zemletryasenie-v-tadjikistane-oschutili-jiteli-djizakskoy-oblasti-27636149.html

Землетрясение в Таджикистане ощутили жители Джизакской области

Землетрясение в Таджикистане ощутили жители Джизакской области

За утро в соседней республике дважды произошли землетрясения.

2022-08-31T11:24+0500

2022-08-31T11:24+0500

2022-08-31T11:24+0500

происшествия

землетрясение

таджикистан

джизак

джизакская область

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Сегодня в 8:11 по ташкентскому времени в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,3. Его отголоски почувствовало население Джизака и Джизакской области. Об этом сообщили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Координаты землетрясения: 39,63 градуса северной широты; 67,75 градуса восточной долготы. Глубина составила 15 километров.Эпицентр находился в 220 километрах на юго-запад от столицы Узбекистана.Больше всего подземные толчки чувствовались в Бахмалском районе, расположенном в 16 километрах от эпицентра – тут отмечались 3-4 балла.В Булунгурском районе, находящемся за 38 километров, и в Шараф-Рашидовском районе, до которого было 44 километра, сила толчков составила 2-3 балла.Землетрясение в 2 балла зафиксировали Тайлакский, Галляаральский, Ургутский, Зааминский, Джамбайский районы и Джизак, расположенные за 52-60 километров от эпицентра.Позже, в 9:49, в Таджикистане случилось еще одно землетрясение. Но подземные толчки второго природного явления жители Узбекистана уже не ощутили. Во второй раз расстояние от эпицентра до Ташкента составило 425 километров.Читайте также:В аварии в Казахстане пострадали 5 граждан Узбекистана

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