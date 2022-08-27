https://uz.sputniknews.ru/20220827/v-avarii-v-kazaxstane-postradali-5-grajdan-uzbekistana-27529019.html

В аварии в Казахстане пострадали 5 граждан Узбекистана

В аварии в Казахстане пострадали 5 граждан Узбекистана

О дорожно-транспортном происшествии читайте в материале.

2022-08-27T15:29+0500

2022-08-27T15:29+0500

2022-08-27T15:29+0500

происшествия

узбекистан

казахстан

автобус

дтп

авария

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ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. В ДТП с автобусом в Казахстане пострадали 5 граждан Узбекистана.Об этом заявили в Агентстве по внешней трудовой миграции Узбекистана.Сегодня утром 27 августа произошло ДТП, когда пассажирский автобус, следовавший по маршруту Ташкент-Бишкек, не справился с управлением на перекрестке 601-го километра в районе села Шакпак Туркестанской области Казахстана. "По предварительной информации госпитализированы 12 участников аварии, из них 5 (Д.И. 1946 г.р., Т.Д. 1986 г.р., Ж.Ж. 2000 г.р., 1986 г.р. Э.С., 1986 г.р. Э.С., 1998 г.р. Т.Т.) являются гражданами Узбекистана", - говорится в сообщении.Всего в ДТП пострадали 12 человек. С различными травмами их госпитализировали в ближайшую больницу.Как уточняется, ситуация находится на контроле представителя Агентства в Казахстане и атташе по вопросам трудовой миграции генерального консульства Узбекистана в Алматы.Читайте также:АрМИ-2022: Узбекистан завоевал 7-е "золото"

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