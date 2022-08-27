https://uz.sputniknews.ru/20220827/v-avarii-v-kazaxstane-postradali-5-grajdan-uzbekistana-27529019.html
В аварии в Казахстане пострадали 5 граждан Узбекистана
В аварии в Казахстане пострадали 5 граждан Узбекистана
О дорожно-транспортном происшествии читайте в материале.
2022-08-27T15:29+0500
2022-08-27T15:29+0500
2022-08-27T15:29+0500
происшествия
узбекистан
казахстан
автобус
дтп
авария
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ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. В ДТП с автобусом в Казахстане пострадали 5 граждан Узбекистана.Об этом заявили в Агентстве по внешней трудовой миграции Узбекистана.Сегодня утром 27 августа произошло ДТП, когда пассажирский автобус, следовавший по маршруту Ташкент-Бишкек, не справился с управлением на перекрестке 601-го километра в районе села Шакпак Туркестанской области Казахстана. "По предварительной информации госпитализированы 12 участников аварии, из них 5 (Д.И. 1946 г.р., Т.Д. 1986 г.р., Ж.Ж. 2000 г.р., 1986 г.р. Э.С., 1986 г.р. Э.С., 1998 г.р. Т.Т.) являются гражданами Узбекистана", - говорится в сообщении.Всего в ДТП пострадали 12 человек. С различными травмами их госпитализировали в ближайшую больницу.Как уточняется, ситуация находится на контроле представителя Агентства в Казахстане и атташе по вопросам трудовой миграции генерального консульства Узбекистана в Алматы.Читайте также:АрМИ-2022: Узбекистан завоевал 7-е "золото"
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новые данные дополнительная информация что извесно на данный момент подробности автобус авария в казахстане дтп кто пострадал сколько человек есть ли погибшие официальные данные информация новости полиция узбекистан киргизия кыргызстан граждане каких стран находились в автобусе заявления дтп происшествия
новые данные дополнительная информация что извесно на данный момент подробности автобус авария в казахстане дтп кто пострадал сколько человек есть ли погибшие официальные данные информация новости полиция узбекистан киргизия кыргызстан граждане каких стран находились в автобусе заявления дтп происшествия
В аварии в Казахстане пострадали 5 граждан Узбекистана
О дорожно-транспортном происшествии читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. В ДТП с автобусом в Казахстане пострадали 5 граждан Узбекистана.
Об этом заявили в Агентстве
по внешней трудовой миграции Узбекистана.
Сегодня утром 27 августа произошло ДТП, когда пассажирский автобус, следовавший по маршруту Ташкент-Бишкек, не справился с управлением на перекрестке 601-го километра в районе села Шакпак Туркестанской области Казахстана.
"По предварительной информации госпитализированы 12 участников аварии, из них 5 (Д.И. 1946 г.р., Т.Д. 1986 г.р., Ж.Ж. 2000 г.р., 1986 г.р. Э.С., 1986 г.р. Э.С., 1998 г.р. Т.Т.) являются гражданами Узбекистана", - говорится в сообщении.
Всего в ДТП пострадали 12 человек. С различными травмами их госпитализировали в ближайшую больницу.
Как уточняется, ситуация находится на контроле представителя Агентства в Казахстане и атташе по вопросам трудовой миграции генерального консульства Узбекистана в Алматы.