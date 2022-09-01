https://uz.sputniknews.ru/20220901/c-2023-goda-inostrantsy-smogut-poluchit-obyazatelnuyu-medstraxovku-v-rossii-27688352.html
C 2023 года иностранцы смогут получить обязательную медстраховку в России
C 2023 года иностранцы смогут получить обязательную медстраховку в России
Изменения в законодательстве вступят в силу с 1 января 2023 года.
2022-09-01T14:56+0500
2022-09-01T14:56+0500
2022-09-01T14:56+0500
общество
россия
страховка
иностранцы
изменения
законодательство
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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Иностранные граждане, временно пребывающие и осуществляющие трудовую деятельность и постоянно проживающие в России высококвалифицированные специалисты, получат право оформить обязательное медицинское страхование (ОМС). Об этом сообщает новостной портал главного управления по вопросам миграции МВД России.Так, ранее оформить ОМС могли только имеющие разрешение на временное проживание (РВП), вид на жительство (ВНЖ) или с временным убежищем.При трудоустройстве указанных иностранных лиц больше не нужно будет требовать полис ДМС. Таким образом, иностранные граждане получат право на медицинскую помощь в рамках ОМС после трех лет уплаты за них страховых взносов.Также иностранным гражданам, которые заняты по гражданско-правовым договорам, предоставят гарантии по ОМС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.Читайте также:
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c 2023 года иностранцы смогут получить обязательную медстраховку в россии изменения в законодательстве вступят в силу с 1 января 2023 года иностранные граждане омс
c 2023 года иностранцы смогут получить обязательную медстраховку в россии изменения в законодательстве вступят в силу с 1 января 2023 года иностранные граждане омс
C 2023 года иностранцы смогут получить обязательную медстраховку в России
Изменения в законодательстве вступят в силу с 1 января 2023 года.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik.
Иностранные граждане, временно пребывающие и осуществляющие трудовую деятельность и постоянно проживающие в России высококвалифицированные специалисты, получат право оформить обязательное медицинское страхование (ОМС). Об этом сообщает
новостной портал главного управления по вопросам миграции МВД России.
Так, ранее оформить ОМС могли только имеющие разрешение на временное проживание (РВП), вид на жительство (ВНЖ) или с временным убежищем.
При трудоустройстве указанных иностранных лиц больше не нужно будет требовать полис ДМС. Таким образом, иностранные граждане получат право на медицинскую помощь в рамках ОМС после трех лет уплаты за них страховых взносов.
Также иностранным гражданам, которые заняты по гражданско-правовым договорам, предоставят гарантии по ОМС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.