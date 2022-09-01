https://uz.sputniknews.ru/20220901/ekspert-kakie-tri-reformy-povliyali-na-razvitie-ekonomiki-uzbekistana--video-27688891.html
Эксперт: какие три реформы повлияли на развитие экономики Узбекистана – видео
Эксперт: какие три реформы повлияли на развитие экономики Узбекистана – видео
Самые важные преобразования в экономике страны специально для Sputnik проанализировал глава отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.
2022-09-01T15:24+0500
2022-09-01T15:24+0500
2022-09-01T15:24+0500
видео
эксперт
реформы
реформа
развитие
экономика
узбекистан
средняя азия
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Если еще пять лет назад внешнеторговый оборот Узбекистана составлял $26,6 млрд, на конец прошлого года республика повысила данный показатель до $42,1 млрд.Достичь прогресса в сфере экономики стране позволил ряд реформ, считает глава отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин. В числе особо важных преобразований – валютная реформа, ознаменовавшая победу над черным рынком и разницей в нескольких вариантах обмена валюты, налоговые и тарифные реформы, отметил Грозин в интервью Sputnik, приуроченном к 31-й годовщине независимости Узбекистана.Оценивая отношения Узбекистана и России, Грозин напомнил, что важную роль играют не только "крупные совместные проекты, которые у всех на слуху", развитие сотрудничества по линии трудовой миграции или цифры товарооборота.Полную версию интервью с Андреем Грозиным смотрите в видео Sputnik.
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видео эксперт какие три реформы повлияли на развитие экономики узбекистана самые важные преобразования в экономике страны специально для sputnik проанализировал глава отдела средней азии института стран снг андрей грозин новый узбекистан какие реформы провел мирзиеев биография самые важнгые реформы
видео эксперт какие три реформы повлияли на развитие экономики узбекистана самые важные преобразования в экономике страны специально для sputnik проанализировал глава отдела средней азии института стран снг андрей грозин новый узбекистан какие реформы провел мирзиеев биография самые важнгые реформы
Эксперт: какие три реформы повлияли на развитие экономики Узбекистана – видео
Самые важные преобразования в экономике страны специально для Sputnik проанализировал глава отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.
Если еще пять лет назад внешнеторговый оборот Узбекистана составлял $26,6 млрд, на конец прошлого года республика повысила данный показатель до $42,1 млрд.
Достичь прогресса в сфере экономики стране позволил ряд реформ, считает глава отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин. В числе особо важных преобразований – валютная реформа, ознаменовавшая победу над черным рынком и разницей в нескольких вариантах обмена валюты, налоговые и тарифные реформы, отметил Грозин в интервью Sputnik, приуроченном к 31-й годовщине независимости Узбекистана.
"После начала экономических реформ резко и быстро осуществили целый комплекс шагов по укреплению шагов с ближними соседями, - также рассказал Андрей Грозин. - Узбекистан стал и является настоящим двигателем региональной разрядки, государством, политика которого оказывает благотворное влияние на общее потепление отношений внутри Центральной Азии и вокруг Центральной Азии".
Оценивая отношения Узбекистана и России, Грозин напомнил, что важную роль играют не только "крупные совместные проекты, которые у всех на слуху", развитие сотрудничества по линии трудовой миграции или цифры товарооборота.
"Кроме этого есть совместная, очень серьезная работа двух стран по подготовке квалифицированных кадров. Среди государств Центральной Азии именно Узбекистан является безусловным лидером по количеству филиалов высших учебных заведений, которые готовят в Узбекистане самую широкую линейку кадров для экономики страны", - подчеркнул Андрей Грозин.
Полную версию интервью с Андреем Грозиным смотрите в видео Sputnik.