https://uz.sputniknews.ru/20220901/ekspert-kakie-tri-reformy-povliyali-na-razvitie-ekonomiki-uzbekistana--video-27688891.html

Эксперт: какие три реформы повлияли на развитие экономики Узбекистана – видео

Эксперт: какие три реформы повлияли на развитие экономики Узбекистана – видео

Самые важные преобразования в экономике страны специально для Sputnik проанализировал глава отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

2022-09-01T15:24+0500

2022-09-01T15:24+0500

2022-09-01T15:24+0500

видео

эксперт

реформы

реформа

развитие

экономика

узбекистан

средняя азия

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Если еще пять лет назад внешнеторговый оборот Узбекистана составлял $26,6 млрд, на конец прошлого года республика повысила данный показатель до $42,1 млрд.Достичь прогресса в сфере экономики стране позволил ряд реформ, считает глава отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин. В числе особо важных преобразований – валютная реформа, ознаменовавшая победу над черным рынком и разницей в нескольких вариантах обмена валюты, налоговые и тарифные реформы, отметил Грозин в интервью Sputnik, приуроченном к 31-й годовщине независимости Узбекистана.Оценивая отношения Узбекистана и России, Грозин напомнил, что важную роль играют не только "крупные совместные проекты, которые у всех на слуху", развитие сотрудничества по линии трудовой миграции или цифры товарооборота.Полную версию интервью с Андреем Грозиным смотрите в видео Sputnik.

средняя азия

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