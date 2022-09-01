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https://uz.sputniknews.ru/20220901/foto-vechnyy-gorod-gotov-vstrechat-gostey---27696972.html
Фото: "Вечный город" готов встречать гостей
Фото: "Вечный город" готов встречать гостей
Кадры из историко-этнографического парка - в фотоленте Sputnik.
2022-09-01T21:00+0500
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фото
фотолента
парк
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"Вечный город" готов встретить посетителей. Так называется историко-этнографический парк, вошедший в состав международного туристического комплекса "Великий шелковый путь". Недавно его открыли в Самарканде. Круглый год свои работы здесь будут выставлять ремесленники со всех регионов Узбекистана. Напомним, туристический центр построили к саммиту глав государств-членов ШОС, который пройдет в Самарканде 15-16 сентября. В "Вечном городе" побывали и корреспонденты Sputnik.Читайте также:Фото: новый Конгресс-холл в Самарканде украсили необычной скульптурой перед саммитом ШОС
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фото вечный город подборка кадров фото фоток фотографий из историко этнографического парка смотреть фотолента необычные исторические красивые картинки старинные здания архитектура старый древний город самарканд международного туристического комплекса великий шелковый путь новости как выглядит вечный город парк
фото вечный город подборка кадров фото фоток фотографий из историко этнографического парка смотреть фотолента необычные исторические красивые картинки старинные здания архитектура старый древний город самарканд международного туристического комплекса великий шелковый путь новости как выглядит вечный город парк

Фото: "Вечный город" готов встречать гостей

21:00 01.09.2022
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Подборку кадров из историко-этнографического парка смотрите в фотоленте Sputnik.
"Вечный город" готов встретить посетителей. Так называется историко-этнографический парк, вошедший в состав международного туристического комплекса "Великий шелковый путь".
Недавно его открыли в Самарканде. Круглый год свои работы здесь будут выставлять ремесленники со всех регионов Узбекистана.
Напомним, туристический центр построили к саммиту глав государств-членов ШОС, который пройдет в Самарканде 15-16 сентября.
В "Вечном городе" побывали и корреспонденты Sputnik.
© Sputnik
Историко-этнографический парк Вечный город, вошедший в состав международного туристического комплекса Великий шелковый путь, открылся в Самарканде. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
© Sputnik
Историко-этнографический парк Вечный город, вошедший в состав международного туристического комплекса Великий шелковый путь, открылся в Самарканде. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
© Sputnik
Историко-этнографический парк Вечный город, вошедший в состав международного туристического комплекса Великий шелковый путь, открылся в Самарканде. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
Историко-этнографический парк Вечный город, вошедший в состав международного туристического комплекса Великий шелковый путь, открылся в Самарканде. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
Историко-этнографический парк Вечный город, вошедший в состав международного туристического комплекса Великий шелковый путь, открылся в Самарканде. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
© Sputnik
Историко-этнографический парк Вечный город, вошедший в состав международного туристического комплекса Великий шелковый путь, открылся в Самарканде. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
© Sputnik
Историко-этнографический парк Вечный город, вошедший в состав международного туристического комплекса Великий шелковый путь, открылся в Самарканде. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
© Sputnik
Историко-этнографический парк Вечный город, вошедший в состав международного туристического комплекса Великий шелковый путь, открылся в Самарканде. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
© Sputnik
Историко-этнографический парк Вечный город, вошедший в состав международного туристического комплекса Великий шелковый путь, открылся в Самарканде. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
© Sputnik
Историко-этнографический парк Вечный город, вошедший в состав международного туристического комплекса Великий шелковый путь, открылся в Самарканде. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
© Sputnik
Историко-этнографический парк Вечный город, вошедший в состав международного туристического комплекса Великий шелковый путь, открылся в Самарканде. - Sputnik Узбекистан
11/21
© Sputnik
© Sputnik
Историко-этнографический парк Вечный город, вошедший в состав международного туристического комплекса Великий шелковый путь, открылся в Самарканде. - Sputnik Узбекистан
12/21
© Sputnik
© Sputnik
Историко-этнографический парк Вечный город, вошедший в состав международного туристического комплекса Великий шелковый путь, открылся в Самарканде. - Sputnik Узбекистан
13/21
© Sputnik
© Sputnik
Историко-этнографический парк Вечный город, вошедший в состав международного туристического комплекса Великий шелковый путь, открылся в Самарканде. - Sputnik Узбекистан
14/21
© Sputnik
© Sputnik
Историко-этнографический парк Вечный город, вошедший в состав международного туристического комплекса Великий шелковый путь, открылся в Самарканде. - Sputnik Узбекистан
15/21
© Sputnik
© Sputnik
Историко-этнографический парк Вечный город, вошедший в состав международного туристического комплекса Великий шелковый путь, открылся в Самарканде. - Sputnik Узбекистан
16/21
© Sputnik
© Sputnik
Историко-этнографический парк Вечный город, вошедший в состав международного туристического комплекса Великий шелковый путь, открылся в Самарканде. - Sputnik Узбекистан
17/21
© Sputnik
© Sputnik
Историко-этнографический парк Вечный город, вошедший в состав международного туристического комплекса Великий шелковый путь, открылся в Самарканде. - Sputnik Узбекистан
18/21
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© Sputnik
Историко-этнографический парк Вечный город, вошедший в состав международного туристического комплекса Великий шелковый путь, открылся в Самарканде. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
© Sputnik
Историко-этнографический парк Вечный город, вошедший в состав международного туристического комплекса Великий шелковый путь, открылся в Самарканде. - Sputnik Узбекистан
20/21
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© Sputnik
Историко-этнографический парк Вечный город, вошедший в состав международного туристического комплекса Великий шелковый путь, открылся в Самарканде. - Sputnik Узбекистан
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Читайте также:
Фото: новый Конгресс-холл в Самарканде украсили необычной скульптурой перед саммитом ШОС
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