Фото: "Вечный город" готов встречать гостей

"Вечный город" готов встретить посетителей. Так называется историко-этнографический парк, вошедший в состав международного туристического комплекса "Великий шелковый путь". Недавно его открыли в Самарканде. Круглый год свои работы здесь будут выставлять ремесленники со всех регионов Узбекистана. Напомним, туристический центр построили к саммиту глав государств-членов ШОС, который пройдет в Самарканде 15-16 сентября. В "Вечном городе" побывали и корреспонденты Sputnik.Читайте также:Фото: новый Конгресс-холл в Самарканде украсили необычной скульптурой перед саммитом ШОС
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фото вечный город подборка кадров фото фоток фотографий из историко этнографического парка смотреть фотолента необычные исторические красивые картинки старинные здания архитектура старый древний город самарканд международного туристического комплекса великий шелковый путь новости как выглядит вечный город парк