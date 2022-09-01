https://uz.sputniknews.ru/20220901/foto-vechnyy-gorod-gotov-vstrechat-gostey---27696972.html

Фото: "Вечный город" готов встречать гостей

Фото: "Вечный город" готов встречать гостей

Кадры из историко-этнографического парка - в фотоленте Sputnik.

2022-09-01T21:00+0500

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фото

фотолента

парк

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"Вечный город" готов встретить посетителей. Так называется историко-этнографический парк, вошедший в состав международного туристического комплекса "Великий шелковый путь". Недавно его открыли в Самарканде. Круглый год свои работы здесь будут выставлять ремесленники со всех регионов Узбекистана. Напомним, туристический центр построили к саммиту глав государств-членов ШОС, который пройдет в Самарканде 15-16 сентября. В "Вечном городе" побывали и корреспонденты Sputnik.Читайте также:Фото: новый Конгресс-холл в Самарканде украсили необычной скульптурой перед саммитом ШОС

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