https://uz.sputniknews.ru/20220901/futbolist-erkinov-rasskazal-chto-xochet-povtorit-put-shomurodova-27687948.html

Футболист Эркинов рассказал, что хочет повторить путь Шомуродова

Футболист Эркинов рассказал, что хочет повторить путь Шомуродова

Хожимат Эркинов перешел в московский клуб "Торпедо" из узбекистанского "Пахтакора".

2022-09-01T15:53+0500

2022-09-01T15:53+0500

2022-09-01T15:53+0500

спорт

футболист

элдор шомуродов

клуб

футбол

фк "пахтакор"

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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Полузащитник московского футбольного клуба "Торпедо" Хожимат Эркинов рассказал, что хотел бы повторить путь другого узбекистанского футболиста Элдора Шомуродова. Известно, что Шомуродов перешел из российского футбольного клуба "Ростов" в "Дженоа", а затем стал игроком "Ромы".Напомним: в июле этого года двадцатиоднолетний полузащитник сборной Узбекистана Хожимат Эркинов перешел в "Торпедо" из узбекистанского "Пахтакора". Он подписал с московским клубом контракт на три года. Сумма трансфера не разглашается.Эркинов провел за "Пахтакор" 60 матчей, в которых забил десять мячей и сделал семь результативных передач. Также он сыграл 11 матчей за сборную Узбекистана.Читайте также:

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