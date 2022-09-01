https://uz.sputniknews.ru/20220901/futbolist-erkinov-rasskazal-chto-xochet-povtorit-put-shomurodova-27687948.html
Футболист Эркинов рассказал, что хочет повторить путь Шомуродова
Футболист Эркинов рассказал, что хочет повторить путь Шомуродова
Хожимат Эркинов перешел в московский клуб "Торпедо" из узбекистанского "Пахтакора".
2022-09-01T15:53+0500
2022-09-01T15:53+0500
2022-09-01T15:53+0500
спорт
футболист
элдор шомуродов
клуб
футбол
фк "пахтакор"
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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Полузащитник московского футбольного клуба "Торпедо" Хожимат Эркинов рассказал, что хотел бы повторить путь другого узбекистанского футболиста Элдора Шомуродова. Известно, что Шомуродов перешел из российского футбольного клуба "Ростов" в "Дженоа", а затем стал игроком "Ромы".Напомним: в июле этого года двадцатиоднолетний полузащитник сборной Узбекистана Хожимат Эркинов перешел в "Торпедо" из узбекистанского "Пахтакора". Он подписал с московским клубом контракт на три года. Сумма трансфера не разглашается.Эркинов провел за "Пахтакор" 60 матчей, в которых забил десять мячей и сделал семь результативных передач. Также он сыграл 11 матчей за сборную Узбекистана.Читайте также:
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футболист эркинов рассказал что хочет повторить путь шомуродова хожимат эркинов перешел в московский клуб торпедо из узбекистанского пахтакора биография карьера статистика голевые передачи сколько забитых голов в сезоне за сезон
футболист эркинов рассказал что хочет повторить путь шомуродова хожимат эркинов перешел в московский клуб торпедо из узбекистанского пахтакора биография карьера статистика голевые передачи сколько забитых голов в сезоне за сезон
Футболист Эркинов рассказал, что хочет повторить путь Шомуродова
Хожимат Эркинов перешел в московский клуб "Торпедо" из узбекистанского "Пахтакора".
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik.
Полузащитник московского футбольного клуба "Торпедо" Хожимат Эркинов рассказал
, что хотел бы повторить путь другого узбекистанского футболиста Элдора Шомуродова.
Известно, что Шомуродов перешел из российского футбольного клуба "Ростов" в "Дженоа", а затем стал игроком "Ромы".
"Что говорит Шомуродов о своем положении? Мы с ним общаемся, но на эту тему не особо говорим. Знаю, что он хочет играть, но в "Роме" это, наверное, тяжело сделать. Есть ли желание повторить историю Элдора — из России в Европу? Да, конечно. Я для этого и приехал сюда. Предпочтительные страны Италия или Испания", — рассказал Эркинов.
Напомним: в июле этого года двадцатиоднолетний полузащитник сборной Узбекистана Хожимат Эркинов перешел в "Торпедо" из узбекистанского "Пахтакора". Он подписал с московским клубом контракт на три года. Сумма трансфера не разглашается.
Эркинов провел за "Пахтакор" 60 матчей, в которых забил десять мячей и сделал семь результативных передач. Также он сыграл 11 матчей за сборную Узбекистана.