https://uz.sputniknews.ru/20220901/gde-posmotret-prazdnichnyy-salyut-v-tashkente---27691528.html
Где посмотреть праздничный салют в Ташкенте
Где посмотреть праздничный салют в Ташкенте
Сегодня в 21:00 запустят праздничный фейерверк в честь Дня Независимости.
2022-09-01T16:55+0500
2022-09-01T16:55+0500
2022-09-01T16:55+0500
культура
салют
ташкент
день независимости
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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Праздничный салют, посвященный 31-й годовщине независимости Узбекистана, запустят сегодня, 1 сентября, в 21:00 в парке "Янги Узбекистон". Об этом ANONS.uz сообщил источник в администрации парка.Организаторы мероприятия пригласили всех узбекистанцев и гостей республики посетить парк в это время. "Здесь будут организованы все необходимые условия для семейного отдыха, а также праздничная программа", - говорится в сообщении.Накануне в парке "Янги Узбекистон" состоялось праздничное мероприятие по случаю 31-й годовщины независимости Узбекистана.В торжествах принял участие президент Шавкат Мирзиёев, который поздравил узбекистанцев с праздником.Читайте также:Выступление Мирзиёева по случаю 31-й годовщины Дня независимости — главное
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где посмотреть праздничный салют в ташкенте когда где во сколько можно посмотреть увидеть в столице запустят праздничный фейерверк в честь дня независимости новости афиша расписание заявления программа мероприятия узбекистан
где посмотреть праздничный салют в ташкенте когда где во сколько можно посмотреть увидеть в столице запустят праздничный фейерверк в честь дня независимости новости афиша расписание заявления программа мероприятия узбекистан
Где посмотреть праздничный салют в Ташкенте
Сегодня в 21:00 в столице запустят праздничный фейерверк в честь Дня Независимости.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik.
Праздничный салют, посвященный 31-й годовщине независимости Узбекистана, запустят сегодня, 1 сентября, в 21:00 в парке "Янги Узбекистон". Об этом ANONS.uz
сообщил источник в администрации парка.
Организаторы мероприятия пригласили всех узбекистанцев и гостей республики посетить парк в это время.
"Здесь будут организованы все необходимые условия для семейного отдыха, а также праздничная программа", - говорится в сообщении.
Накануне в парке "Янги Узбекистон" состоялось праздничное мероприятие по случаю 31-й годовщины независимости Узбекистана.
В торжествах принял участие президент Шавкат Мирзиёев, который поздравил узбекистанцев
с праздником.