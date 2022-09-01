https://uz.sputniknews.ru/20220901/gde-posmotret-prazdnichnyy-salyut-v-tashkente---27691528.html

Где посмотреть праздничный салют в Ташкенте

Где посмотреть праздничный салют в Ташкенте

Сегодня в 21:00 запустят праздничный фейерверк в честь Дня Независимости.

2022-09-01T16:55+0500

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культура

салют

ташкент

день независимости

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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Праздничный салют, посвященный 31-й годовщине независимости Узбекистана, запустят сегодня, 1 сентября, в 21:00 в парке "Янги Узбекистон". Об этом ANONS.uz сообщил источник в администрации парка.Организаторы мероприятия пригласили всех узбекистанцев и гостей республики посетить парк в это время. "Здесь будут организованы все необходимые условия для семейного отдыха, а также праздничная программа", - говорится в сообщении.Накануне в парке "Янги Узбекистон" состоялось праздничное мероприятие по случаю 31-й годовщины независимости Узбекистана.В торжествах принял участие президент Шавкат Мирзиёев, который поздравил узбекистанцев с праздником.Читайте также:Выступление Мирзиёева по случаю 31-й годовщины Дня независимости — главное

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