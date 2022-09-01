https://uz.sputniknews.ru/20220901/kadyrov-pozdravil-uzbekistan-s-dnem-nezavisimosti--video-27701854.html

Кадыров поздравил Узбекистан с Днем Независимости — видео

Кадыров поздравил Узбекистан с Днем Независимости — видео

Глава Чечни: Желаю братскому Узбекистану мира, стабильности и процветания!

2022-09-01T21:33+0500

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россия

рамзан кадыров

день независимости

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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал видео в честь Дня Независимости Узбекистана на своей странице в Telegram. "Сегодня братский народ Узбекистана отмечает День независимости страны. Это главный национальный праздник, который республика отмечает в 31-й раз. Чеченцы с особым чувством относятся к Узбекистану. С этой прекрасной страной нас всегда связывали очень теплые взаимоотношения. Издревле наши народы относятся друг к другу в духе братства и взаимоуважения. И мы искренне радуемся, что Узбекистан процветает с каждым днем, ускоренными темпами развивает экономику и социальную сферу. Постоянно, когда речь идет об Узбекистане, я отчетливо вспоминаю дорогого ОТЦА. Это неслучайно. Для нас Узбекистан близок также и тем, что там провел студенческие годы Первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. Мой ОТЕЦ часто рассказывал нам о периоде своей учебы в Бухаре, отмечал красивые узбекские традиции, очень душевно и добрыми словами отзывался о местных жителях", - написал он.Ранее сообщалось о праздновании Дня Независимости Узбекистана в Посольстве Узбекистана в Москве.Читайте также:Максим Решетников поздравил узбекистанцев с Днем Независимости - видео

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