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Максим Решетников поздравил узбекистанцев с Днем Независимости - видео
Максим Решетников поздравил узбекистанцев с Днем Независимости - видео
Как в Москве проходит празднование Дня Независимости Узбекистана.
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россия
день независимости
москва
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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников поздравил узбекистанцев с Днем Независимости. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.В эти минуты в Посольстве Узбекистана в Москве проходит торжественное мероприятие, посвященное 31-ой годовщине независимости Узбекистана.Читайте также:Кадыров поздравил Узбекистан с Днем Независимости — видео
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видео смотреть что сказал пожелал речь выступление максим решетников день независимости посольство узбекистана в москве россия министр экономического развития россии новости заявления как в москве проходит празднование дня независимости узбекистана
видео смотреть что сказал пожелал речь выступление максим решетников день независимости посольство узбекистана в москве россия министр экономического развития россии новости заявления как в москве проходит празднование дня независимости узбекистана

Максим Решетников поздравил узбекистанцев с Днем Независимости - видео

21:15 01.09.2022 (обновлено: 21:52 01.09.2022)
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития России Максим Решетников
Министр экономического развития России Максим Решетников - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.09.2022
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Как в Москве проходит празднование Дня Независимости Узбекистана, и что пожелал узбекистанцам российский министр, смотрите в видео Sputnik.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников поздравил узбекистанцев с Днем Независимости. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
В эти минуты в Посольстве Узбекистана в Москве проходит торжественное мероприятие, посвященное 31-ой годовщине независимости Узбекистана.
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