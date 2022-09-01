https://uz.sputniknews.ru/20220901/maksim-reshetnikov-pozdravil-uzbekistantsev-s-dnem-nezavisimosti---video---27701656.html
Максим Решетников поздравил узбекистанцев с Днем Независимости - видео
Максим Решетников поздравил узбекистанцев с Днем Независимости - видео
Как в Москве проходит празднование Дня Независимости Узбекистана.
2022-09-01T21:15+0500
2022-09-01T21:15+0500
2022-09-01T21:52+0500
россия
день независимости
москва
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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников поздравил узбекистанцев с Днем Независимости. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.В эти минуты в Посольстве Узбекистана в Москве проходит торжественное мероприятие, посвященное 31-ой годовщине независимости Узбекистана.Читайте также:Кадыров поздравил Узбекистан с Днем Независимости — видео
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видео смотреть что сказал пожелал речь выступление максим решетников день независимости посольство узбекистана в москве россия министр экономического развития россии новости заявления как в москве проходит празднование дня независимости узбекистана
видео смотреть что сказал пожелал речь выступление максим решетников день независимости посольство узбекистана в москве россия министр экономического развития россии новости заявления как в москве проходит празднование дня независимости узбекистана
Максим Решетников поздравил узбекистанцев с Днем Независимости - видео
21:15 01.09.2022 (обновлено: 21:52 01.09.2022)
Как в Москве проходит празднование Дня Независимости Узбекистана, и что пожелал узбекистанцам российский министр, смотрите в видео Sputnik.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников поздравил узбекистанцев с Днем Независимости. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
В эти минуты в Посольстве Узбекистана в Москве проходит торжественное мероприятие, посвященное 31-ой годовщине независимости Узбекистана.