https://uz.sputniknews.ru/20220901/maksim-reshetnikov-pozdravil-uzbekistantsev-s-dnem-nezavisimosti---video---27701656.html

Максим Решетников поздравил узбекистанцев с Днем Независимости - видео

Максим Решетников поздравил узбекистанцев с Днем Независимости - видео

Как в Москве проходит празднование Дня Независимости Узбекистана.

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россия

день независимости

москва

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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников поздравил узбекистанцев с Днем Независимости. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.В эти минуты в Посольстве Узбекистана в Москве проходит торжественное мероприятие, посвященное 31-ой годовщине независимости Узбекистана.Читайте также:Кадыров поздравил Узбекистан с Днем Независимости — видео

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