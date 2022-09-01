https://uz.sputniknews.ru/20220901/kuda-sxodit-na-prazdnichnyx-vyxodnyx-podborka-meropriyatiy-v-tashkente-27655577.html

Куда сходить на праздничных выходных: подборка мероприятий в Ташкенте

Куда сходить на праздничных выходных: подборка мероприятий в Ташкенте

Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

2022-09-01T09:29+0500

2022-09-01T09:29+0500

2022-09-01T09:29+0500

культура

ташкент

мероприятие

выходные

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Четверг, 1 сентябряГостей ждет кашкадарьинский гушт, который приготовят в настоящем тандыре. А также выступления группы Eski Shahar, спектакли и дискотека.Вход свободныйМесто: Navruz ParkВремя: с 8.00 до 23.00Ведущие солисты, хор и балет театра представят театрализованный концерт ко Дню независимости Узбекистана.Стоимость билета: от 26 до 33 тыс. сумовМесто: Государственный театр музыкальной комедии (оперетты) УзбекистанаВремя: 17.30Телефоны для справок: (+998) 71−273−8591, (+998) 71−273−8529На выставке, посвященной независимости Узбекистана, представят картины из коллекции Национального банка ВЭД РУз.Стоимость билета: гражданам Узбекистана – 10 тыс. сумовиностранным гражданам – 50 тыс. сумовМесто: Галерея изобразительного искусства (NBU)Время: с 10.00 до 17.30Телефон для справок: (+998) 71−209−8015Выставка представит археологические экспонаты в малом выставочном зале Международного караван-сарая культуры Икуо Хираямы.Место: Международный Караван-Сарай культуры Икуо ХираямыВремя: с 9.00 до 18.00Телефоны для справок: (+998) 71−256−3556, (+998) 71−252−3088Зрители смогут бесплатно посетить спектакль "Крошка" по комедии Ж. Летраза в постановке Ирины Авдюшкиной.Вход свободныйМесто: Академический русский драматический театр УзбекистанаВремя: 16.00Телефон для справок: (+998) 71−233−8165Зрителей ждет праздничная программа "Звездный Мустакиллик".Стоимость билета: от 40 до 50 тыс. сумовМесто: цирк (Узбекгосцирк)Время: в 12.00, 15.00Телефоны для справок: (+998) 71−244−3509, (+998) 71−244−3431Пятница, 2 сентябряПосетителей ждут мастер-классы по гончарному искусству, созданию национальных тканей, а также резьба по дереву от ферганских мастеров.Стоимость: 30 тыс. сумовМесто: Музей прикладного искусства УзбекистанаТелефоны для справок: (+998) 71−256−4042, (+998) 71−256−2858Гостей ждут выступления популярного артиста Имрона, Зиеды, а также коллективов Дворца культуры Министерства внутренних дел Узбекистана.Вход свободныйМесто: Tashkent CityВремя: 20.00Участники интеллектуально-развлекательной игры смогут поучаствовать в тематической викторине. Для участия необходимо собрать команду из 2-9 человек.Стоимость билета: взнос за участника 45 тыс. сумовМесто: Guten PubВремя: 19.00Телефоны для справок: (+998) 93−568−7887, (+998) 93−568−8778Суббота, 3 сентябряПопулярный артист выступит на сцене Дворца "Дружба народов" с концертной программой "Ёмгир".Стоимость билета: от 30 до 300 тыс. сумовМесто: Дворец "Дружба народов"Время: 19.00Телефоны для справок: (+998) 71−245−0267, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Народные артисты России Евгения Миронова и Ксения Раппопорт представят литературно-музыкальную композицию "Роман в письмах".Стоимость билета: от 150 тыс. до 1 млн сумовМесто: Дворец международных форумов "Узбекистан"Время: 19.00Телефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Посетителей ждет выступление группы Sahar, а также конкурс на поедание пиццы и флешмоб.Вход свободныйМесто: ТРЦ CompassВремя: 17.30Воскресенье, 4 сентябряМаленькие участники мастер-класса смогут попробовать себя в роли шеф-поваров и продегустировать приготовленные бургеры.Стоимость участия: 75 тыс. сумовМесто: Black Star BurgerВремя: 18.00Телефон для справок: (+998) 99−900−6006В рэп-фестивале примут участие молодые рэперы столицы: Shoxrux, Massa, Java Music, Dalimjanov, Seero 7.Вход свободныйМесто: Anhor parkВремя: 18.00Фестиваль соберет молодых дизайнеров, ремесленников, музыкантов и художников. Для гурманов столицы будет возможность продегустировать кофе от TIM’S и торты от кондитерского дома Cookbook.Вход свободныйМесто: Central ParkВремя: с 16.00 до 22.00Читайте также:Корейские поп-артисты приедут в Узбекистан

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