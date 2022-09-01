https://uz.sputniknews.ru/20220901/ucheba-v-shkolax-samarkanda-nachnetsya-pozje-iz-za-sammita-shos-27677758.html

Учеба в школах Самарканда начнется позже из-за саммита ШОС

Учеба в школах Самарканда начнется позже из-за саммита ШОС

Решение о переносе начала учебного года в регионе принято в целях поддержания общественного порядка и обеспечения безопасности в местах проведения мероприятий саммита.

2022-09-01T13:25+0500

2022-09-01T13:25+0500

2022-09-01T13:25+0500

общество

самарканд

шос

саммит

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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Новый учебный год в школах Самарканда начнется 19 сентября. Такое решение принято в связи с проведением в городе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает управление народного образования Самаркандской области.Саммит глав государств-членов ШОС состоится в Самарканде 15-16 сентября.По данным пресс-службы управления, данная мера принята в целях поддержания общественного порядка и обеспечения безопасности в местах проведения мероприятий саммита, а также создания комфортных условий для населения. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Читайте также:

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учеба в школах самарканда начнется позже из за саммита шос почему решение о переносе начала учебного года в регионе принято в целях поддержания общественного порядка и обеспечения безопасности в местах проведения мероприятий саммита когда начнется учеба у школников в самарканде самарканда